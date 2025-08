100 tys. zł inwestycji bez podatku. Czy to już koniec podatku Belki?

Dzięki nowemu rządowemu projektowi o nazwie OKI – Osobiste Konto Inwestycyjne, Polacy będą mogli inwestować do 100 tys. zł bez podatku od zysków kapitałowych. To rozwiązanie zaprezentowane zostało przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Co dokładnie zakłada OKI, kogo obejmie? Co ze zniesieniem podatku Belki?