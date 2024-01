Od 25 lat Polska podzielona jest na 16 województw. Potrafisz poprawnie dopasować miasto do województwa? Jeśli mapę Polski masz w małym palcu, to nie będzie problemu. Rozwiąż quiz i sprawdź.

QUIZ Znasz te wyspy? Komplet punktów zdobędą tylko mistrzowie

Które wyspy należą do Grecji, a które do Włoch? Do jakiego kraju najbliżej z Malediwów? Która wyspa należy aż do trzech krajów? Sprawdź swoją wiedzę lub poznaj te ciekawostki geograficzne o wyspach świata. Jak zawsze - nie warto się spieszyć z odpowiedzią.