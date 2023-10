Sejm pełni ważną rolę ustrojową w Polsce. Czy wiesz jaką? Kto może w nim zasiadać? Sprawdź zatem swoją znajomość przepisów w naszym teście. Wystarczy, że odpowiesz: Prawda lub Fałsz. O tych zasadach warto przecież pamiętać nie tylko z okazji wyborów. Zatem do dzieła!

QUIZ Co wiesz o Sejmie?

Już w najbliższą niedzielę 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. A dziś sprawdzamy, czy pamiętasz, kto wygrywał wybory w Polsce przez ostatnie ponad 30 lat.

Szwagier, bratanica, ciotka, zięć, wnuczęta... Czy wiesz kto jest kim w rodzinie i dla kogo? Jak nazywamy naszych krewnych i powinowatych? W teorii nie jest to trudne, ale w praktyce najlepiej sprawdzić się w naszej zabawie!

Czy wiesz jakie prawa przysługują ojcu? Zaznacz prawidłową odpowiedź: TAK lub NIE. Bez względu na to czy jesteś tatą, czy nie, ten quiz poszerza horyzonty!

Paszport - czy wiesz wszystko, co trzeba? Wakacje już coraz bliżej, a na niektóre wakacyjne wyjazdy niezbędny może okazać się paszport. Czy wiesz, ile zapłacisz? Jak długo będziesz czekać albo ile paszport jest ważny? A co z paszportem dla dziecka? Sprawdź przed wyjazdem, aby nie było niespodzianek. Zapraszamy na quiz!

Paszport - czy wiesz wszystko, co trzeba? QUIZ

Bycie mamą to wyjątkowe doświadczenie. Wiąże się ono jednak z wieloma wyzwaniami. Pomóc może znajomość rodzajów dostępnych świadczeń i zasiłków. Nasz quiz dotyczy zarówno mam pracujących, jak i niepracujących. Czy jesteś gotowa, aby sprawdzić swoją wiedzę? W takim razie odpowiedz TAK, gdy zdanie jest poprawne. Jeśli zaś jest błędne, zaznacz NIE.

Quiz dla działkowców. Wiedza ogólna i prawna

Ogródki działkowe. Podobno nie ma to jak na własnej działeczce spędzić wiosenny weekend, wśród śpiewu ptaków i zieleni drzew. Już jakiś czas temu zespół Alibabki śpiewał „Jak dobrze mieć sąsiada, Jak dobrze mieć sąsiada, On wiosną się uśmiechnie, Jesienią zagada, Pomoże ci w rachunkach…”. Taka pomoc, zwłaszcza na działce na pewno nie raz się przyda. Dodatkowo jest zawsze weselej, można wspólnie poświętować choćby taki Dzień Działkowca czy inne uroczystości. Te i inne ciekawostki dotyczące Rodzinnych Ogródków Działkowych znajdziecie w naszym quizie, do rozwiązania którego zapraszamy, nie tylko działkowców.