Czy 24.08.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

Czy 24.08.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

23 sierpnia 2025, 06:00
Zbigniew Biskupski
Czy niedziela 24.08.2025 jest niedzielą handlową, czy odwrotnie - obowiązuje w tę niedzielę zakaz handlu
shutterstock

Zakupy w weekend. Jakie sklepy otwarte w niedzielę 24.08.2025 r. Czy niedziela jest handlowa i czynne sklepy Lidl, Biedronka, galerie i centra handlowe - bo jeśli niedziela z zakazem handlu, to wiadomo, że zakupy zrobić można w sklepach sieci Żabka lub innych małych, obsługiwanych tylko przez właścicieli.

rozwiń >

Czyn najbliższa niedziela 24 sierpnia 2025 roku jest niedzielą handlową i zakaz handlu nie pokrzyżuje zakupowych planów? Czy jeśli duże zakupy, to najwcześniej dopiero w poniedziałek 18 sierpnia?

24 sierpnia 2025 - to niedziela handlowa czy obowiązuje zakaz handlu w niedzielę

Czy jutrzejsza niedziela 24 sierpnia 2025 roku to niedziela jest niedzielą handlową i zakaz handlu nie pokrzyżuje zakupowych planów?

Potrzebne duże zakupy, na przykład w niedzielę 24 sierpnia. Jednak warunek jest jeden - musi to być niedziela handlowa. Czy ten warunek będzie spełniony w niedzielę 24.08.2025 r. Słowem czy niedziela 10 sierpnia to jest niedziela handlowa, co oznacza otwarte wszystkie sklepy, bez konieczności dodatkowego sprawdzania, czy niedziela z zakazem handlu, w którą o dużych lub specjalistycznych zakupach trzeba zapomnieć?

Jakie sklepy są otwarte w niedzielę 24 sierpnia, czy to niedziela handlowa?

Co do tego nie może być wątpliwości - niedziela 24.08.2025 r. nie jest niedzielą handlową ponieważ nie znajduje się na liście niedziel aktualnie wyjętych spod zakazu handlu. Oznacza to, że sklepy spod znaku Lidl, Biedronka, Stokrotka czy inna sieć z dużym wyborem towarów, regularnymi promocjami i dogodnymi godzinami handlu dziś muszą pozostać zamknięte. Zakupy można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a z sieciowych głównie w tych spod znaku Żabki.
To oznacza, że większe zakupy – pomijając opcję internetową – trzeba planować najwcześniej na poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku.

Ostatecznie bowiem nie doszło do zasadniczych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę. Owszem, jest jedna zmiana - do niedziel, w które nie obowiązuje zakaz handlu dodano trzecią niedzielę w grudniu - a to za pomocą ustawy ustanawiającej Wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy. Sejm jednak nie dokończył prac nad poważną nowelizacją ustawy, która zakłada, że handlowe będą nawet po dwie niedziele w każdym miesiącu.

Tak więc sierpień jest jednym z tych miesięcy, gdy w kalendarzu można znaleźć niedzielę handlową, niestety nie jest niedziela 24 sierpnia.

Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero na koniec wakacji, a dokładnie 31 sierpnia 2025 r. Teraz zaś w najbliższą niedzielę czyli 24 sierpnia 2025 roku trzeba zrezygnować z zakupów lub zastosować się do reguł panujących w handlu w niedziele z zakazem handlu, a więc zakupy nie w Lidlu lub innym dyskoncie albo galerii handlowej, ale w osiedlowym sklepiku lub w Żabce.

Zdaniem ekspertów nie doczekamy się zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę idących tak daleko by handel był dozwolony we wszystkie a nawet w połowę niedziel.

Problem mogą rozwiązać tylko technologie. Już teraz niektóre duże sieci omijają przepisy o zakazu handlu w niedzielę otwierając sklepy dla klientów ale obsługujących się w 100 procentach samodzielnie – od załadowania towaru do wózka, po zapłatę w automatycznych kasach. W takich sklepach czynnych w niedzielę zatrudnieni są tylko pracownicy ochrony, których praca w niedzielę jest dozwolona, bo nie są oni pracownikami stricte handlowymi.

Ten model powinien zyskiwać szybko na popularności i jako doskonały kompromis docelowo rozwiązać dylemat: handel w niedzielę czy zakaz handlu w niedzielę.

Zakaz handlu w niedzielę: w niedzielę 24.08.2025 r. czynne są sklepy internetowe

W najbliższą niedzielę można też zrobić zakupy, nawet duże, w sklepie internetowym. Oczywiście to możliwość głównie dla osób, które mieszkają w dużych miastach, które są obsługiwane przez takie sklepy, na dodatek przyjmujące i dostarczające zamówienia w niedziele.
Gdy majówkowa impreza ma być na większą skalę i z większą liczbą gości, takie rozwiązanie jest lepsze niż tracenie czasu w piątek na bieganie po sklepach i wystawanie w kolejkach do kas.

Zakupy można zrobić i dostawę zamówić na bardzo dogodny termin, łącznie z sobotą lub niedzielą, w którą zaplanowana jest impreza z udziałem gości albo w dzień następujący po niej, by od razu uzupełnić zapasy na normalne funkcjonowanie w robocze dni tygodnia.
Niezawodne w niedziele są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej.

Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 24.08.2025 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Jakie są szanse 24.08.2025 r. na duże zakupy w dowolnym sklepie: niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu

Niedzielne dylematy: dziś niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły wiosną tego roku gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy.

Ta niedziela 24.08.2025 r. jest dla konsumentów o tyle ważna, że jak to wakacyjny weekend, wiele imprez i przyjęć rodzinnych w domach, a gdzie pogoda na to pozwoli - pewnie i przy grillach. Zakupy dla wielu rodzin więc są pilne i niedziela 24 sierpnia byłaby w tym względzie idealna. Niestety to niedziela z zakazem handlu więc możliwości zrobienia zakupów są dość ograniczone

Zakaz handlu w niedziele: jak będzie z zakupami w niedzielę 24 sierpnia 2025 roku?

Niedziela 24.08.2025 r.: czy otwarte będą wszystkie sklepy i galerie handlowe?

Niestety, mimo obietnic Sejm nie dokończył pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele w 2024 roku, nie zajął się nią także w roku bieżącym. Jedynie ustanawiając wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy w tej samej ustawie dopisał do niedziel handlowych trzecią niedzielę w grudniu. 

Zmiany w ustawie nowelizującej bezpośrednio samą ustawę o zakazie handlu wciąż są w toku prac komisji. Oznacza to, że wciąż obowiązują przepisy o zakazie handlu w niedziele, ustanawiające tryb pełnej pracy sklepów tylko w osiem niedziel w roku.

Zakaz handlu w niedzielę 24.08.2025 r. :  gdzie zakupy zrobimy w najbliższą niedzielę na 100 procent, bo sklepy czynne

Teraz więc wciąż obowiązuje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2023 r. poz. 158 i 2626), zgodnie z którą w niedzielę 24.08.2025 r. handel jest zabroniony – nie jest to niedziela handlowa bo nie ma jej na liście niedziel, w które handel jest dozwolony.
Nie oznacza to oczywiście, że zakupów nie zrobimy w ogóle – przepisy pozwalają na handel w sklepach, w których nie są zatrudniani pracownicy. W związku z tym bez trudu znajdziemy mały sklep osiedlowy czy nawet sieciowy – Żabka, Carrefour Express itd., które są 24.08.2025 r. czynne.

Jak to możliwe, że nawet sklepy dyskontowe? Sieci dyskontowe często zawierają umowy franczyzowe z kupcami – udostępniają im markę oraz know-how, a kupcy prowadzą biznes sami lub ze wsparciem członków rodziny. W takim przypadku nie obowiązuje ich zakaz handlu w niedziele i mogą mieć otwarte sklepy kiedy tyko zechcą.
Mało tego, jeśli chcą handlować w każdą niedzielę w placówce o średnim formacie, mogą prowadzić biznes jako wspólnicy spółki cywilnej; jeśli jest ich np. trzech i do tego otrzymają wsparcie członków rodziny, to zgodnie z przepisami mogą dziś zapraszać klientów do sklepu o nawet sporym formacie.

Ponadto jak zwykle czynne są sklepy na stacjach benzynowych. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje też m.in. cukierni, kwiaciarni i oczywiście punktów gastronomicznych.
Zamówienia mogą ponadto realizować sklepy internetowe, a są takie, które zakupy spożywcze dostarczą nawet tego samego dnia czyli można w praktyce zrobić w nich zakupy także w niedzielę 24.08.2025 r.

Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2025 roku: osiem zamiast siedmiu

Podobnie będzie w całym 2025 roku, o ile nie dojdzie do zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele. Tyle, że w grudniu będą nie dwie, ale trzy niedziele handlowe:

  • 26 stycznia
  • 13 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 31 sierpnia
  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia.

Niedziela handlowa czy z zakazem handlu 24.08.2025 roku, czy kiedyś będą handlowe wszystkie niedziele,  a jeśli - to od kiedy

Odpowiedź jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę radykalnie zmieniającą aktualnie obowiązującą ustawę o zakazie handlu w niedziele i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Wtedy, zgodnie z projektem, który posłowie po pierwszym czytaniu skierowali do komisji sejmowych, od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.
Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.
Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która z komisji sejmowych trafić ma lada moment do pierwszego czytania na forum całego Sejmu.

Wybór na prezydenta Karola Nawrockiego, który reprezentuje interesy Prawa i Sprawiedliwości najprawdopodobniej jednak oznacza koniec projektu – powrót niedziel handlowych.
Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
