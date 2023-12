Informacje o podwyżkach płac od stycznia 2024 zdominowane są przez 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe podwyżki dla pracowników strefy budżetowej. Tymczasem cichą walkę o pracowników toczą sieci handlowe. Praktycznie wszystkie zapowiadają podwyżki rzędu 15-20 procent. Po części chcą tymi informacjami złagodzić stres i wyjątkowo ciężki wysiłek jakim dla pracowników handlu są ostatnie tygodnie roku.

Od 1 stycznia jak już wiadomo od dawna rośnie minimalne wynagrodzenie za pracę – z 3600 zł obecnie do 4242 zł. To także wysoka podwyżka i to ona po części determinuje to co się dzieje na rynku wynagrodzeń.

Nawet 5 750 zł dla początkującej kasjerki, 5 650 zł debiutującego magazyniera

Od stycznia 2024 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4 550 zł brutto do 5 550 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – od 4 800 zł brutto do 5 750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 5 000 zł brutto do 6 000 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 5 050 zł brutto do 5 650 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu od 5 350 zł brutto do 6 000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5 600 zł brutto do 6 300 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5 950 zł brutto do 6 600 zł brutto.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7 250 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 240 mln zł.

W Biedronce średni wzrost wynagrodzeń idzie tempem podwyżki płacy minimalnej i wyniesie 17 proc. Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2024 r. nie mniej niż 4700 zł do 5050 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat – od 4850 zł do 5300 zł brutto.

6700 zł dla początkującego kierownika

Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 6700 zł brutto. Wynagrodzenia zwiększą się także pracownikom centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na pensję 5050-5350 zł.

20-procentowe podwyżki wynagrodzenia zaplanowała od stycznia 2024 r. sieć Aldi. Dla rozpoczynających dopiero pracę kasjerów oznacza to ofertę płący w wysokości od 4910 zł do 5260 zł brutto. Natomiast dla sprzedawcy z dwuletnim stażem przygotowano podwyżki lub oferty pracy z zarobkami w wysokości nawet 5660 zł brutto.

Z kolei w centrach dystrybucyjnych podwyżki oznaczają, że od stycznia 2024 roku magazynierzy w zależności od stażu będą zarabiać od 4910 zł do 5510 zł.

W handlu coraz więcej świadczeń pozapłacowych

W ślad za podwyżkami, w walce o pracowników i poprawę konkurencyjności w tym zakresie na rynku idzie coraz szersza gama benefitów pozapłacowych.

Na przykład w Lidlu poza rosnącymi wynagrodzeniami firma gwarantuje swojej załodze szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Wprowadzono także dodatkowy benefit, czyli roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia. Dzięki temu zabezpieczeniu, w razie nieszczęśliwego wypadku, koszty leczenia, rehabilitacji oraz inne wydatki medyczne nie stanowią już takiego obciążenia finansowego dla rodzin pracowników.

Szukasz pracy, od ręki dostaniesz ją w Biedronce, Lidlu, Aldi i gdzie indziej w handlu

Poza wysokimi podwyżkami sieci poszukują też nowych pracowników. Dla przykładu – Lidl. Zespół firmy liczy aktualnie blisko 27 tys. osób. Sieć w dalszym ciągu ma zamiar systematycznie zwiększać zatrudnienie. W 2024 planuje wzrost zatrudnienia łącznie o ponad 600 osób – w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.