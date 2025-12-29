Najlepiej oprocentowane lokaty bankowe i konta oszczędnościowe na przełomie 2025 i 2026 roku [ranking]
W grudniu 2025 r. nastąpiło istotne pogorszenie ofert promocyjnych lokat i rachunków oszczędnościowych. Aż 11 banków dokonało w tym zakresie cięć w porównaniu z sytuacją z sprzed miesiąca. Co więcej, żaden bank nie zdecydował się na poprawienie promocyjnej oferty depozytowej. Aktualnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wynosi ok. 4,8%. To mniej niż przed miesiącem (spadek o 0,25 pkt. proc.) i mniej niż przed rokiem (o ponad 0,7 pkt. proc.).
- Oprocentowanie przeciętnej lokaty bankowej spadło do ok. 3%
- Polacy spieszą się, by skorzystać z wyższego oprocentowania
- Trzy powody spadającego oprocentowania depozytów
- Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:
Oprocentowanie przeciętnej lokaty bankowej spadło do ok. 3%
W porównaniu z końcówką listopada żaden bank nie zdecydował się na wprowadzenie atrakcyjniejszej promocji depozytowej. Za to w aż 11 instytucjach doszło do pogorszenia warunków najbardziej kuszących lokat i rachunków oszczędnościowych.
Dostępne dane na temat oprocentowania faktycznie zakładanych lokat pokazują, że warunki oferowane przez banki w ramach statystycznej lokaty są wyraźnie gorsze niż to czym banki kuszą w ramach promocji. Najświeższe dane na ten temat NBP opublikował za październik. Wynika z nich, że przeciętna lokata oprocentowana była na niewiele ponad 3,5%. To dwa razy mniej niż w przypadku czołowych propozycji z grona najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. Dziś ta „statystyczna” lokata jest najpewniej jeszcze gorzej oprocentowana ze względu na dalsze cięcia stóp procentowych dokonywane konsekwentnie przez RPP.
Z danych tych łatwo wysnuć wniosek, że większość z nas nie korzysta z bankowych promocji. Problem w tym, że żeby założyć depozyt oprocentowany na 6% czy 7%, trzeba spełnić szereg dodatkowych wymagań. Oferta ta nie jest bowiem dla wszystkich. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami – maksymalnej kwoty zakładanej lokaty czy co najwyżej kilkumiesięcznego okresu oszczędzania, a do tego trzeba spełnić szereg dodatkowych warunków – np. być nowym klientem, zainstalować aplikację mobilną, przelewać wynagrodzenie, założyć konto, kartę i aktywnie z nich korzystać. Wisienką na torcie jest wymaganie udzielenia tzw. zgód marketingowych. Chodzi po prostu o to, że w zamian za wyższy procent godzimy się na wiadomości i telefony z ofertami różnych produktów bankowych czy ubezpieczeniowych.
Polacy spieszą się, by skorzystać z wyższego oprocentowania
Najświeższe dane NBP niosą też jeszcze jedną ciekawostkę. Okazuje się bowiem, że w październiku założyliśmy nowe lokaty bankowe na kwotę ponad 93 miliardów złotych. To historyczny rekord. Wytłumaczeniem może być chęć skorzystania z wciąż jeszcze dostępnych warunków, zanim zostaną pogorszone w ślad za spadającymi stopami procentowymi. Październik był bowiem miesiącem, w którym korekty w bankowych cennikach wyraźnie zaczęły przyspieszać.
Trzy powody spadającego oprocentowania depozytów
Coraz niższe oprocentowanie depozytów to przede wszystkim wynik cięć stóp procentowych. Warto przypomnieć, że rok 2025 zaczynaliśmy z podstawową stopą procentową na poziomie 5,75%, a kończymy na poziomie 4%. Z drobnym opóźnieniem przekłada się to na pogorszenie oferty depozytowej banków. Jeśli ponadto wierzyć prognozom, to w 2026 roku podstawowa stopa procentowa może jeszcze spaść – docelowo w okolice 3-3,5%.
Cięcia stóp procentowych przekładają się też płynnie na warunki oszczędzania z pomocą detalicznych obligacji skarbowych. To oczywiście oznacza mniej zaciekłą walkę o środki oszczędzających. Dla części rodaków oferta rządowa jest bowiem rozwiązaniem konkurencyjnym wobec bankowych depozytów. Redukcji oprocentowania depozytów sprzyjają więc nie tylko cięcia stóp procentowych, ale też równolegle dokonywane obniżki oprocentowania detalicznych papierów skarbowych.
Trzecim czynnikiem, który nie pozostanie bez wpływu na oprocentowanie bankowych depozytów jest wyższy podatek dochodowy (CIT) nałożony na banki. To oznacza dla nich wyższe koszty, a te przynajmniej częściowo banki będą chciały przerzucić na swoich klientów. Do wyboru mają cały wachlarz możliwości – podniesienie oprocentowania kredytów, wzrost opłat lub obniżenie oprocentowania depozytów. Zważywszy na to że łatwiej jest wyższe koszty podatkowe przerzucić na oszczędzających, ale też ze względu na mocniejszą konkurencję o kredytobiorców niż deponentów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie oszczędzający najmocniej dostaną po kieszeni w wyniku podwyżki podatku dochodowego od banków.
Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:
Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których np. ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.
Nazwa produktu
Oprocen- towanie w skali roku
Max kwota z danym oprocen- towaniem
Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania
Oferta dla nowych klientów lub środków?
Wymagane produkty dodatkowe
BOŚ
Konto cyfrowy zysk
7,00%
15 tys. zł
do 20.01.2026
tak
-
BNP Paribas
Konto pełne marzeń
7,00%**
5 tys. zł
maksymalnie do 31.01.2026
nie
konto, aplikacja mobilna**
Bank Pocztowy
Konto oszczędnościowe
7,00%**
20 tys. zł
3 miesiące
tak
konto, karta**
BNP Paribas
Konto lokacyjne
7,00%**
25 tys. zł
maksymalnie do 31.01.2026
tak
konto**
Nest Bank
Lokata witaj
6,60%**
25 tys. zł
6 miesięcy
tak
konto
Nest Bank
Nest konto oszczędnościowe
6,60%**
25 tys. zł
90 dni
tak
konto
VeloBank
Elastyczne konto oszczędnościowe
6,50%*
50 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
VeloBank
Lokata dla aktywnych
6,50%**
50 tys. zł
6 miesięcy
tak
konto**
Citi Bank Handlowy
Konto oszczędnościowe
6,00%**
100 tys. zł
4 miesiące
tak
konto**
Bank Pekao
Konto oszczędnościowe
6,00%
100 tys. zł
4 miesiące
tak
konto**
Alior Bank
Konto oszczędnościowe na start
6,00%*
30 tys. zł
4 miesiące
tak
konto, aplikacja mobilna**
Moje cele
5,20%
25 tys. zł
90 dni
tak
konto**
ING Bank Śląski
OKO (bonus)
5,00%**
200 tys. zł
3 miesiące
tak
konto
ING Bank Śląski
OKO (bonus na start)
5,00%**
<200 tys.zł
3 miesiące
tak
konto
Bank Millennium
Oszczędnościowe profit
5,00%**
200 tys. zł
91 dni
tak
konto**
Alior Bank
Konto mega oszczędnościowe
5,00%**
200 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
Inbank
Lokata na start
4,85%
50 tys. zł
3 miesiące
tak
-
UniCredit
Konto oszczędnościowe
4,50%
bez limitu
do 31.03.2026 r.
nie
konto
UniCredit
Lokata
4,50%
25 mln zł
3 miesiące
nie
konto
Toyota Bank PL
Lokata plus
4,25%
10x100tys.zł
6 miesięcy
nie
konto**
Inbank
Lokata standardowa
4,25%
1 mln zł
6 miesięcy
nie
-
mBank
konto oszczędn. na nowe środki
4,20%
500 tys. zł
90 dni
tak
konto
Toyota Bank PL
Lokata plus
4,15%
10x100tys.zł
3 miesiące
nie
konto**
PKO BP
Rachunek oszczędnościowy plus
4,10%
250 tys. zł
90 dni
tak
konto
BFF
Lokata facto
4,00%
bez limitu
3 miesiące
nie
-
Santander Consumer Bank
Lokata mobilna nowe środki
4,00%
400 tys. zł
4 miesiące
tak
aplikacja mobilna
Bank Pekao
Lokata „lokuj z nami III”
4,00%*
100 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
Santander Consumer Bank
Lokata online nowe środki
4,00%
400 tys. zł
3/4 miesiące
tak
-
PKO BP
Lokata na nowe środki
4,00%
2x250 tys.zł
3 miesiące
tak
konto**
Citi Bank Handlowy
Konto super oszczędnościowe
4,00%
20 tys. zł
zmienne
nie
konto**
Credit Agricole
Lokata na nowe pieniądze
3,90%
100 tys. zł
90 dni
tak
konto**
Bank Millennium
Lokata na Nowe Środki
3,80%
bez limitu
6 miesięcy
tak
konto**
BOŚ
Lokata na nowe środki (BOŚBank24)
3,80%
bez limitu
1 miesiące
tak
konto
BFF
Lokata facto
3,75%
bez limitu
6 miesięcy
nie
-
Credit Agricole
Lokata na nowe pieniądze
3,60%
100 tys. zł
180 dni
tak
konto**
Santander Bank Polska
Lokata świąteczna
3,25%
100 tys. zł
3 miesiące
nie
konto**
Bank Pocztowy
Lokata standardowa
3,00%**
bez limitu
3 miesiące
nie
konto
Santander Bank Polska
Lokata terminowa
1,80%
bez limitu
6 miesięcy
nie
konto**
*Należy wyrazić zgody marketingowe
**Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe)
Opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków
Bartosz Turek, niezależny analityk
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
