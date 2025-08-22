REKLAMA

Poczta Polska wstrzymuje przyjmowanie paczek do USA od 25 sierpnia 2025 r. Powodem są nowe amerykańskie cła

Poczta Polska wstrzymuje przyjmowanie paczek do USA od 25 sierpnia 2025 r. Powodem są nowe amerykańskie cła

22 sierpnia 2025, 20:29
Poczta Polska, usługi pocztowe
Poczta Polska wstrzymuje przyjmowanie paczek do USA od 25 sierpnia 2025 r. Powodem są nowe amerykańskie cła


Ze względu na wejście w życie 29 sierpnia amerykańskich ceł, Poczta Polska od poniedziałku czasowo wstrzymuje przyjmowanie przesyłek do USA zawierających towary - poinformował 22 sierpnia operator. Możliwe będzie wysyłanie m.in. korespondencji i dokumentów.

Z powodu nowych ceł w Stanach Zjednoczonych Poczta Polska wstrzymuje przyjmowanie przesyłek z towarami do tego kraju

Jak wynika z komunikatu Poczty Polskiej, rozporządzenie amerykańskiego prezydenta "zawieszające zwolnienie z cła de minimis dla wszystkich krajów” dotyka całą Unię Europejską, a w jego konsekwencji od 25 sierpnia Poczta polska "zmuszona jest (...) czasowo ograniczyć przyjmowanie przesyłek zawierających towary, kierowanych do Stanów Zjednoczonych".

Ograniczenie ma dotyczyć przesyłek z towarami, w tym przesyłek pocztowych i listowych z zadeklarowaną wartością, przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych, przesyłek Global Ekspress i EMS. Możliwe będzie wysyłanie przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych niezawierających towarów, gdyż dopuszczalna będzie jedynie korespondencja i dokumenty. Wysyłać będzie można również przesyłki EMS z dokumentami.

Poczta przekazała, że podobne ograniczenia wprowadziło wiele innych administracji pocztowych w Europie. Zacytowała stanowisko PostEurop, które reprezentuje europejskich operatorów pocztowych. Wynika z niego, że środek ten będzie miał znaczący wpływ na wszystkie firmy pocztowe na całym świecie i ich klientów wysyłających przesyłki za pośrednictwem sieci pocztowych do Poczty Stanów Zjednoczonych (USPS).

"Kluczowe kwestie i procesy, takie jak pobór ceł, gromadzone dane oraz współpraca ze Służbą Celną i Ochrony Granic USA, nie zostały jeszcze jasno określone. Dotąd towary o wartości do 800 USD były zwolnione z cła. Od 29 sierpnia każda przesyłka z towarem będzie podlegać obowiązkowi celnemu w USA niezależnie od jej wartości i kraju nadania” - przekazało PostEurop, cytowane w komunikacie Poczty.

21 sierpnia uzgodniono oświadczenie UE i USA ws. stawki celnej. Zakłada ono, że większość towarów importowanych ze wspólnoty ma być objęte 15-proc. stawką celną. Wyższe cła obejmą m.in. alkohole, a niższe - leki generyczne, samoloty i ich części.

Polski operator zadeklarował, że na bieżąco monitoruje sytuację i gdy będzie to możliwe, wznowi przyjmowanie przesyłek z towarami do USA.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Według spółki z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków. (PAP) jls/ malk/ osz/

Francja kolejnym krajem, który zawiesi wysyłanie paczek do USA

Francja w poniedziałek zawiesi wysyłkę paczek do USA w związku z niejasnościami wokół nowych amerykańskich przepisów dotyczących ceł i podatków – poinformowała w piątek francuska poczta. Wcześniej taką decyzję podjęło szereg innych krajów europejskich, w tym Polska. Francuska poczta La Poste powiadomiła, że wstrzymuje przyjmowanie przesyłek przeznaczonych do wysyłki do Stanów Zjednoczonych „z powodu braku informacji technicznych od amerykańskich służb celnych”.

Chodzi o nowe przepisy celne USA, zawieszające od 29 sierpnia tzw. zasadę de minimis, które zwalniały z cła i podatków towary o wartości poniżej 800 dolarów.

Administracja Donalda Trumpa uzasadniała zmianę potrzebą walki z ogromnym napływem paczek z Chin. Sam prezydent USA nazwał przepisy „oszustwem”, godzącym w małe amerykańskie firmy. Wskazywano także na zagrożenie ze strony przemytników, liczących, że pod nawałem małych paczek nie będzie można wykryć tych zawierających nielegalne substancje, takie jak fentanyl.

W przypadku paczek z UE będą one objęte 15-procentowym cłem, przewidzianym w porozumieniu handlowym UE-USA z końca lipca.

„Mimo rozmów z amerykańską administracją celną nie przyznano operatorom pocztowym okresu przejściowego, który pozwoliłby dostosować systemy informatyczne do nowych wymogów” – przekazała francuska poczta w komunikacie.

Zaznaczyła w nim, że podobną decyzję jak La Poste podjęły już m.in. Poczta Polska, belgijska BPost, hiszpańska Correos, szwedzko-duńska PostNord, niemiecka Deutsche Post i austriacka Oesterreichische Post.

Organizacja PostEurop, zrzeszająca 51 europejskich operatorów pocztowych, ostrzegła, że od 29 sierpnia 2025 r. możliwe są zawieszenia wysyłki paczek do USA w całej Europie. (PAP)
mws/ kar/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: PAP
Prawo
