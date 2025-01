Większość Polaków postanowiła w 2025 roku ciąć wydatki lub oszczędzać, a inwestować planuje tylko niewielka grupa

Okazuje się, że na inwestowanie w 2025 roku pozwalać sobie mogą głównie rodziny, które nie posiadają dzieci. Reszta musi bardzo ostrożnie planować swoje budżety w bieżącym roku, szukając w nich przede wszystkim oszczędności.

56 proc. badanych ma co najmniej jedno postanowienie noworoczne. Więcej niż co czwarty chce ograniczyć wydatki w 2025 roku, co może wiązać się z rosnącymi cenami usług i produktów, które w odczuwalny sposób obciążają portfele.

Niemal co piąta osoba chce natomiast zacząć regularnie oszczędzać lub zwiększyć kwotę, którą regularnie odkłada. Niemała część badanych swoje postanowienia wiąże z życiem zawodowym - chcą oni zacząć więcej zarabiać. Takie są główne wnioski z badania zrealizowanego na zlecenie ANG Odpowiedzialne Finanse.

Zdecydowana większość rodzin postanowiła ograniczać wydatki w 2025 roku

– Częściej ograniczyć wydatki chcą kobiety (28 proc.) niż mężczyźni (23 proc.). Co istotne, część postanowień dotyczy długu. 7 proc. osób chciałaby szybciej spłacić kredyt lub pożyczkę, a 3 proc. postanowiła szybciej spłacić kredyt hipoteczny – komentuje Natalia Ciecióra, Menedżerka Działu Marketingu w ANG Odpowiedzialne Finanse, firmy pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego.

Im większe miasto, tym większa chęć cięcia wydatków. Co czwarta osoba na wsi planuje ograniczenia w ponoszonych kosztach. Liczba ta systematycznie się zwiększa wraz z wielkością ośrodków miejskich, z których pochodzą respondenci. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców o zmniejszeniu wydatków myśli nawet 30 proc. Podobnie z wykształceniem – im wyższe, tym większa determinacja w cięciu kosztów i oszczędzaniu.

Dla kogo ważne jest w 2025 roku oszczędzanie lub nawet inwestowanie nadwyżek finansowych

19 proc. Polek i Polaków planuje budować oszczędności w formie odkładania nadwyżek finansowych na rachunku, lokacie czy nawet “w skarpecie”. Kolejne 9 proc. myśli o inwestowaniu w 2025 r.

– Tu prym również wiodą panie. Zacząć regularnie oszczędzać lub zwiększyć odkładaną kwotę chce 22 proc. kobiet i tylko 15 proc. mężczyzn. O inwestowaniu w akcje, obligacje czy inne produkty inwestycyjne myśli kolejne 10 proc. kobiet i 7 proc. mężczyzn – wskazuje Natalia Ciecióra.

Zarówno w przypadku postanowienia rozpoczęcia oszczędzania czy zwiększenia jej kwoty, jak i inwestowania przeważają osoby z wyższym wykształceniem – odpowiednio 22 proc. i 12 proc.

Rodzice rzadziej inwestują

Pewne różnice w podejściu do oszczędzania widać pomiędzy rodzicami i osobami bezdzietnymi. W 2025 r. oszczędzać planuje 22 proc. osób nie posiadających potomstwa i 18 proc. osób będących rodzicami. Wśród tych ostatnich, są to najczęściej rodzice dzieci w wieku od 2 do 5 lat (34 proc.).

Znacznie większe rozbieżności są w przypadku postanowień dotyczących inwestycji. Tylko 6 proc. spośród tych, którzy planują zakup akcji, obligacji i innych tego typu produktów, ma dzieci (w tym wypadku najczęściej w wieku 2-5 lat). Aż 13 proc. osób, które ma w najbliższym roku plany inwestycyjne, nie ma potomstwa. To blisko dwa razy więcej.

Kobiety i młodzi częściej niż pozostali stawiają sobie cele finansowe na 2025 rok

W ogólnym ujęciu mężczyźni rzadziej niż kobiety mają postanowienia noworoczne związane z finansami - aż 48 proc. panów nie ma żadnych. W przypadku kobiet, odsetek ten wynosi jedynie 41 proc. Co ciekawe, mężczyźni częściej wskazują jako postanowienie zaciągnięcie zobowiązania, kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego lub pożyczki.

Postanowienia na przyszły rok ma z kolei aż 81 proc. osób w wieku 18-24 lat. W kolejnych grupach wiekowych ta liczba maleje - osoby od 25. do 34. roku życia mają przynajmniej jedno postanowienie w 67 proc. przypadków. Podobnie grupa badanych o dziesięć lat starszych. Jeszcze mniej finansowych postanowień mają Polki i Polacy powyżej 55. roku życia - wśród tej grupy respondentów postanawia coś zmienić w zakresie finansów tylko dwie na pięć osób.

Jak zauważa Jolanta Grabowska, Menedżerka ESG w ANG Odpowiedzialne Finanse, w kwestii ograniczenia wydatków nie ma diametralnych różnic, jeśli chodzi o grupy wiekowe.

W przypadku innych postanowień – czy to dotyczących oszczędzania, lub inwestowania czy też zaciągania kolejnych zobowiązań – różnice w wieku już są. Im starsza grupa respondentów, tym takich postanowień jest mniej.

– Może to wynikać ze stabilności, którą wiele osób osiąga wraz z biegiem czasu. To naturalne, że aż 38 proc. osób z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 l.) chciałaby zarabiać więcej, gdy tylko 17 proc. badanych w wieku 35-44 lata wskazują tę kategorię, nie mówiąc już o najstarszej grupie badanych wskazującej ten cel w 6 proc. przypadków. O zaciągnięciu kredytu hipotecznego również częściej myślą osoby młodsze tj. w wieku 18-24 i 25-34 lat – uważa Jolanta Grabowska.