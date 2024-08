Rekordowe ceny mieszkań w Warszawie, średnio 17,7 tys. zł. Czy zahamowały chęć do zamieszkania w stolicy

Najdroższe mieszkania, ale i najlepsze perspektywy zawodowe. Pod tym względem z Warszawą konkurować może Kraków czy stolica Dolnego Śląska, podobnie jak pod względem wysokości średnich płac, wyższych aktualnie o 2 tys. zł od średniej krajowej. Same ceny mieszkań nie zahamowały i nie zahamują chęci do zamieszkania w stolicy.

Tak jest zresztą od dekad. Ludność Warszawy sukcesywnie wzrasta. Według danych GUS w 2015 r. w stolicy mieszkało ok. 1,63 mln osób, w 2020 r. było ich już ok. 1,79 mln, a w 2023 r. – 1,86 mln.

Czterech na dziesięciu mieszkańców Warszawy urodziło się, poza tym miastem. Przyjezdni to najczęściej ludzie pochodzący z małych miejscowości i wsi.

60% mieszkańców stolicy jest w wieku produkcyjnym. Ściągają tu zarówno szukający nowych perspektyw zawodowych single, jak i rodziny czy obcokrajowcy.

Co czyni ją tak atrakcyjnym miejscem do życia i jak aktualnie wygląda warszawski rynek nieruchomości?

Zamieszkać w Warszawie za wszelką cenę: dlaczego

Warszawa przyciąga przede wszystkim możliwościami rozwoju zawodowego. Jako centrum gospodarcze i biznesowe kraju zapewnia wiele różnorodnych ofert zatrudnienia.

Szczególnie dynamicznie rozwijają się sektory takie jak nowe technologie, finanse, nieruchomości. A rynek pracy jest tu naprawdę zróżnicowany.

Potencjalnych pracowników kuszą firmy polskie i międzynarodowe, instytucje publiczne i start-upy.

Poszukiwani są zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby bez doświadczenia. Co ważne, Warszawa niezmiennie ma jeden z najniższych w Polsce wskaźników bezrobocia.

Jednocześnie pozostaje w czołówce miast o najwyższych zarobkach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w styczniu br. wyniosło ponad 9 tys. zł brutto. To o 2 tys. zł więcej niż średnia krajowa.

Kolejnym argumentem przemawiającym za życiem w stolicy jest szeroka oferta kulturalna i liczne atrakcje. Inne atuty to nowoczesna, rozbudowana infrastruktura i sprawna, stale udoskonalana komunikacja między poszczególnymi dzielnicami.

By osiąść na stałe w Warszawie potrzebne mieszkanie: deweloperzy nie nadążają z ofertą

Na co mogą liczyć szukający swoich „czterech kątów” w Warszawie? Oferta mieszkaniowa jest tu bardzo bogata i zróżnicowana.

Zarówno zainteresowani lokum w tętniącym życiem centrum miasta, jak i ci preferujący spokojniejsze okolice na obrzeżach znajdą coś dla siebie.

Za komfort własnego „M” w stolicy trzeba jednak odpowiednio zapłacić. Średnia cena za metr kwadratowy na tutejszym rynku pierwotnym to obecnie ok 17,7 tys. zł.

Ceny nie odstraszają – potencjalnych nabywców nieruchomości jest tu sporo. Według analityków w tym roku liczba nowych warszawskich ofert mieszkaniowych jest za mała w stosunku do popytu.

Deweloperzy uwzględniają najważniejsze aktualne preferencje potencjalnych klientów i na swoje inwestycje wybierają tereny dobrze skomunikowane z centrum miasta, w pobliżu placówek oświatowych, sklepów i terenów rekreacyjnych.

Mieszkania w stolicy: wysokie ceny sprawiły, że najbardziej pożądane są 40-metrowe

Nowe warszawskie osiedla dysponują mieszkaniami o zróżnicowanym metrażu i oferują szereg udogodnień.

– Jednym z kluczowych czynników dla kupujących, zarówno tych szukających mieszkania dla siebie, jak i pod inwestycję, jest lokalizacja. To ona często bywa ważniejsza niż sam metraż. Preferowane są dzielnice w pobliżu centrum lub dobrze z nim skomunikowane, z odpowiednią infrastrukturą i terenami zielonymi wokół. Nabywcy oczekują jednocześnie wysokiego standardu i nowoczesnych udogodnień – wyjaśnia Agnieszka Pachulska z PROFIT Development.

Największym zainteresowaniem cieszą się mniejsze, dwupokojowe mieszkania o metrażu ok. 40 mkw. Szukają ich głównie single i pary, a także inwestorzy, bo zainteresowanie wynajmem niewielkich mieszkań w stolicy jest naprawdę duże.

Deweloperzy – PROFIT Development i inni – dostosowują swoje inwestycje pod te potrzeby osób chcących osiąść w Warszawie, które zazwyczaj zaczynają od takich 40-metrowych mieszkań. Sprzedają się one jednak szybko, mimo wysokich cen i nawet po zawarciu umowy trzeba często rok albo i dłużej poczekać na przeprowadzkę, zwłaszcza właśnie w odniesieniu do tych najbardziej poszukiwanych mieszkań.

Niecierpliwym pozostaje rynek wtórny. Tu ostatnio co prawda ceny wyhamowały, ale nie dotyczy to kawalerek i mieszkań dwupokojowych. Tym niemniej oferta mieszkań używanych wystawianych na sprzedaż jest ogromna, a w przeciwieństwie do rynku nowych mieszkań łatwiej to o okazję, także cenową. Trzeba jednak mieć gotówkę, bo załatwienie kredytu trwa dłużej niż miesiąc, a okazja polega na możliwości szybkiego sfinalizowania transakcji.