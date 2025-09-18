REKLAMA

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?

18 września 2025, 09:35
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia
1200 zł dopłaty do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia
Infor

Rząd szykuje nowy program wsparcia dla seniorów w związku z rosnącymi kosztami energii. Osoby po 60. i 65. roku życia mają otrzymać specjalne dofinansowanie do rachunków za prąd i ogrzewanie. Dla wielu gospodarstw domowych to realna pomoc, która ma złagodzić skutki planowanych zmian unijnych i wzrostu cen energii.

1200 zł do prądu i ogrzewania dla seniorów po 60. i 65. roku życia - co to za dopłata?

Chodzi o bon energetyczny, który ma trafić do najuboższych seniorów w Polsce. Dopłata ma wspomóc tych, którzy najbardziej odczuwają skutki rosnących rachunków za prąd. Chodzi o to, by seniorzy nie musieli wybierać między ciepłem w domu a wykupieniem leków. Dzięki wsparciu, mają zyskać większe poczucie bezpieczeństwa w obliczu nadchodzących zmian. 

W poprzednich edycjach podobne wsparcie trafiło do ponad 2 milionów gospodarstw domowych.

Dlaczego rząd planuje nowe wsparcie?

Dopłaty mają być odpowiedzią na zmiany unijne – konkretnie na nowy system ETS2, zwany też „podatkiem od ogrzewania”. Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe koszty emisji CO₂ dla gospodarstw domowych. Choć Polska próbuje opóźnić wejście tych regulacji w życie, rząd już dziś przygotowuje system osłonowy dla obywateli.

Dla kogo dopłata do prądu i ogrzewania?

Wsparcie kierowane będzie do seniorów o najniższych dochodach, spełniających określone kryteria:

  • Kobiety od 60. roku życia i mężczyźni od 65. roku życia,
  • Dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2525 zł brutto miesięcznie,
  • Warunkiem jest mieszkanie w budynku z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (np. węgiel, olej opałowy).

Ile wyniesie dopłata do prądu i ogrzewania?

Średnia wartość wsparcia to 1200 zł rocznie, wypłacane w ratach kwartalnych – po około 300 zł co trzy miesiące. To ma być realne odciążenie rachunków dla osób najbardziej narażonych na wzrosty cen.

Kiedy ruszy nowy program?

Nowy nabór nie zostanie uruchomiony w 2025 roku – mimo wcześniejszych spekulacji, ale trwają przygotowania do jego pełnego uruchomienia. Planowany start to rok 2027. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że wypłaty mogą pojawić się najwcześniej w 2027 roku, a sam program ma być realizowany przez 5 lat.

Kto zajmie się wypłatami dopłat do prądu i ogrzewania?

Za obsługę dopłat będzie odpowiadał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski o świadczenie, a ZUS będzie je rozpatrywać i weryfikować dochody.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Aktualnie nabór wniosków z poprzednich lat został zamknięty. Nowe formularze będzie można składać dopiero po oficjalnym ogłoszeniu startu programu – czyli najwcześniej za dwa lata.

Co zamiast dopłaty w 2025 roku?

Zamiast wznowienia programu w 2025 roku, rząd zdecydował się na utrzymanie mrożenia cen energii elektrycznej. Do końca roku obowiązuje maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych – 500 zł/MWh. To forma przejściowej ochrony przed skokami cen, zanim ruszy docelowy system wsparcia.

Emerytura wyższa o 41%! Decyzja należy do seniora. Oto, co trzeba zrobić
Emerytura wyższa o 41%! Decyzja należy do seniora. Oto, co trzeba zrobić
Źródło: INFOR
