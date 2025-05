Odkurzacz na zapas, smartfon na wszelki wypadek. Nieużywane sprzęty elektroniczne w każdym domu są warte tysiące złotych

Dzięki badaniom OLX po raz pierwszy znamy odpowiedzi na te pytania. I mogą one przyprawić o zawrót głowy.

Zużyty sprzęt elektroniczny, przechowywany w domach, to rosnący globalny problem. Według szacunków Global E-waste Monitor do 2030 roku wartość elektrośmieci wzrośnie o 32% względem roku 2023 i osiągnie ilość 82 mln ton . Dotychczasowe szacunki pozwalały ocenić, ile tego typu sprzętu posiadają na przykład mieszkańcy Ameryki czy Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

W każdym domu sprzęt zapasowy: ile elektroniki?

REKLAMA

Dzisiaj, dzięki badaniom opinii zrealizowanym przez SW Research na zlecenie OLX, po raz pierwszy możemy poznać skalę tego zjawiska w Polsce. Wyniki ankiety mogą przyprawić o zawrót głowy.

Polacy mają w domach średnio ponad 18 urządzeń elektronicznych, których nie używają, a których wartość szacują na ponad 6 tysięcy złotych.

Najpowszechniejszą kategorią sprzętów zalegających w szufladach są telefony i smartfony. Można przyjąć, że średnio mamy ich 2,7 sztuki. Większość badanych (92%) deklaruje, że ma przynajmniej jeden nieużywany telefon, ale znacząca grupa (ok. 13%) ma ich 5 lub więcej. Drugą najpopularniejszą kategorią nieużywanej elektroniki w domach Polaków są komputery i laptopy.

Z badania zrealizowanego na zlecenie OLX wynika, że przynajmniej jeden znajduje się w 72% gospodarstw domowych. Nieco mniej Polaków, bo 66%, przechowuje stare tostery, żelazka, miksery czy duże AGD. Natomiast aż 60% badanych deklaruje, że trzyma przynajmniej jeden nieużywany telewizor.

Średnia liczba nieużywanego sprzętu elektronicznego, który Polacy trzymają w domach:

gry komputerowe – 4,2

telefony i smartfony – 2,7

sprzęt AGD – 2,6

REKLAMA

W sumie Polacy mają w domach ok. 565 mln nieużywanych urządzeń elektronicznych, których wartość szacują na około 112 mld zł. Przy wyliczeniach wartości nieużywanej elektroniki, którą posiadają Polacy w domach przyjęliśmy założenie, że analizujemy deklaracje osób powyżej 18. r.ż.

– Z wyliczeń tych wynika, że pieniądze zamrożone w nieaktywnych dobrach stanowią równowartość ok. 3% polskiego PKB – komentuje Arkadiusz Kawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Najwięcej „zamrożonych” pieniędzy mamy w nieużywanych telewizorach – średnio 701 zł, komputerach – 691 zł, sprzęcie AGD – 670 zł oraz telefonach i smartfonach – 554 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Okazuje się jednak, że tendencja do gromadzenia nieużywanej elektroniki dotyczy wielu krajów. Szacuje się, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych przechowują około 1,3 miliarda urządzeń, których wartość może sięgać nawet 67 miliardów dolarów.

Brytyjczycy mają ich około 299 milionów, a ich potencjalna wartość wynosi około 11,5 miliarda funtów .

W każdym domu nieużywany sprzęt: co Polacy robią z nieużywaną elektroniką?

Polacy szacują, że wartość nieużywanego sprzętu, który mają zgromadzony w domu, wynosi ok. 6107 zł. Jego sprzedanie stanowiłoby poważny zastrzyk gotówki. Tymczasem, jak pokazują wyniki badania, nie jest to praktyka aż tak powszechna, jak można byłoby się spodziewać. Prawie co piąty badany zostawia nieużywaną elektronikę w domu, 12,5% oddaje ją do recyklingu, a sprzedaje – 38% badanych.

Zachowanie to znajduje odzwierciedlenie w danych OLX – gry i konsole, sprzęt AGD i fotografia – sprzęty, których zgodnie z deklaracjami ankietowanych mamy w domach najwięcej, były 3 kategoriami z wyższymi wzrostami po stronie podaży.

- Badanie, które zrealizowaliśmy, pokazuje, że wprowadzenie do ponownego obiegu elektroniki, której już nie używamy, stało się dla wielu z nas standardem. Znajduje to też odzwierciedlenie w danych naszego serwisu, w którym kategoria to odnotowuje stałe wzrosty. Ale nasze badanie wskazuje na jeszcze jeden bardzo istotny aspekt naszych zachowań. Okazuje się, że obok czynników ekonomicznych, największymi korzyściami wynikającymi z ponownego wprowadzania do obiegu nieużywanego sprzętu elektronicznego, są te związane z ekologią – mówi Kamil Szabłowski, PR Lead OLX.

- Dostrzegamy, że to przede wszystkim sposób na zmniejszenie liczby odpadów i wydłużenie cyklu życia produktów. A to dowód na naszą rosnącą świadomość ekologiczną i zapowiedź tego, że re-commerce nie jest chwilową modą, a trendem, który zostanie z nami na dłużej – dodaje Kamil Szabłowski.

Prognozy dotyczące wzrostu re-commerce mają mocne uzasadnienie w deklaracjach Polaków. Spodziewać się też można, że istotny wpływ na ten wynik będzie miał obrót używaną elektroniką.

Badanie zrealizowane na zlecenie OLX pokazuje, że w tego typu handlu uczestniczyło w ciągu ostatniego roku ponad 80% ankietowanych. Najliczniejszą grupę stanowili ci, którzy zarówno kupowali, jak i sprzedawali (35%) – 23,1% tylko sprzedawała, a 24,8% tylko kupowała.

A jaka jest wysokość naszych wydatków na elektronikę z drugiej ręki? Najczęściej to transakcje o wartości nieprzekraczającej 200 zł miesięcznie (38% badanych). Wydatki od 300 do 500 zł deklarował prawie co trzeci respondent. Tylko w przypadku 7% wartość miesięcznych zakupów elektroniki z drugiej ręki była wyższa niż 500 zł.

- Udział rzeczy używanych w całkowitych wydatkach online jest znaczący i chociaż wciąż mniejszy niż nowych towarów, to z perspektywy globalnej widać, że dynamicznie rośnie. Jedną z kategorii, która rozwija się w tym segmencie bardzo szybko, jest elektronika użytkowa. Szacuje się, że w 2025 roku połowa wydatków na nią będzie realizowana właśnie online – komentuje Arkadiusz Kawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.