100 tys. zł w portfelu. Polacy najczęściej inwestują takie oszczędności w złoto i obligacje oraz własną edukację

W 2023 roku Polacy do prywatnych inwestycji podchodzili z dużą ostrożnością. Dlatego portfele całkowicie zdominowały szlachetne kruszce uchodzące za synonim finansowego bezpieczeństwa oraz obligacje. Dodatkowo ostrożni Polacy za inwestycje uważają także wydatki na własną edukację.

Takie wnioski płyną z raportu dotyczącego badania „Polak Inwestor” Goldsaver.pl.

Dominujący portfel Polaka-inwestora ma wartość 100 tys. PLN

Jak wynika z raportu „Polak Inwestor” , dominujący portfel inwestycyjny ma wartość do 100 tys. zł. Co ciekawe wśród wymienianych aktywów ankietowani wskazują głównie własną edukację (50%), kruszce (45.9%) i obligacje (44%). Na pewno interesujące jest posiadanie wspomnianych kruszców, które mają dać nam poczucie bezpieczeństwa.

Badanie pokazało, że tylko 7 procent Polaków nie jest zainteresowanych oszczędzaniem. Zdecydowana większość – prawie co drugi badania – inwestuje regularnie, co trzeci nieregularnie, a co piąty myśli o inwestowaniu lecz aktualnie nie ma wolnych środków.

– Jak wskazuje raport, Polacy uważają inwestycję w kruszce jako najważniejsze tradycyjne aktywo, która ma zapewnić bezpieczeństwo. Wiąże się to z tym, że kruszec czyli przeważnie złoto, jest to coś, co fizycznie posiadamy i w każdej chwili możemy użyć, wykorzystać, spieniężyć – komentuje Marta Dębska, ekspertka rynku złota, Goldsaver.pl.

Ekspertka podkreśla, że w związku z wojną w Ukrainie, znacznie zwiększyło się zainteresowanie kupnem złota właśnie, bo to daje nam poczucie pewności. Jest to słuszne rozumowanie. Złoto chroni nasze oszczędności przed inflacją, a jego wartość, zwłaszcza długoterminowo najprawdopodobniej wzrośnie.

Polak-inwestor stawia na własną wiedzę i unika doradców

Interesująca jest także to, czym kierują się inwestorzy przy podejmowaniu decyzji, a co jest dla nich czynnikiem istotnym dla atrakcyjności danego aktywa. Jak się okazuje Polacy niewątpliwie w największym stopniu ufają swojej własnej wiedzy i intuicji, a także wymianie doświadczeń z innymi inwestorami.

– Jednocześnie tym, co najbardziej podnosi zaufanie do danego rodzaju inwestycji jest po prostu jasna i przejrzysta oferta, a dopiero na drugim miejscu analizy ekspertów – mówi Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Goldsaver.pl.

Inwestycja we własną edukację, którą wskazują ankietowani w raporcie, to pozytywny trend, gdyż Polacy w dziedzinie finansów czy ekonomii wierzą głównie swojemu researchowi i mediom (portale branżowe, blogi, vlogi).

Obligacje i złoto także w planach inwestorów, plus nieruchomości

Ankietowani inwestujący zapytani o to, co dodaliby do swojego portfela wskazali nieruchomości (35%), obligacje i akcje zagraniczne (33%) i kruszce (30%).

Co bardzo ciekawe, ankietowani nieinwestujący, jako pierwszą rzecz w którą chcieliby zainwestować wskazali kruszce (55%). Wiąże się to na pewno z niższą ceną, niż np. kupno nieruchomości i łatwością nabycia.

– Coraz więcej Polaków myśli o złocie, a nowością na rynku krajowym w tym roku jest możliwość kupowania złota „po kawałku”. Polega to na tym, że teraz już nawet od 50 zł można odkładać na swoją uncjową sztabkę – tłumaczy Marta Dębska.

Tylko od nas zależy jakie kwoty i kiedy będziemy wpłacać. Dzięki temu naprawdę każdy może sobie pozwolić na inwestowanie, ginie bariera dużych kwot, które trzeba posiadać aby stać nas było na złoto.

Złoto znalazło się także na pierwszym miejscu wśród badanych we wszystkich kategoriach, jeśli chodzi o wskazanie aktywa chroniącego przed inflacją (75%), za nimi są nieruchomości (55%) i obligacje skarbowe (50%)

Według szacunków Goldenmark, Polacy w 2022 roku kupili ponad 18 ton złota, to aż dwa razy więcej niż w 2020 r.

Hitami jeśli chodzi o produkty złote niezmiennie są wspomniane uncjowe sztabki, uncjowe monety Australijski Kangur i co ciekawe wiele osób poszukuje monet Britanni z wizerunkiem Królowej Elżbiety II.

– Spodziewamy się, że widoczny w raporcie oraz z naszych doświadczeń trend inwestycji w złoto będzie się umacniał w 2024 roku, także dzięki zwiększonej edukacji na temat finansów wśród Polaków. – dodaje Marta Dębska z Goldsaver.pl.