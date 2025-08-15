REKLAMA

Czy krótki staż małżeński może skutkować utratą przez wdowę lub wdowca prawa do renty rodzinnej? Tyle musi trwać małżeństwo, aby mogła zostać przyznana renta rodzinna z ZUS

Czy krótki staż małżeński może skutkować utratą przez wdowę lub wdowca prawa do renty rodzinnej? Tyle musi trwać małżeństwo, aby mogła zostać przyznana renta rodzinna z ZUS

15 sierpnia 2025, 09:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
renta rodzinna, wdowa
Czy krótki staż małżeński może skutkować utratą przez wdowę lub wdowca prawa do renty rodzinnej? Tyle musi trwać małżeństwo, aby mogła zostać przyznana renta rodzinna z ZUS
Shutterstock

Czy krótki staż małżeński może skutkować utratą przez wdowę lub wdowca prawa do renty rodzinnej? Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, a decydujące znaczenie ma formalny status małżeński w chwili śmierci współmałżonka. Jakie dokładnie wymogi należy spełnić i czy zdarzają się sytuacje, gdy krótki staż małżeński staje się przedmiotem wątpliwości? Oto szczegóły.

Jak długo musi trwać małżeństwo, aby otrzymać rentę rodzinną?

Zgodnie z polskimi przepisami, nie ma określonego minimalnego okresu trwania małżeństwa, aby wdowa lub wdowiec nabyli prawo do renty rodzinnej. Kluczowe jest, aby w momencie śmierci współmałżonka związek małżeński był formalnie ważny, co potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Długość trwania małżeństwa – czy był to tydzień, miesiąc czy wiele lat – nie ma wpływu na uprawnienia. Dla ZUS liczy się formalny status cywilny osoby zmarłej w dniu jej zgonu. Ustawodawca nie wprowadza dodatkowych restrykcji nawet w przypadku bardzo krótkich małżeństw.

Należy jednak zaznaczyć, że w wyjątkowych przypadkach, np. gdy pojawia się podejrzenie, że małżeństwo zawarto wyłącznie po to, by uzyskać świadczenie (tzw. fikcyjne małżeństwo), ZUS lub sąd mogą dokładniej zbadać okoliczności zawarcia i trwania związku. Takie sytuacje są jednak rzadkie i nie zmieniają ogólnej zasady, że minimalny staż małżeński nie jest wymagany.

Renta rodzinna - kiedy nabywa się do niej prawo?

Prawo do renty rodzinnej przysługuje po spełnieniu ustawowych warunków potwierdzonych przez ZUS lub sąd. Do najważniejszych kryteriów należą:

  • Uprawnienia zmarłego: Osoba zmarła musiała mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniać warunki do ich uzyskania w chwili śmierci. ZUS weryfikuje historię ubezpieczeniową zmarłego w celu potwierdzenia tych uprawnień.
  • Wiek lub sytuacja życiowa wnioskodawcy: Wdowa, lub wdowiec muszą w chwili śmierci współmałżonka mieć co najmniej 50 lat, być niezdolni do pracy (wymagane orzeczenie lekarskie) lub wychowywać co najmniej jedno dziecko uprawnione do renty rodzinnej (do 16. roku życia lub do 18. roku życia w przypadku kontynuowania nauki).
  • Trwanie małżeństwa: Związek małżeński musiał istnieć w chwili śmierci, tj. nie mógł być wcześniej rozwiązany przez rozwód lub separację, chyba że współmałżonek miał zasądzone alimenty od zmarłego.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, ZUS przyznaje prawo do renty od następnego dnia po śmierci ubezpieczonego. Osoby, które nie spełniają wymogów wiekowych lub opiekuńczych, ale nie mają innych źródeł dochodu, mogą uzyskać rentę rodzinną na czas określony: na rok od śmierci współmałżonka lub na maksymalnie dwa lata, jeśli uczestniczą w kursach lub szkoleniach zawodowych. Ma to na celu wsparcie w trudnym okresie i ułatwienie powrotu na rynek pracy.

Wniosek o rentę rodzinną z ZUS

Aby ubiegać się o rentę rodzinną, należy złożyć wniosek w ZUS. W tym celu trzeba zebrać wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, takie jak:

  • Akt zgonu współmałżonka (potwierdza datę śmierci).
  • Akt małżeństwa (potwierdza istnienie związku w chwili zgonu).
  • Dokumenty dotyczące ubezpieczenia zmarłego (np. zaświadczenia o okresach pracy i ubezpieczenia, jeśli ZUS nie posiada pełnych danych).
  • Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).
  • Orzeczenie o niezdolności do pracy (jeśli jest podstawą ubiegania się o rentę).
  • Dokumenty dotyczące dzieci (np. akty urodzenia, zaświadczenia o nauce), jeśli renta przysługuje z tytułu ich wychowywania.

Wniosek (na formularzu ZUS Rp-2) można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, wysłać pocztą, złożyć przez pełnomocnika lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po otrzymaniu wniosku, ZUS analizuje przedłożone dokumenty i historię ubezpieczeniową zmarłego, co zazwyczaj zajmuje od 30 do 60 dni. W razie potrzeby ZUS może wezwać do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub na badanie lekarskie (jeśli dotyczy niezdolności do pracy).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, renta rodzinna jest wypłacana od pierwszego dnia po śmierci współmałżonka, pod warunkiem złożenia wniosku w odpowiednim terminie. Warto pamiętać, że w sytuacjach budzących wątpliwości co do ważności małżeństwa czy innych okoliczności, ZUS może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, dlatego kompletność i zgodność z prawdą dokumentów są bardzo ważne.

Jaki staż małżeński do tzw. renty wdowiej?

Podobnie jak w przypadku standardowej renty rodzinnej, również nowe przepisy dotyczące tzw. renty wdowiej (umożliwiającej łączenie renty rodzinnej z własnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym), nie wprowadzają wymogu minimalnego stażu małżeńskiego. Kluczowe warunki dla tej formy świadczenia to:

  • Wiek: Ukończenie 60 lat przez kobietę lub 65 lat przez mężczyznę.
  • Nabycie prawa do renty rodzinnej: Prawo to musiało zostać ustalone po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.
  • Trwanie małżeństwa: Małżeństwo musiało trwać do śmierci współmałżonka, bez rozwodu czy separacji, chyba że istniało prawo do alimentów.
  • Brak nowego małżeństwa: Ponowne zawarcie związku małżeńskiego wyklucza możliwość otrzymywania renty wdowiej.

Oznacza to, że nawet bardzo krótki związek małżeński może uprawniać do tego świadczenia, o ile pozostałe, wymienione wyżej kryteria zostaną spełnione. Nowe regulacje mają na celu lepsze wsparcie seniorów poprzez ułatwienie łączenia świadczeń bez barier związanych z długością pożycia małżeńskiego.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

