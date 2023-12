2024: Bezpieczny Kredyt 2% z niewiadomą. Ostatnie dni na złożenie wniosku – ranking banków

To już dosłownie ostatni moment, aby ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%. Prawdopodobnie od 8 stycznia przyjmowanie wniosków we wszystkich bankach zostanie zawieszone. Tymczasem eksperci portali RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl podpowiadają, które z uczestniczących w nim banków oferują najkorzystniejsze warunki.

W rankingu portali RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl eksperci przeanalizowali oferty „Bezpiecznego Kredytu 2%” w bankach, które są obecne na porównywarce finansowej Rankomat.pl.

Gdzie Bezpieczny Kredyt 2% jest najtańszy?

Zestawienie prezentuje oferty od najniższego RRSO. Oprocentowanie jest stałe i obowiązuje przez 10 lat. Kredyt będzie spłacany w racie malejącej, której wysokość zostanie określona po naliczeniu dopłaty.

Materiały prasowe

REKLAMA

Cena zależy przede wszystkim od oprocentowania kredytu. Zgodnie z regulacjami koszt kredytu nie może być wyższy niż w kredytach udzielanych poza programem, jednak bank. może doliczać prowizję lub koszt ewentualnych ubezpieczeń, np. mieszkania czy na życie. Oznacza to, że oferty poszczególnych banków mogą się różnić.

Dlatego warto poprosić doradcę kredytowego o pomoc w wyborze optymalnej oferty. Tym bardziej, że różnice mogą dotyczyć także zdolności kredytowej wyliczanej przez poszczególne banki. Sprawdzają one m.in., jaką dany klient ma historię kredytową, w jakiej branży pracuje, ile zarabia, jakie ma wykształcenie, gdzie mieszka itp. Na podstawie takich informacji banki szacują, jak duże jest ryzyko, że klient będzie miał kłopoty ze spłatą długu. Osoby z grup obarczonych najwyższym ryzykiem (np. mające w przeszłości większe problemy z terminową spłatą rat) w ogóle nie otrzymają kredytu.

Bezpieczny Kredyt 2%: co w 2024 roku

W ocenie ekspertów rynku nieruchomości, 8 stycznia 2024 r. banki przestaną przyjmować wnioski kredytowe, a w najbliższych tygodniach nowy rząd koalicyjny zdecyduje o dalszych losach tego programu.

REKLAMA

– Dla wielu pracowników banków uczestniczących w programie „Bezpieczny Kredyt 2%” grudzień jest wyjątkowo pracowitym miesiącem. Pośrednicy kredytowi szykują się do spędzenia Sylwestra w swoich biurach, żeby zdążyć z zarejestrowaniem wszystkich wniosków kredytowych złożonych za przysłowiowe pięć dwunasta – mówi Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl.

Do 7 stycznia 2024 r. wszystkie kompletne wnioski o Bezpieczny Kredyt 2%, które wpłyną do banków w 2023 r., będą musiały być przez nie zarejestrowane w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Już dzień później, czyli 8 stycznia, zawiesi on działanie programu. Oznacza to, że banki przestaną przyjmować nowe wnioski kredytowe. Niektóre z nich jak PKO BP czy BOŚ Bank już zaczęły to sygnalizować.

Popularność „Bezpiecznego Kredytu 2%” jest tak duża, że już w tym roku wyczerpią się wszystkie pieniądze zarezerwowane na dopłaty w przyszłorocznym budżecie państwa. A niewykluczone, że poważnie uszczknięty zostanie także limit wydatków na ten cel, zaplanowanych na 2025 r. Dlatego w pracach nad przyszłorocznym budżetem rząd Koalicji 15 Października stanie przed dylematem, co dalej z programem „Bezpieczny Kredyt 2%”. Poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego skierował do Sejmu projekt ustawy, który zakłada zwiększenie puli środków na dopłaty. Np. w przyszłorocznym budżecie miałaby wzrosnąć z 941 mln do przeszło 1,8 mld zł, a w 2025 – z ok. 1,1 mld do niespełna 1,8 mld zł.

Zwolennikiem utrzymania programu jest nowy minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, choć nie wyklucza on jego modyfikacji. Co ciekawe, w grę wchodzi nawet obniżenie ceny kredytu.

Bezpieczny Kredyt 2%: są pieniądze, co z mieszkaniami

Aby jednak skorzystać z rządowego programu wsparcia, wcześniej trzeba upatrzyć sobie wymarzone lokum. Dobra wiadomość jest taka, że w grę wchodzi zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny. Niestety, jest też i zła – w największych metropoliach oferta lokali do kupienia za Bezpieczny Kredyt 2%, szczególnie tych najtańszych, bardzo się skurczyła. Właściwie nie jest to zbyt wielkim wyzwaniem jedynie dla dobrze zarabiających małżeństw czy osób z dzieckiem, które mogą sięgnąć po maksymalną kwotę takiego kredytu – 600 tys. zł, a do tego mają 200 tys. zł wkładu własnego.

Na mały wybór mieszkań nie mogą też narzekać single, mimo iż banki pożyczą im na preferencyjnych warunkach nie więcej niż 500 tys. zł. Razem z maksymalnym wkładem własnym (200 tys. zł) robi się jednak całkiem pokaźna suma. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w siedmiu największych miastach do kupienia za kwotę do 700 tys. zł jest obecnie przeszło 20,4 tys. nowych mieszkań z podaną ceną. Najwięcej jest ich w Łodzi, gdzie można przebierać w ofercie blisko 4,8 tys. lokali, zaś najmniej w Krakowie – niespełna 1,7 tys.