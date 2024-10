Potrzebę pracy dorywczej zgłasza co szósty pracownik. I nie ma z tym problemu, bo gospodarka potrzebuje rąk do pracy – także na zasadzie krótkich zleceń – niemal w każdej branży. W ostatnim kwartale roku w ofertach mogą przebierać – jest ich więcej niż chętnych.

Jaka jest główna motywacja dla badanych osób? To wysokie ceny i koszty codziennego życia i utrzymania. W czerwcu na ten argument wskazywało 42%, dzisiaj już 53% badanych. w poprzednim wydaniu Wskaźnika najczęściej wskazywaną przyczyną podejmowania pracy dorywczej, była potrzeba zdobycia pieniędzy na dodatkowe wydatki, która obecnie spadła już na drugą pozycję (51%).

Gdzie najłatwiej o pracę dorywczą bo ofert pracy jest najwięcej

Obecnie, chęć realizacji zleceń deklaruje 16% badanych – to o 1 p.p. mniej niż przed trzema miesiącami. Jest to mało pozytywna informacja dla biznesów, które tej siły roboczej będą potrzebować w zwiększonym stopniu.

O ile wcześniej mogły one polegać na licznym wsparciu studentów, o tyle teraz nie wygląda to już tak optymistycznie. Ponownie jak w III kwartale, najliczniej reprezentowaną grupę chętnych do pracy tymczasowej stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat. Jednak, pośród tej grupy pracę dorywczą chce podjąć już tylko 25% osób, co jest wartością dużo mniejszą niż w III kwartale 2024, gdy odsetek ten wyniósł 41%. Trend ten jest zasadny w korelacji z powrotem studentów na uczelnie.

Wzrost zainteresowania zleceniami dorywczymi widać wśród osób pracujących na umowę o pracę i umowę o zlecenie.

W przypadku pierwszej grupy, w IV kw. 2024 wykonywać „dniówki” zamierza 20% - poprzednio było ich 18%. Jeśli chodzi zaś o pracujących na zlecenie, to aktualnie zamiar podjęcia pracy dorywczej deklaruje 29%, podczas gdy w III kw. było to 23%.

Największy wzrost odnotowano w grupie pracujących na umowę o dzieło. Trzy miesiące temu tylko 7% osób z tej grupy zamierzało pracować tymczasowo, dziś jest ich już aż 36%.

Zlecenia pracy dorywczej przyciągną w ostatnim kwartale więcej prowadzących własną działalność – to wzrost z 14% do 22%.

Praca dorywcza: gdzie szukać ofert korzystnego dorobienia

Firmy postawią na pracowników dorywczych w ostatnim kwartale roku. Powody? Wzrost obłożenia pracą i problemy ze znalezieniem stałej kadry.

Jak wynika z najnowszej odsłony przygotowywanego przez Tikrow Wskaźnika Pracy Dorywczej na IV kwartał b.r., po wsparcie pracowników tymczasowych sięgnie 63% polskich przedsiębiorstw. To o 2 p.p. więcej niż w edycji Wskaźnika z prognozami na III kwartał.

Największe zainteresowanie zatrudnieniem pracowników dorywczych wyraziła branża handlowa.

Dokładnie 2/3 przedsiębiorstw z tego sektora (66%), o 4.p.p. więcej niż w III kw., planuje wspomóc się pracą tymczasową w takim samym lub większym stopniu.

Handel najbardziej powiększy grono pracowników dorywczych w ostatnich miesiącach roku, choć po większą ich liczbę sięgnie także produkcja. Obserwujemy także bardzo wysoki przyrost popularności testowania elastycznego modelu pracy w logistyce.

Praca dorywcza: handel do zlecenie każdemu chętnemu

Najwyższe zainteresowanie pracą dorywczą w tej branży podyktowane jest przede wszystkim spodziewanym w listopadzie i grudniu wzrostem zamówień oraz estymowanym zwiększeniem liczby kupujących odwiedzających sklepy. Mowa tutaj m.in. o Black Friday i Cyber Monday czy przedświątecznej gorączce zakupów.

Dziś, wzrost zamówień stanowi najważniejszy argument za sięgnięciem po wsparcie pracowników dorywczych dla niemal połowy przedsiębiorstw handlowych. Przed trzema miesiącami był istotny dla znacznie mniejszej grupy respondentów z tego sektora, dokładnie dla 36% firm.

Blisko 40% firm handlowych zwróciło także uwagę na rosnące koszty zatrudnienia stałych pracowników. Również najwięcej firm z tego sektora chce powiększyć dotychczasowe zatrudnienie pracowników tymczasowych – taki zamiar deklaruje 31% respondentów z tej branży. W przypadku produkcji odsetek ten wyniósł 24% zaś logistyki 23%.

– Wyniki Wskaźnika Pracy Dorywczej Q4 potwierdzają trend rosnącego zainteresowania pracą dorywczą w ostatnich trzech miesiącach roku. Wiemy, że to czas znacznego zintensyfikowania działań sprzedażowych, mających na celu sprostanie oczekiwaniom klientów – tłumaczy Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

– Pod koniec listopada oraz w grudniu w sklepach potrzebna jest niekiedy nawet dwukrotnie liczniejsza załoga niż zazwyczaj. Nie inaczej wygląda to w branży logistycznej czy produkcyjnej, gdzie obsłużyć trzeba wielokrotnie większy ruch przesyłek niż w „spokojnych miesiącach”. Mimo, iż przed nami sezon wybitnie zakupowy, trudno czasem przewidzieć w jakich dniach potrzebna będzie liczniejsza załoga. Dlatego, firmy dużo chętniej korzystają z możliwości pozyskania pracowników dorywczych z dnia na dzień czy nawet w ciągu paru godzin – dodaje ekspert.

Praca dorywcza: firmy produkcyjne drugie w kolejności z ofertami

Zapotrzebowanie na pracowników dorywczych nie maleje także w firmach produkcyjnych. Po wsparcie pracowników tymczasowych sięgnie w ostatnim kwartale roku 58% przedsiębiorstw wytwórczych. Te, które powiększą w IV kwartale 2024 kadrę personelu dorywczego stanowią 24% badanych. To 3 p.p. więcej niż w wydaniu Wskaźnika z III kwartału.

Wszystko dlatego, że tu także będzie dużo więcej do zrobienia - 35% przedsiębiorstw tego typu spodziewa się wzrostu zamówień w ostatnim kwartale roku. Przed 3 miesiącami takich firm produkcyjnych było 27%, co jest dowodem na to, że w produkcji IV kwartał roku oznacza pracę na podwyższonych obrotach.

Najczęściej wskazywanym argumentem za wsparciem się pracownikami tymczasowymi są trudności z pozyskaniem pracowników fizycznych lub niewymagających specjalistycznych kompetencji – wskazało na to niemal 40% firm.

– Więcej firm wskazuje na problem z pozyskaniem pracowników niespecjalistycznych. Z racji na większe obłożenie pracą zainteresowanie pracownikami tymczasowymi oczywiście się wtedy zwiększy, jednak później - w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku – nie spodziewam się istotnego spadku. Realizując badanie Wskaźnik Pracy Dorywczej od roku nie zauważyliśmy, ażeby firmom udało się jakkolwiek rozwiązać problem z zatrudnianiem niespecjalistycznych pracowników na stałe – dodaje Krzysztof Trębski.

Praca dorywcza teraz: dużo zleceń z logistyki

W przypadku branży logistycznej, 65% wszystkich firm planuje zwiększyć lub pozostawić aktualny poziom zatrudnienia pracowników dorywczych. To spadek o jedynie 1 p.p. w porównaniu do Wskaźnika Pracy Dorywczej Q3.

Dokładnie tyle samo przedsiębiorstw co w ubiegłym kwartale (15%) nie planuje sięgać po tego typu wsparcie.

W logistyce najczęściej wskazywanym powodem dla zatrudnienia pracowników tymczasowych jest wzrost kosztów pozyskania stałych pracowników. Takiego zdania jest dziś 40% przedsiębiorstw z tej branży. Dość duża część z nich (33%) wskazuje też na spodziewany wzrost zamówień, jako przyczynę do pozyskania pracowników dorywczych.

Co ciekawe, ponad dwa razy więcej firm logistycznych przyznało, że chce wypróbować elastyczny model zatrudniania – 3 miesiące temu taką wolę deklarowało jedynie 16% przedsiębiorstw, dziś jest ich już 33%. Praca natychmiastowa sprawdziła się już w wielu firmach tego sektora więc kolejne są zainteresowane sprawdzeniem wydajności tego rozwiązania u siebie.