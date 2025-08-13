REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników

Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 sierpnia 2025, 14:00
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników
Orzekanie o niepełnosprawności: kto zyska od 14 sierpnia 2025 i co się zmienia?
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Już od 14 sierpnia 2025 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Reforma zmienia składy orzekające i procedury administracyjne. Cel to skrócenie kolejek, większa dostępność orzeczników i szybsze decyzje. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i kogo obejmą nowe zasady.

rozwiń >

Czego dotyczą zmiany od 14 sierpnia 2025 roku?

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2025 r. wprowadza szereg istotnych zmian w systemie orzeczniczym. Przede wszystkim modyfikacji ulegają kryteria kwalifikacji lekarzy uczestniczących w komisjach oraz sposób analizy dokumentacji medycznej.

REKLAMA

Reforma ma na celu rozładowanie wielomiesięcznych kolejek oraz zwiększenie liczby dostępnych składów orzekających, szczególnie w mniejszych miastach. W efekcie osoby oczekujące na orzeczenie nie będą już musiały czekać tak długo na decyzję, od której często zależy dostęp do świadczeń i wsparcia.

Kto może teraz orzekać? Poszerzony katalog lekarzy

REKLAMA

Najważniejsza zmiana dotyczy osób uprawnionych do przewodniczenia zespołowi orzekającemu. Dotychczas tę funkcję mogli pełnić wyłącznie lekarze specjaliści lub posiadający pierwszy stopień specjalizacji. Od 14 sierpnia 2025 r. lista ta zostaje znacznie rozszerzona.

Tak znaczące rozszerzenie katalogu lekarzy uprawnionych do orzekania przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na wyznaczony termin posiedzenia składu orzekającego. To z kolei oznacza szybsze orzeczenie i wcześniejszy dostęp do świadczeń, ulg i innych uprawnień.
– zauważa Agnieszka Dziemianowicz‑Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Zgodnie z nowymi przepisami, przewodniczącym komisji będzie mogła zostać również osoba, która:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • jest w trakcie specjalizacji i ukończyła moduł podstawowy (lub osiągnęła co najmniej III rok specjalizacji jednolitej),
  • posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako lekarz (z wyłączeniem stażu podyplomowego, wolontariatu i okresu specjalizacji).

Jak zmieniają się procedury?

Zmiany obejmują nie tylko skład komisji, ale także sposób obsługi dokumentacji. Po złożeniu wniosku o orzeczenie, przewodniczący zespołu wyznaczy lekarza, który zweryfikuje kompletność przedstawionych dokumentów medycznych.

W przypadkach wymagających szczególnego podejścia skład komisji może zostać uzupełniony o lekarza specjalistę dopasowanego do konkretnego schorzenia. Taki model ma zwiększyć trafność i rzetelność wydawanych orzeczeń, co przełoży się na ich większą użyteczność w dalszym procesie ubiegania się o świadczenia.

Kogo obejmą zmiany?

Nowe przepisy obowiązują we wszystkich sprawach:

  • wszczętych po 14 sierpnia 2025 r.,
  • oczekujących na rozpatrzenie, nawet jeśli wniosek został złożony wcześniej.

Oznacza to, że osoby, które złożyły dokumenty np. w lipcu, ale ich komisja została wyznaczona po wejściu w życie nowych przepisów, zostaną ocenione już według zmienionych zasad. To bardzo istotna informacja dla osób, które od miesięcy oczekują na decyzję.

Czy kolejki naprawdę się skrócą?

REKLAMA

Resort rodziny przewiduje, że reforma pozwoli skrócić czas oczekiwania nawet o kilka tygodni. W pierwszej kolejności zyskają osoby mieszkające poza dużymi miastami. Tam, gdzie dotąd nie było lekarzy spełniających wymogi do zasiadania w komisjach.

Warto podkreślić, że nowelizacja nie zmienia wysokości świadczeń, ale pośrednio wpływa na ich dostępność. Przypomnijmy, że w 2025 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, niezbędne jest posiadanie ważnego orzeczenia. Dlatego skrócenie kolejek ma realne znaczenie finansowe dla wielu rodzin.

Dlaczego te zmiany są tak ważne?

Nowe przepisy rozwiązują trzy główne problemy, które od lat trapiły system orzekania:

  • niedobór lekarzy uprawnionych do orzekania,
  • długie terminy oczekiwania,
  • niewystarczające dopasowanie komisji do profilu zdrowotnego pacjenta.

Dzięki poszerzeniu grona orzeczników i elastycznemu podejściu do składów komisji system ma działać sprawniej i bardziej adekwatnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Orzeczenie o niepełnosprawności na nowo: rewolucja czy kosmetyka

Czy to rewolucja? Dla wielu z pewnością. Zmiany wchodzące w życie 14 sierpnia 2025 r. uderzają w samo sedno problemów, które od lat nękają system orzekania: brak lekarzy, długie terminy, niedopasowanie komisji do pacjenta. Poszerzenie składu orzeczników i uproszczenie procedur może przyspieszyć drogę do świadczeń dla setek tysięcy osób. A jednak, z perspektywy obywatela, wszystko zależy od tego, jak te przepisy zadziałają w praktyce. Jeśli nowe zasady realnie skrócą czas oczekiwania i ułatwią dostęp do wsparcia, mówimy o zmianie systemowej. Jeśli tylko odciążą urzędy bez poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami – pozostaną kosmetyką.

Podstawy prawne zmian

  1. Rozporządzenie z 28 lipca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1033) – wprowadza nowe zasady kwalifikacji lekarzy orzekających oraz ujednolica procedury, obowiązuje od 14 sierpnia 2025 r.
  2. Rozporządzenie z 26 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 682) – określa minimalne okresy ważności orzeczeń (3 lata dla dzieci, 7 lat dla dorosłych w określonych przypadkach)
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – fundament systemu orzeczeniowego, definiujący zakres orzekania o niepełnosprawności
Powiązane
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 r.?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 r.?
Nowe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury od września 2025. Kto straci nawet 940 zł miesięcznie?
Nowe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury od września 2025. Kto straci nawet 940 zł miesięcznie?
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 1 września 2025 r. spada wynagrodzenie pracowników młodocianych. Znamy nowe stawki
13 sie 2025

Od września 2025 r. zmienią się minimalne stawki dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Obniżka wynika z niższego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2025 r. Sprawdź, ile wyniesie płaca w poszczególnych latach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Tegoroczni maturzyści mogą się starać o stypendium w wysokości 10 000 zł na rozpoczęcie studiów! Wystarczy złożyć wniosek. Ale trzeba się spieszyć, bo termin mija 18 sierpnia!
13 sie 2025

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i mieszkasz na wsi lub w małej miejscowości, możesz otrzymać 10 000 zł stypendium pomostowego na dobry start i rozpoczęcie studiów. Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2025 roku. Oto szczegóły.
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 r. – mniej czekania, więcej orzeczników
13 sie 2025

Już od 14 sierpnia 2025 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Reforma zmienia składy orzekające i procedury administracyjne. Cel to skrócenie kolejek, większa dostępność orzeczników i szybsze decyzje. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i kogo obejmą nowe zasady.
O tym dodatkowym wsparciu finansowym po utracie pracy wie niewielu Polaków. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to można otrzymać także w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności
13 sie 2025

Osoby, które straciły pracę, często nie zdają sobie sprawy, że oprócz zasiłku dla bezrobotnych mogą starać się o dodatkową pomoc finansową z opieki społecznej - zasiłek okresowy. Aby ją otrzymać, muszą jednak spełnić określone kryteria. Kto więc kwalifikuje się do otrzymania zasiłku po utracie zatrudnienia? Oto szczegóły.

REKLAMA

Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 r.?
13 sie 2025

Brak jednego zapisu w orzeczeniu o niepełnosprawności może oznaczać utratę nawet kilku tysięcy złotych rocznie. W 2025 roku punkty 7 i 8 w części "Wskazania do ulg i uprawnień" nabierają szczególnego znaczenia, bo decydują o dostępie do świadczeń, ulg i usług opiekuńczych. Wyjaśniamy, co oznaczają także punkty 5 i 6. Jak wpływają na prawo do pomocy i co zrobić, jeśli w orzeczeniu brakuje ważnego punktu.
Czym jest faktura ustrukturyzowana? Czy jej papierowa wersja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT?
13 sie 2025

Sejm już uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą obowiązek wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pomocą KSeF. To dla podatników jest bardzo ważna informacja: gdy zostaną wydane bardzo szczegółowe akty wykonawcze (są już opublikowane kolejne wersje projektów) oraz pojawi się zgodnie z tymi rozporządzeniami urzędowe oprogramowanie interfejsowe (dostęp na stronach resortu finansów) można będzie zacząć interesować się tym przedsięwzięciem.
Czy sztuczna inteligencja odbierze pracę agentom nieruchomości?
13 sie 2025

Rynek pośrednictwa nieruchomości w Polsce znajduje się nadal w fazie rozwoju, a brak obowiązku posiadania licencji wprowadzony ustawą deregulacyjną już ponad 10 lat temu z pewnością mógł mieć wpływ na gorszą jakość usług i postrzeganie zawodu agenta nieruchomości przez konsumenta. Czy AI zabierze im pracę?
MRPiPS wyjaśnia nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców [Odpowiedź na pytania Rzecznika MŚP]
13 sie 2025

W lipcu 2025 r. Rzecznik MŚP skierowała do ministerstwa szereg pytań i wątpliwości dotyczących nowych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców. Oto obszerne wyjaśnienia MRPiPS.

REKLAMA

EMFA już obowiązuje. Czego dotyczy Akt o wolności mediów?
13 sie 2025

EMFA czyli Akt o wolności mediów wszedł w życie 8 sierpnia 2025 roku. Zwiększa ochronę mediów, dziennikarzy i ich źródeł, zapewnia przejrzystość w zakresie własności mediów i przydziału reklamy państwowej, wzmacnia niezależność mediów publicznych.
Czy wadliwa forma faktury zakupu pozbawi prawa do odliczenia podatku naliczonego w 2026 roku?
13 sie 2025

To pytanie zadają sobie dziś podatnicy VAT czynni biorąc pod uwagę perspektywę przyszłego roku: jest bowiem rzeczą pewną, że miliony faktur będą na co dzień wystawiane w dotychczasowych formach (papierowej i elektronicznej), mimo że powinny być wystawione w formie ustrukturyzowanej – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA