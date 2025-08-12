REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent już złożył swój podpis

Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent już złożył swój podpis

12 sierpnia 2025, 06:01
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
świadczenie, dzieci, prezydent, Karol Nawrocki, zerowy PIT
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent już złożył swój podpis

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ze świadczenia skorzystać będą mogły z dwójką i więcej dzieci, które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę.

Nowe świadczenie na drugie dziecko, czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – Prezydent złożył swój podpis pod projektem

W dniu 8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej, w województwie podkarpackim, Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który już w poniedziałek 11 sierpnia br. ma zostać złożony do Sejmu. Projekt ten – według informacji opublikowanych na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

W swoim przemówieniu Prezydent podkreślił, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym. – „Dlatego będę konsekwentnie powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego Prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego” – mówił.

Nowe świadczenie na drugie dziecko, czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 – kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia?

Z nowego świadczenia na drugie dziecko, czyli z zerowego PIT dla rodzin 2+2, którego wprowadzenie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisany 8 sierpnia br. przez Prezydenta Karola Nawrockiego skorzystają – rodziny z dwójką i więcej dzieci

  • w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli wciąż się uczą i nie osiągają samodzielnych dochodów – do ukończenia przez nie 25 roku życia,
  • których roczne dochody nie przekraczają 280 tys. zł, czyli na jednego małżonka – 140 tys. zł.

Według informacji opublikowanej na stronie internetowej Prezydenta – szacuje się, że dzięki wprowadzeniu powyższej ulgi – „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie.” Zerowy PIT dla rodzin ma obowiązywać w pierwszym progu podatkowym, który z obecnie maksymalnych 120 tys. ma zostać podwyższony do 140 tys. zł.

Czy w budżecie państwa znajdą się pieniądze na nowe świadczenie, czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2?

„Muszą się znaleźć środki finansowe dla polskich rodzin – dzisiaj i zawsze” – podkreślił podczas swojego przemówienia Karol Nawrocki i przekonywał, że finansowanie projektu wprowadzającego zerowy PIT dla rodzin 2+2 będzie możliwe m.in. w związku z uszczelnieniem wpływów do budżetu państwa (zwłaszcza w zakresie podatku VAT i CIT). „Pancerz podatkowy” uszczelniający ww. podatki – według zapowiedzi Prezydenta – również jest już uwzględniony w projekcie ustawy, która w poniedziałek 9 sierpnia br. ma trafić do laski marszałkowskiej.

„Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin.” – podsumował Prezydent.

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 to nie jedyny projekt nowego Prezydenta Karola Nawrockiego, który już w poniedziałek 11 sierpnia br. ma zostać złożony do laski marszałkowskiej

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 to nie jedyna inicjatywa ustawodawcza nowego Prezydenta Karola Nawrockiego, która w poniedziałek 11 sierpnia br. ma trafić do Sejmu. Podczas przemówienia w Kolbuszowej, które miało miejsce w piątek 8 sierpnia br. – Karol Nawrocki zapowiedział również, że razem z projektem ustawy, która miałaby wprowadzić zerowy podatek dochodowy dla rodzin, które posiadają dwoje lub więcej dzieci – ma trafić projekt ustawy zwiększający II próg podatkowy do 140 tys. zł.

Aktualnie – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – II próg podatkowy w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoczyna się, w przypadku, gdy dochody przekraczają 120 tys. zł.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisany w dniu 8 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta Karola Nawrockiego

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)

Źródło: INFOR
