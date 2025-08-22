Poczta Polska wstrzymuje przyjmowanie paczek do USA od 25 sierpnia 2025 r. Powodem są nowe amerykańskie cła

Z powodu nowych ceł w Stanach Zjednoczonych Poczta Polska wstrzymuje przyjmowanie przesyłek z towarami do tego kraju

Jak wynika z komunikatu Poczty Polskiej, rozporządzenie amerykańskiego prezydenta "zawieszające zwolnienie z cła de minimis dla wszystkich krajów” dotyka całą Unię Europejską, a w jego konsekwencji od 25 sierpnia Poczta polska "zmuszona jest (...) czasowo ograniczyć przyjmowanie przesyłek zawierających towary, kierowanych do Stanów Zjednoczonych".



Ograniczenie ma dotyczyć przesyłek z towarami, w tym przesyłek pocztowych i listowych z zadeklarowaną wartością, przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych, przesyłek Global Ekspress i EMS. Możliwe będzie wysyłanie przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych niezawierających towarów, gdyż dopuszczalna będzie jedynie korespondencja i dokumenty. Wysyłać będzie można również przesyłki EMS z dokumentami.



Poczta przekazała, że podobne ograniczenia wprowadziło wiele innych administracji pocztowych w Europie. Zacytowała stanowisko PostEurop, które reprezentuje europejskich operatorów pocztowych. Wynika z niego, że środek ten będzie miał znaczący wpływ na wszystkie firmy pocztowe na całym świecie i ich klientów wysyłających przesyłki za pośrednictwem sieci pocztowych do Poczty Stanów Zjednoczonych (USPS).



"Kluczowe kwestie i procesy, takie jak pobór ceł, gromadzone dane oraz współpraca ze Służbą Celną i Ochrony Granic USA, nie zostały jeszcze jasno określone. Dotąd towary o wartości do 800 USD były zwolnione z cła. Od 29 sierpnia każda przesyłka z towarem będzie podlegać obowiązkowi celnemu w USA niezależnie od jej wartości i kraju nadania” - przekazało PostEurop, cytowane w komunikacie Poczty.



21 sierpnia uzgodniono oświadczenie UE i USA ws. stawki celnej. Zakłada ono, że większość towarów importowanych ze wspólnoty ma być objęte 15-proc. stawką celną. Wyższe cła obejmą m.in. alkohole, a niższe - leki generyczne, samoloty i ich części.



Polski operator zadeklarował, że na bieżąco monitoruje sytuację i gdy będzie to możliwe, wznowi przyjmowanie przesyłek z towarami do USA.



Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Według spółki z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków. (PAP) jls/ malk/ osz/

Francja kolejnym krajem, który zawiesi wysyłanie paczek do USA

Francja w poniedziałek zawiesi wysyłkę paczek do USA w związku z niejasnościami wokół nowych amerykańskich przepisów dotyczących ceł i podatków – poinformowała w piątek francuska poczta. Wcześniej taką decyzję podjęło szereg innych krajów europejskich, w tym Polska. Francuska poczta La Poste powiadomiła, że wstrzymuje przyjmowanie przesyłek przeznaczonych do wysyłki do Stanów Zjednoczonych „z powodu braku informacji technicznych od amerykańskich służb celnych”.



Chodzi o nowe przepisy celne USA, zawieszające od 29 sierpnia tzw. zasadę de minimis, które zwalniały z cła i podatków towary o wartości poniżej 800 dolarów.



Administracja Donalda Trumpa uzasadniała zmianę potrzebą walki z ogromnym napływem paczek z Chin. Sam prezydent USA nazwał przepisy „oszustwem”, godzącym w małe amerykańskie firmy. Wskazywano także na zagrożenie ze strony przemytników, liczących, że pod nawałem małych paczek nie będzie można wykryć tych zawierających nielegalne substancje, takie jak fentanyl.



W przypadku paczek z UE będą one objęte 15-procentowym cłem, przewidzianym w porozumieniu handlowym UE-USA z końca lipca.



„Mimo rozmów z amerykańską administracją celną nie przyznano operatorom pocztowym okresu przejściowego, który pozwoliłby dostosować systemy informatyczne do nowych wymogów” – przekazała francuska poczta w komunikacie.



Zaznaczyła w nim, że podobną decyzję jak La Poste podjęły już m.in. Poczta Polska, belgijska BPost, hiszpańska Correos, szwedzko-duńska PostNord, niemiecka Deutsche Post i austriacka Oesterreichische Post.



Organizacja PostEurop, zrzeszająca 51 europejskich operatorów pocztowych, ostrzegła, że od 29 sierpnia 2025 r. możliwe są zawieszenia wysyłki paczek do USA w całej Europie. (PAP)

