Karol Nawrocki - jaka partia popiera kandydata na prezydenta? Przedstawiamy program wyborczy Karola Nawrockiego, wiek, zawód, wykształcenie oraz numer na karcie do głosowania. W pierwszej turze Karol Nawrocki zdobył 29,54% głosów. Do drugiej tury przechodzi razem z Rafałem Trzaskowskim.

Karol Nawrocki – wiek, zawód, wykształcenie, wzrost

Kandydat na Prezydenta RP Karol Tadeusz Nawrocki ma 42 lata i mieszka w Gdańsku. Ma 186 cm wzrostu. Jest katolikiem. Posiada wyższe wykształcenie. Jest wyższym urzędnikiem państwowym. Pracuje w IPN – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

Karol Nawrocki - żona i dzieci

Karol Nawrocki ma żonę Martę Nawrocką. Marta Nawrocka ma 39 lat. Wspólnie mają dwójkę dzieci: syna Antoniego i córkę Katarzynę. Wychowywali także syna Marty Nawrockiej - Daniela, którego urodziła w 2003 r. Najstarszy syn ma więc 22 lata.

Karol Nawrocki – partia

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej nie ma podanej partii przy kandydacie na Prezydenta Karolu Nawrockim. Oficjalnie jest to kandydat obywatelski, ale poparcie dla Karola Nawrockiego zadeklarowało Prawo i Sprawiedliwość. Zwolennicy PiS w wyborach prezydenckich w 2025 r. głosują na Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki - numer na karcie do głosowania

Na stronie wybory.gov.pl przypisano już do każdego kandydata na Prezydenta RP numer na karcie do głosowania. W pierwszej turze wyborów Karol Nawrocki miał numer 8. W drugiej turze jest to numer 1.

Karol Nawrocki – program

Karol Nawrocki ogłosił swój program w marcu 2025 r. Na stronie https://karolnawrocki2025.pl/ można zapoznać się z poniższymi postulatami:

Dobrobyt – więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków

Obniżenie VAT do 22%

Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23% do 22%

Niższe i prorodzinne podatki

0% PIT dla rodzin z dwójką i więcej dzieci, II próg podatkowy 140 tysięcy złotych, likwidacja podatku Belki

Proste podatki dla firm

Ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców, proinwestycyjny podatek od nieruchomości, jeden przelew – jedno proste rozliczenie PIT, ZUS i składki zdrowotnej

Stop podwyżce podatków

Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym i od spadków; nie podpiszę żadnej podwyżki podatków dla zwykłych Polaków

Tani prąd -33%, rachunki o 1/3 w dół

zielone certyfikaty na pokrycie rachunków zamiast na dopłaty do samochodów elektrycznych, tania energia z węgla – fedrować, wydobywać, rozwijać

Centrum Obsługi Pacjenta

Koniec z chaosem w służbie zdrowia: zarejestruje, zmieni termin wizyty, pomoże w znalezieniu lekarza, skróci kolejki

Godna waloryzacja emerytur

Waloryzacja emerytur minimum o 150 zł lub więcej i zawsze powyżej wskaźnika inflacji

Normalne państwo – sprawy Polaków zawsze na pierwszym miejscu

Po pierwsze Polska!

Polskie państwo musi dbać przede wszystkim o swoich obywateli. Musi obowiązywać zasada pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji

Stop Zielony Ład

Polska musi wypowiedzieć i zwrócić jego koszty zwykłym Polakom

Bezpieczne dzieciństwo bez ideologii

Zatrzymanie pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci, nie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne, nie dla ideologii w szkołach

Dobra polska szkoła

Dobra edukacja zamiast likwidacji prac domowych, budujmy realne relacje - szkoła bez smartfonów, chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców, nauczyciel - zawód zaufania i szacunku

Wszyscy równi wobec prawa, sądy godne zaufania

Koniec z chaosem w sądownictwie. Każdy musi móc liczyć na sprawiedliwy, obiektywny i apolityczny sąd. Stabilizacja, informatyzacja, przyspieszenie spraw. Jeśli nie będzie ponadpartyjnego konsensusu w sprawie naprawy sadownictwa - muszą wypowiedzieć się Polacy w referendum

Bezpieczna Polska w sprawdzonych sojuszach

Stop pakt migracyjny

Wypowiedzenie Paktu Migracyjnego, wprowadzenie zabezpieczeń przed napływem nielegalnych imigrantów

Bezpieczeństwo ponad podziałami

Konstytucja Bezpieczeństwa RP. Polska fortecą wschodniej flanki - 5% PKB na armię, 300 tysięcy wyszkolonych żołnierzy, przyspieszenie zbrojeń i szkolenie wojskowe dla ochotników, silni w NATO, polscy żołnierze nie pojadą na Ukrainę

Skuteczna obrona cywilna

Nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie oparty na Państwowej Straży Pożarnej wraz z 100% dotacjami dla każdej gminy na budowę schronów i systemu bezpieczeństwa

Rozwój dla przyszłości Polski!

Wielka Czwórka Rozwoju - CPK, atom, porty, strefy inwestycyjne

Ambitny program rozwoju infrastruktury dla obywateli i biznesu będzie gwarancją dostatniej przyszłości Polaków

Inwestycje! Na co dzień

Program inwestycji w każdej gminie - nowe drogi, infrastruktura wodna i kanalizacyjna, dostęp do internetu i rozwój sieci, remonty szkół, ścieżki rowerowe. Inwestycje lokalne to zlecenia dla polskich firm i praca dla Polaków z każdej gminy w Polsce

Wspierać rolnika, dbać o polską wieś

Stop likwidacji polskiego rolnictwa - nie dla umowy Mercosur, nie dla likwidacji budżetu UE na rolnictwo, Nie dla zielonego ładu w rolnictwie, nie dla ustawy łańcuchowej, nie dla niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy. Polska ziemia w polskich rękach

Polski złoty! Nie dla euro

Bezrefleksyjne wprowadzenie waluty Euro to będzie kolejna fala drożyzny i ścisłe uzależnienie od decyzji europejskich elit. Tak dla wolności gospodarczej - utrzymania gotówki

W końcu własne M!

Tereny pod budowę mieszkań dla spółdzielni i samorządów, dostęp do państwowego wsparcia zakupu pierwszego mieszkania, ograniczenie niesprawiedliwych zysków banków na odsetkach od kredytów mieszkaniowych – zyskają Polacy, nie deweloperzy i bankierzy, którzy trzymają z władzą

Funduszu rozwoju technologii przełomowych

Finansowanie na poziomie co najmniej 5 miliardów złotych rocznie przeznaczone na rozwój bezpiecznych technologii przełomowych: AI - sztuczna inteligencja, komputery kwantowe czy biotechnologia i produkcja leków

Tama przed podwyżką podatków

Nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków!

Pakiet „Niższe i prorodzinne podatki”

Również 6 sierpnia 2025 r. złożę do Sejmu projekty ustaw zawierające następujące rozwiązania:

PIT 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci - zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tysięcy zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej 2 dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25. roku życia). Korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców – ulgi podatkowe obejmą także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19%) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podwyższenie II progu podatkowego – podwyższenie drugiego progu do 140 000 zł. Likwidacja podatku Belki – zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 000 zł dochodu rocznie. Sprawiedliwa waloryzacja emerytur Waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym

Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin.

Konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku

Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku.

„Budżetowy pancerz” – ochrona finansów publicznych

Złożę projekt ustawy „Budżetowy pancerz” zapewniający skuteczną ochronę budżetu państwa przed nadużyciami. Ukróci to działalność mafii VAT-owskich oraz innych grup wyłudzających publiczne pieniądze. Z ostatnich danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że znowu po 8 latach dramatycznie spadają wpływy podatkowe. Pracownicy KAS alarmują, że Polsce grozi przez to zapaść finansów publicznych. Trzeba to powstrzymać!

Wszyscy kandydaci na Prezydenta RP w 2025 roku

Druga tura wyborów prezydenckich 2025 - kiedy?

Zgodnie z art. 292 Kodeksu wyborczego, gdy w wyborach prezydenckich żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. To tzw. druga tura wyborów prezydenckich. W drugiej turze wybiera się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Wygrywa kandydat, który po prostu otrzymał więcej głosów w ponownym głosowaniu.

W pierwszej turze Karol Nawrocki zdobył 29,54% głosów. To 5 790 804 wyborców. W 2025 r. w drugiej turze wyborów prezydenckich można głosować na Rafała Trzaskowskiego (nr 2 na karcie) albo Karola Nawrockiego (nr 1 na karcie). Wybory odbędą się w niedzielę 1 czerwca od godz. 7:00 do 21:00.