Ile z pensji komornik może zabrać na alimenty? Przykład na 2026 rok

W 2026 r. nie zmienią się zasady dotyczące dokonywania potrąceń przez pracodawcę. Co z minimalnym wynagrodzeniem za pracę? Czy ma ono wpływ na kwotę wolną od potrąceń? Wyjaśniamy!

Potrącenia z wynagrodzenia. Co mówi Kodeks pracy?

Pamiętajmy, iż pracodawca może - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat do PPK - potrącić z wynagrodzenia za pracę określone należności. Są to (w następującej kolejności):

• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

• zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

• kary pieniężne.

Co z minimalnym wynagrodzeniem za pracę?

Jednak przepisy przewidują w tym zakresie pewne określone ograniczenia. Co do zasady wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Ważne W praktyce kwota wolna od potrąceń może być różna dla poszczególnych pracowników. Minimalna pensja netto zależy bowiem m.in. od tego czy pracownik korzysta z określonych ulg podatkowych czy z wyższych kosztów uzyskania przychodów.

Ile może potrącić z wynagrodzenia na alimenty w 2026 r.?

Wyjątkiem jest jednak egzekucja świadczeń alimentacyjnych, dla której nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń w wysokości pensji minimalnej. Potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia.

W przyszłym roku zasady te nie powinny się zmienić.

Przykład Pan Krystian w 2026 roku jest zatrudniony na pełny etat i osiąga minimalne wynagrodzenie za pracę. W jego przypadku płaca netto wynosi 3605,86 zł. Pan Krystian ma zaległości alimentacyjne, które wynoszą 1500 zł. Pracodawca może zatem dokonać potrącenia w pełnej wysokości, ponieważ nie przekroczy ono 60% kwoty wynagrodzenia netto.

Można to zrobić na wniosek wierzyciela, na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 277; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1661); Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1568; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1661).

