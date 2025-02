Czy komornik może zająć pieniądze na koncie w Revolut? Odpowiedź jest ciekawa

Czy Revolut należy do systemu Ognivo? Czy komornik widzi pieniądze na koncie w Revolut? Czy może dokonać egzekucji? W polskim internecie można znaleźć wiele sprzecznych informacji na ten temat. Jak jest naprawdę?

Czym jest Revolut?

Revolut to litewski fintech (aplikacja z sektora finansowych technologii), który podbija świat, w tym również Polskę. Globalnie ma już 50 mln użytkowników, z czego nad Wisłą 4 miliony. Uwagę zwraca też przyrost liczby klientów w naszym kraju - milion rocznie.

REKLAMA

Co oferuje Revolut?

W ramach aplikacji użytkownik może wykonywać przelewy i płatności w wielu walutach (po korzystnych kursach) prowadzić rachunek inwestycyjny, czy handlować kryptowalutami. Od niedawna możliwe jest dokonywanie płatności przez system BLIK.

Revolut a system Ognivo

Revolut Bank, czyli właściciel popularnej aplikacji jest poza zasięgiem systemu Ognivo, umożliwiającego komunikacje między bankami, kasami oszczędnościowo - pożyczkowymi, a organami egzekucyjnymi, gdyż nie jest zarejestrowany w Polsce. Dla użytkowników w naszym kraju Revolut wynajmuje polskie numery IBAN (dzięki czemu na rachunek możemy skierować np. nasze wynagrodzenie za pracę w Polsce) od Aion Banku. Ten zaś ma swój oddział w Polsce i jest częścią systemu Ognivo. Pieniądze użytkowników Aion Banku są zatem w zasięgu polskich organów egzekucyjnych. Z Revolutem sprawa wygląda jednak bardziej skomplikowane.

Czy komornik może wejść na konto Revolut?

Odpowiedź brzmi: nie. A przynajmniej - jest to niezwykle trudne i zwykle polskie organy egzekucyjne nie decydują się na starania o taką możliwość. Dlaczego? Właścicielem rachunku w litewskim fintechu nie jest bowiem użytkownik aplikacji, a Revolut. Środki zgromadzone na koncie, w ujęciu formalno-prawnym, nie należą do użytkownika i nie mogą podlegać egzekucji.



Komornik musiałby zwrócić się do Revolut Banku, który deklaruje co prawda współpracę z polskimi organami egzekucyjnymi, jednak jeśli do takowej dochodzi, to są to przypadku gdy polska skarbówka zwraca się do swojego litewskiego odpowiednika z prośbą o współpracę. Są to też pojedyncze przypadki.

Skąd informacja, że pieniądze na Revolut nie są bezpieczne?

O tym, że dobre czasy dla dłużników dobiegły końca i komornicy dokonują już egzekucji z kont Revolut można przeczytać ostatnio coraz częściej. Intensyfikacja podobnych komunikatów przypadła na rok 2024 i trwa do dziś. Między latami 2022-23, gdy można było przeczytać, że komornicy są bezradni wobec Revoluta, a czasem obecnym, nie zaszły jednak żadne zmiany prawne na poziomie europejskim, które pozwoliłyby na skuteczną egzekucję z fintechowej aplikacji, ani też Revolut nie został zarejestrowany w Polsce jako bank. Być może stanie się to w przyszłości, okomornik może wejść na konto Revolut? Zmiany na horyzoncie"> czym wspominaliśmy niedawno.



Skąd więc informacje, że Revolut nie jest już bezpieczny dla dłużników? Kancelarie komornicze mają też swoje działy PR. Wysyp takich publikacji w 2024 roku jest prawdopodobnie efektem zorganizowanej akcji, mającej na celu zniechęcenie dłużników do ukrywania swoich środków na kontach w Revolut.