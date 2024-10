Wydatki na nowe technologie mające wspierać ich dzieci, rodzice traktują często jako inwestycję w lepszą przyszłość całej rodziny

Polski system edukacji wciąż rozmija się z potrzebami gospodarki i rynku pracy. Rodzice w związku z tym biorą sprawy w swoje ręce i starają się przygotować swoje dzieci do przyszłej pracy własnymi działaniami edukacyjnymi. Poza nauką języka angielskiego coraz większą wagę przywiązują do umiejętności analizy danych.

Zarówno tę drugą kompetencję, podobnie jak naukę języków oraz zdobywanie innych kwalifikacji ułatwiają – co do tego jest niemal pełna zgoda – nowoczesne technologie.

Rodzice: technologie wyrównują szanse w edukacji

Nowoczesne technologie coraz bardziej wkraczają w życie codzienne, a ich rola w edukacji staje się nieodzowna. Ich wykorzystanie w codziennej edukacji dzieci i młodzieży niesie za sobą szereg korzyści.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Santander Consumer Bank, ponad połowa rodziców (52 proc.) uważa, że technologie zwiększają dostępność materiałów edukacyjnych, a ponad jedna czwarta deklaruje, że dzięki nim uczniowie poprawiają swoje wyniki edukacyjne.

Ponadto, 36 proc. respondentów widzi w innowacjach potencjał na lepszą komunikację z uczniami i nauczycielami. Z kolei 34 proc. z nich wiąże adaptację technologii w szkołach z rozwojem kompetencji cyfrowych uczniów.

Co istotne – dla co czwartego rodzica technologia wiąże się z oszczędnością czasu i kosztów. Podobny odsetek (26 proc.) zadeklarował, że pomaga ona także w zwiększaniu zaangażowania uczniów w naukę.

Technologie w edukacji: nauka języków i analizy danych

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, rodzice starają się przygotować swoje dzieci na wyzwania, jakie niesie ze sobą aktywność zawodowa i stawiają na rozwój, ich zdaniem, kluczowych umiejętności.

Przede wszystkim polscy rodzice dostrzegają istotną rolę znajomości już nie tylko samego języka angielskiego, ale języków obcych w ogóle.

Za najważniejszą kompetencję przyszłości postrzega ją niemal dwie trzecie uczestników badania Santander Consumer Banku.

Coraz większe znaczenie ma, jak się okazuje, zdolność analitycznego myślenia i innowacyjność, co podkreśla 41 proc. respondentów, w tym 47 proc. mężczyzn oraz 36 proc. kobiet.

Niemal jedna trzecia rodziców wskazuje na istotną rolę, jaką w przyszłym życiu zawodowym ich dzieci odegrają dobra komunikacja oraz efektywna praca w zespole.

Jak komentuje Magdalena Mazurek, Marketing Menadżerka z Santander Consumer Banku, rozwój kompetencji cyfrowych jest nie tylko koniecznością, ale i szansą na lepszą przyszłość zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.

– Nie bez powodu ponad jedna trzecia ankietowanych wskazała jako najważniejsze kompetencje przyszłości programowanie i analizę danych – zwraca uwagę ekspertka.

– Warto jednak zauważyć, że poza umiejętnościami związanymi bezpośrednio z technologią, Polacy kładą duży nacisk na inne praktyczne oraz interpersonalne zdolności. 36 proc. z nich wskazało na elastyczność i adaptację do zmian, a 17 proc. zarządzanie czasem i projektami. Co równie istotne, niemal co siódmy badany wskazał także na kompetencje międzykulturowe – dodaje Magdalena Mazurek.

Rodzice muszą łożyć na technologię, bo szkoły nie mają ani pieniędzy, ani fachowców

Mimo że nowe technologie w edukacji są już wykorzystywane na wielu obszarach jak np. dzienniki elektroniczne, to jednak ich wdrożenia wiążą się z pewnymi wyzwaniami.

Według wyników raportu „Polaków Portfel Własny: Edukacja jutra” 45 proc. ankietowanych rodziców zwraca uwagę na brak odpowiednich funduszy na adaptację technologii w szkołach.

Kolejnymi wyzwaniami są niedobór wykwalifikowanej kadry (41 proc.) oraz ograniczenia infrastrukturalne taki jak brak odpowiedniego sprzętu (39 proc.).

Co ciekawe, aż 36 proc. rodziców identyfikuje opór nauczycieli do przystosowania do nowych technologii, jako kolejny kluczowy problem. Z kolei niemal jedna trzecia wskazuje na problem poprawnej integracji innowacji technologicznych z programem nauczania.

– Wychowanie dzieci i ich edukacja wiążą się z wieloma kosztami. Czy to kupno sprzętu do nauki czy zajęcia pozalekcyjne, obciążają w mniejszym bądź większym stopniu domowy budżet – mówi Ewa Ce-gielska, Kierowniczka Zespołu Produktów Gotówkowych z Santander Consumer Banku.

Nowe technologie nie tylko rewolucjonizują edukację, ale także stanowią klucz do sukcesu na rynku pracy przyszłości. Dlatego często przyjmują więc formę inwestowania w rozwój umiejętności dzieci już teraz, z pomocą odpowiednich narzędzi finansowych, co stanowić może krok ku stabilnej przyszłości dla całych rodzin.