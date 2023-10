QUIZ Stanowiska pracy. Czy wiesz co oznaczają te nazwy?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej pożądanym przez pracowników rodzajem umowy o pracę. Pracownik zatrudniony na podstawie takiej umowy ma poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia. Kodeks pracy dopuszcza jednak inne rodzaje umowy o pracę. Są to umowa o pracę na okres próbny i umowa o pracę na czas określony. W obu przypadkach pracownik zatrudniony jest na z góry ustalony czas, a w razie jego upływu – jeżeli strony nie zawrą nowej umowy – stosunek pracy ulega automatycznemu wygaśnięciu. Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy podpisana przez prezydenta 23 marca wprowadza szereg niewielkich, ale istotnych zmian w regulacjach dotyczących umów na okres próbny i na czas określony. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź co wiesz o tych umowach!

Umowa o pracę na czas nieokreślony to nie wszystko – sprawdź co wiesz o innych rodzajach umowy o pracę QUIZ

Ostatnie zmiany w Kodeksie wprowadziły dwie duże nowelizacje. Obowiązująca już nowelizacja z 1 grudnia 2022 r. dotyczy badań trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej (ta część nowelizacji wejdzie w życie 7 kwietnia). Druga nowelizacja, która czeka na podpis prezydenta wdraża dwie unijne dyrektywy: dotyczącą work-life balance (w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej ) oraz tzw. rodzicielską. Wprowadza ona szereg zmian w przepisach Kodeksu pracy dotyczących urlopów i czasu pracy, m.in. wprowadza nowe, wcześniejszej nieznane rozwiązania: urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu działania siły wyższej, czy elastyczną organizację pracy. Wiele zmieni się więc w prawie pracy i uprawnieniach pracowniczych. Wiedza na ten temat może przydać się każdemu pracownikowi. Rozwiąż quiz i sprawdź, co wiesz o ostatnich zmianach w Kodeksie pracy!

Ostatnie zmiany w Kodeksie pracy – sprawdź co o nich wiesz. QUIZ

ZUS - co o nim wiesz? QUIZ

ZUS, Mały ZUS, ZUS Plus - dobrze wiedzieć, co to jest i jak można z niego skorzystać. Poniżej w naszym quizie garść podstawowych informacji. Rozwiąż i sprawdź, czy wiesz już wszystko na ten temat. Zapraszamy!