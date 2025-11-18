45. posiedzenie Sejmu [18, 19, 20, 21 listopada 2025]. Transmisja online
Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia 13 listopada podpisał rezygnację z funkcji, realizując umowę koalicyjną, zgodnie z którą w drugiej połowie kadencji ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty. Zmiana marszałka ma nastąpić na 45 posiedzeniu Sejmu. Kandydata wybiera się bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy posłów. KO, Lewica, Polska 2050 i PSL popierają Czarzastego, sprzeciw zapowiadają PiS, Konfederacja i Razem.
Tego samego dnia Sejm wybierze także wicemarszałka lub wicemarszałków. Hołownia zapowiedział, że jeśli zostanie zgłoszony na wicemarszałka, chętnie obejmie tę funkcję. Stara się również o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, oceniając swoje szanse jako rosnące.
Hołownia przedstawił też szczegółowy harmonogram wtorkowych głosowań: rano Prezydium i Konwent Seniorów ustalą zasady i porządek obrad, o godz. 11 rozpocznie się posiedzenie Sejmu, a ok. 11.45 ma odbyć się głosowanie nad wyborem marszałka. Jeśli głosowanie zakończy się powodzeniem, około godz. 13 Sejm przystąpi do wyboru wicemarszałków, przy czym możliwe będzie obsadzenie dwóch wakujących miejsc.
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
