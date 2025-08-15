REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ENP - jaka to emerytura? Co oznacza symbol emerytury ENP? Kto może ubiegać się o ponad 4000 zł miesięcznie?

ENP - jaka to emerytura? Co oznacza symbol emerytury ENP? Kto może ubiegać się o ponad 4000 zł miesięcznie?

15 sierpnia 2025, 11:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ENP - jaka to emerytura? Co oznacza symbol emerytury ENP? Kto może ubiegać się o ponad 4000 zł miesięcznie?
ENP to Emerytura Nauczycielska Pomostowa. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne można porównać do emerytur pomostowych, stanowiąc dla nauczycieli alternatywę wcześniejszego przejścia na emeryturę. Średnia wysokość tego świadczenia w 2025 roku to około 4054,84 zł brutto. Oto szczegóły.

ENP - jaka to emerytura? Co oznacza symbol emerytury ENP? Kto może ubiegać się o ponad 4000 zł miesięcznie?

ENP to skrót od Emerytury Nauczycielskiej Pomostowej. Jest to świadczenie pieniężne, które przysługuje nauczycielom, którzy spełniają określone warunki, takie jak wiek i staż pracy. Emerytura ta jest pomostem między okresem pracy a osiągnięciem wieku emerytalnego.

Emerytura ZUS ENP. Emerytura Nauczycielska Pomostowa

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest odpowiednikiem emerytury pomostowej dla nauczycieli. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nauczycielom, którzy spełniają określone warunki.

Dlaczego emerytura pomostowa dla nauczycieli została wprowadzona?

Zawód nauczyciela wiąże się z dużym zaangażowaniem, odpowiedzialnością i często nadmiernym obciążeniem psychicznym. Emerytura pomostowa jest formą rekompensaty za te trudności.

ENP. Emerytura Nauczycielska Pomostowa - jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?

Warunki uzyskania emerytury nauczycielskiej pomostowej:

  • Wiek: Nauczyciel musi osiągnąć wiek emerytalny, który jest stopniowo podnoszony. W 2024 roku wynosi on 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
  • Staż pracy: Nauczyciel musi posiadać co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy w charakterze nauczyciela w wymiarze co najmniej połowy etatu.
  • Rozwiązanie stosunku pracy: Nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek lub z przyczyn określonych w ustawie.

Dla kogo emerytura ENP?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym posiadającym co najmniej 30-letni staż pracy, w tym 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w wymiarze co najmniej połowy etatu. Muszą również bezpośrednio przed przejściem na świadczenie być zatrudnieni w jednej z poniższych placówek:

  • przedszkole publiczne lub niepubliczne,
  • szkoły publiczne lub niepubliczne,
  • publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży,
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
  • placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie nauki poza miejscem zamieszkania,
  • a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ile wynosi Emerytura Nauczycielska Pomostowa w 2025 roku?

Wysokość świadczenia jest uzależniona od wielu czynników, takich jak staż pracy, wysokość zarobków i odprowadzanych składek. W 2025 roku emerytura pomostowa nauczycielska, czyli inaczej nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, nie może być niższa niż minimalna emerytura, która wynosi 1878,91 zł brutto. Średnia wysokość tego świadczenia w 2025 roku to około 4054,84 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że konkretna kwota emerytury pomostowej zależy od indywidualnych czynników, takich jak staż pracy i moment przejścia na emeryturę.

Źródło: INFOR
