Sezon grzewczy w pełni - co się bardziej opłaca wkładać do pieca? Jakie paliwo jest wydajniejsze w ogrzewaniu?

Sezon grzewczy w pełni - co się bardziej opłaca wkładać do pieca? Jakie paliwo jest wydajniejsze w ogrzewaniu?

17 listopada 2025, 08:28
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Sezon grzewczy w pełni - co się bardziej opłaca wkładać do pieca? Jakie paliwo jest wydajniejsze w ogrzewaniu?
Zastanawiasz się, czy przejście z tradycyjnego węgla na pellet to dobry pomysł? Sprawdź, ile paliwa drzewnego potrzebujesz, aby zastąpić tonę czarnego surowca i czy taka wymiana jest opłacalna dla Twojego portfela.

Dlaczego trzeba znać różnice między paliwami?

Wybór odpowiedniego paliwa do ogrzewania domu to decyzja, która wpływa na domowy budżet przez cały sezon grzewczy, a potem w kolejnych latach. Coraz więcej osób rozważa rezygnację z węgla na rzecz bardziej ekologicznych alternatyw, takich jak pellet drzewny. Kluczowe pytanie brzmi: jaką ilość pelletu należy zakupić, aby uzyskać taką samą wartość opałową, jaką zapewnia tona węgla? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, przede wszystkim od jakości obu paliw oraz parametrów technicznych kotła. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu dokładnie, by dokonać świadomego wyboru.

Wartość energetyczna - podstawa porównania

Podstawowym kryterium przy porównywaniu paliw stałych jest ich wartość opałowa, czyli ilość energii cieplnej uwalnianej podczas spalania. Ten parametr wyrażany jest w megadżulach (MJ) lub kilowatogodzinach (kWh) na kilogram paliwa. Węgiel kamienny charakteryzuje się wartością opałową wahającą się w szerokim przedziale - od około 24 do 31 MJ/kg, w zależności od gatunku i jakości surowca. Im wyższa jakość węgla, tym więcej energii dostarcza podczas spalania. Pellet drzewny prezentuje bardziej stabilne parametry. Standardowo jego wartość opałowa wynosi od 16,5 do 19 MJ/kg. Ta względna stałość wynika z ujednoliconych norm produkcyjnych i kontroli jakości podczas wytwarzania tego paliwa.

Matematyka energii - ile pelletu za węgiel?

Przyjmując niższe wartości opałowe, można wykonać proste obliczenia. Jeśli tona (1000 kg) węgla o wartości opałowej 24 MJ/kg dostarcza łącznie 24 000 MJ energii, to przy pellecie o wartości 16,5 MJ/kg potrzebujemy 1371 kg pelletu.

Oznacza to, że w przybliżeniu około 1,4 tony pelletu drzewnego zastąpi jedną tonę zwykłej jakości węgla kamiennego. Należy jednak pamiętać, że to wartość orientacyjna - rzeczywiste proporcje mogą się różnić w zależności od konkretnych parametrów zakupionego paliwa.

Kwestia efektywności spalania - piec na węgiel kontra kocioł na pellet

Sama wartość opałowa to nie wszystko. Równie istotna jest sprawność urządzenia grzewczego. Nowoczesne kotły na pellet osiągają sprawność na poziomie 85-94%, podczas gdy tradycyjne piece węglowe mają większe wahania sprawności - od 50% przy tzw. "kopciuchach", do ok. 90% (kotły spełniające wymagania tzw. "ekoprojektu").

W praktyce oznacza to, że nawet przy teoretycznie niższej wartości opałowej pelletu, przeciętny automatyczny kocioł na to paliwo może wykorzystywać energię znacznie efektywniej niż przeciętny piec węglowy. Część energii zawartej w węglu po prostu ucieka przez komin w postaci ciepła niewykorzystanego, podczas gdy zaawansowane kotły pelletowe maksymalizują odzysk energii.

Analiza kosztów - co bardziej opłacalne?

Porównując opłacalność, trzeba uwzględnić aktualne ceny rynkowe. Jeśli tona węgla kosztuje przykładowo 1200 złotych, a tona pelletu 1400 złotych, potrzebujemy prostego rachunku:

  • Koszt energii z tony węgla: 1200 zł,
  • Koszt równoważnej ilości pelletu (1,4 tony): 1500 zł × 1,4 = 2100 zł

Na pierwszy rzut oka węgiel jest znacznie tańszy od pelletu. Jednak uwzględniając wyższą sprawność kotłów pelletowych, różnica ta ulega zmniejszeniu. Przyjmując uśrednione wartości, to jest przeciętny piec węglowy mający sprawność 70%, oraz przeciętny kocioł na pellet mający sprawność 90%, różnica między nimi jest duża. Weźmy dla przykładu piec o mocy 15kW. Przeciętny piec węglowy o takiej mocy przy sprawności 70% wykorzysta do ogrzewania tylko 10,6kW energii z wytworzonych 15kW. Przeciętny piec na pellet o takiej samej mocy przy sprawności 90% wykorzysta do ogrzewania już 13,5 kW z wytworzonych 15kW. Między piecem na węgiel a piecem na pellet przy tej samej mocy kotła jest niemal 3 kW różnicy w sprawności ogrzewania. A 3kW z 10,6 kW to aż ok. 30% większa sprawność. To oznacza, że uwzględniając jeszcze sprawność, taka sama ilość ciepła przy użyciu węgla jako paliwa kosztuje 1200 zł, a przy użyciu pelletu, kosztuje 1470 zł (2100 zł - 30%). Realna różnica więc jeszcze się pomniejsza, aczkolwiek węgiel nawet wtedy nadal pozostaje tańszym paliwem, chyba że mamy niskiej klasy kocioł węglowy o sprawności zbliżonej do 50%. Można natomiast jeszcze rozważyć koszty finansowe i czasowe:

  • obsługi i czasu poświęconego na dogrzewanie pieca (piec na pellet z podajnikiem jest automatyczny),
  • częstotliwości czyszczenia (piec na węgiel trzeba czyścić częściej - więcej sadzy),
  • składowania i transportu paliwa (pellet jest "czysty"),
  • emisji zanieczyszczeń i potencjalnych kar (używając starego kopciucha narażamy się na kary).

Co w takim razie może przemawiać za kotłem na pellet?

Pellet drzewny oferuje szereg praktycznych zalet wykraczających poza czystą kalkulację energetyczną:

  • Wygoda obsługi - automatyczne kotły pelletowe wymagają uzupełniania paliwa nawet raz na kilka dni (w zależności od wielkości podajnika), a nie kilka razy dziennie jak piece węglowe.
  • Czystość - pellet generuje minimalną ilość popiołu, podczas gdy węgiel pozostawia znacznie więcej odpadów spalania.
  • Ekologia - spalanie pelletu jest bardziej przyjazne środowisku, emitując mniej dwutlenku siarki, pyłów i innych szkodliwych związków.
  • Stabilność parametrów - znormalizowana produkcja pelletu gwarantuje powtarzalną jakość, czego nie można powiedzieć o węglu z różnych źródeł.

Co wybrać - piec węglowy czy kocioł na pellet?

Zastąpienie tony węgla wymaga zakupu około 1,4 tony pelletu drzewnego - dokładna proporcja zależy od jakości obu paliw. Choć w bezpośrednim zestawieniu cenowym węgiel może wydawać się korzystniejszy, kompleksowa analiza uwzględniająca sprawność kotła, wygodę użytkowania i aspekty ekologiczne może przemawiać na korzyść pelletu. Ostateczna decyzja powinna uwzględniać indywidualną sytuację: typ posiadanego kotła, dostępność paliw w regionie i ceny (w Internecie można spotkać oferty pelletu w cenie nawet tylko ok. 1000 zł za tonę, przy zakupie większych ilości, np. 3 palet za jednym razem), możliwości magazynowania oraz osobiste preferencje dotyczące komfortu obsługi systemu grzewczego. Warto również śledzić lokalne programy dofinansowań do wymiany starych pieców, które mogą znacząco wpłynąć na opłacalność inwestycji w nowoczesny system grzewczy.

Źródło: INFOR
Infor.pl
