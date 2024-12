Wyższy ZUS, nowa składka zdrowotna, uproszczony PIT: Co przynosi rok 2025? Czy jesteś gotowy na nową rzeczywistość?

Wraz z 2025 rokiem nadchodzą kluczowe zmiany, które mogą wpłynąć na finanse i rozwój polskich firm. Wyższe składki ZUS, uproszczona składka zdrowotna, kasowy PIT i atrakcyjne dofinansowania to tylko niektóre z nich. Czy jesteś gotowy na nową rzeczywistość? Sprawdź, co przyniesie przyszłość i jak przygotować swoją firmę na nadchodzące wyzwania i możliwości!

Nadchodzi rok 2025, a wraz z nim liczne zmiany, które mogą odmienić codzienność przedsiębiorców w Polsce. Dla jednych to czas wyzwań, dla innych – szansa na nowe możliwości. Jedno jest pewne. W nadchodzącym roku trzeba być gotowym na nowości w prawie podatkowym, ubezpieczeniowym, a także na kuszące programy dofinansowań, które mogą wesprzeć rozwój firm. Co konkretnie przyniesie przyszły rok? Sprawdźmy!

Wyższe składki ZUS, czyli większe obciążenie dla portfela przedsiębiorcy

Na początek nieco mniej optymistyczna wiadomość. W 2025 roku wzrosną składki ZUS, co oznacza większe obciążenie dla każdego właściciela firmy. To efekt prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Co to oznacza w praktyce? Składka ZUS urośnie o ponad 170 zł. Rocznie to prawie 2100 zł więcej, które trzeba będzie wygospodarować z firmowego budżetu.

Jednocześnie mamy dobrą wiadomość. Składka zdrowotna zostanie uproszczona, a w wielu przypadkach nawet obniżona. Będzie wynosić 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia. Co więcej, zniknie obowiązek naliczania składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych. To małe, ale odczuwalne ułatwienie w gąszczu przepisów.

Zmiany w podatkach – czego się spodziewać w 2025 roku?

Zmiany w podatkach już od kilku lat budzą emocje wśród przedsiębiorców, a rok 2025 nie będzie wyjątkiem. Planowane zmiany w VAT mogą wpłynąć na ceny wybranych produktów i usług, a nowe przepisy dotyczące akcyzy otworzą ciekawe możliwości dla niektórych branż. Na przykład firmy zajmujące się reeksportem samochodów będą mogły odzyskać akcyzę, a pojazdy wykorzystywane w badaniach i rozwoju zostaną z niej całkowicie zwolnione.

Nie zabraknie też modyfikacji w podatku dochodowym. Nowe przepisy mają ułatwić życie przedsiębiorcom zatrudniającym osoby korzystające z ulg, a także tym, którzy wspierają Ukrainę darowiznami. Warto zatem sprawdzić, jak można skorzystać z tych nowych rozwiązań, żeby nie tylko wspierać słuszne cele, ale i zoptymalizować firmowe finanse.

- Przedsiębiorcy w 2025 roku staną przed koniecznością dostosowania się do różnych nowości w przepisach. Będą one wymagały nie tylko pewnych zmian w systemach, ale także wprowadzenia aktualizacji w formularzach deklaracji, takich jak DRA. To kolejny krok w stronę cyfryzacji procesów księgowych, który choć początkowo może wiązać się z dodatkowym nakładem pracy i kosztami, docelowo ma uprościć codzienne obowiązki przedsiębiorców – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Kasowy PIT rusza już od 1 stycznia 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy zyskają nową możliwość rozliczania podatku dochodowego – kasowy PIT. Ta zmiana, długo wyczekiwana przez małe i średnie firmy, pozwoli na opłacanie podatku od faktycznie otrzymanych przychodów, a nie od wystawionych faktur. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie musiał „dopłacać” do niezapłaconych należności swoich klientów, co szczególnie w czasach niepewności gospodarczej może być dużym odciążeniem. To przełomowe rozwiązanie, które ma na celu poprawę płynności finansowej firm i lepsze dostosowanie systemu podatkowego do realiów biznesowych.

- Wprowadzenie kasowego PIT-u to szansa dla przedsiębiorców na lepsze zarządzanie swoimi finansami i ograniczenie ryzyka związanego z nieterminowymi płatnościami. To również dowód, że ustawodawca zaczyna dostrzegać wyzwania, z jakimi mierzy się biznes. Nowe zasady mogą jednak wymagać zmian w procesach księgowych oraz nowego podejścia do planowania przepływów pieniężnych – dodaje Krzysztof Wojtas.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) znów przesunięty!

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jednak nie będzie obowiązkowy w 2025 roku. Decyzją Sejmu termin wdrożenia obowiązkowego korzystania z tego systemu został przesunięty na 1 lutego 2026 roku, co oznacza, że przedsiębiorcy zyskali dodatkowy czas na przygotowanie się do tego przełomu w raportowaniu faktur. Chociaż początkowo zakładano wprowadzenie KSeF wcześniej, przeważyły głosy płynące z sektora przedsiębiorców, wskazujące na potrzebę dłuższego okresu dostosowawczego.

- E-fakturowanie oznacza mniej błędów i szybsze rozliczenia VAT. To dlatego warto się nim zainteresować już teraz. Zapoznanie się z narzędziami współpracującymi z systemem KSeF i odpowiednie przeszkolenie zespołu dadzą pracownikom komfort i zminimalizują ewentualny stres związany z wprowadzeniem nowego systemu fakturowania – mówi Krzysztof Wojtas.

Dofinansowania w 2025 roku – czas na rozwój i innowacje

Nie samymi składkami i podatkami żyje przedsiębiorca. Rok 2025 to także okazja, żeby sięgnąć po środki na rozwój firmy. Programy dofinansowań zarówno z Funduszy Europejskich, jak i krajowych, mogą otworzyć przed przedsiębiorcami zupełnie nowe możliwości.

Jeśli prowadzisz firmę w Polsce Wschodniej, w 2025 nadal możesz skorzystać z programów wspierających wdrażanie modeli gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Z kolei dla startupów przygotowano specjalny program „Startup Booster Poland”. Dzięki niemu młode, innowacyjne firmy mogą uzyskać nie tylko granty do 400 tys. zł, ale także dostęp do wsparcia mentorów, ekspertów i inwestorów. To świetna okazja, żeby rozwinąć skrzydła i znaleźć się w gronie liderów nowoczesnej gospodarki.

Nie można zapomnieć także o istniejącym już programie „Granty na Eurogranty”, który pomoże polskim przedsiębiorcom sięgnąć po środki z programów Unii Europejskiej. Jeśli masz pomysł na innowacyjny projekt, to w 2025 roku nadal będzie czas, żeby go zrealizować.

Rok 2025 może być dla każdej firmy czasem nowych wyzwań, ale i sukcesów

Rok 2025 niesie ze sobą wyzwania, które mogą wydawać się skomplikowane, ale w wielu przypadkach staną się motorem napędowym biznesu. Najlepszą drogą do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie – zarówno finansowe, jak i organizacyjne. Przyjrzyj się zmianom w składkach, dostosuj swoje procesy do nowych wymogów, a jednocześnie nie zapomnij o szansach, jakie niosą programy wsparcia.

Zmiany to nie tylko konieczność dostosowania się, ale także okazja do rozwoju. Rok 2025 może być dla każdej firmy czasem nowych wyzwań, ale i sukcesów. Jak zawsze w biznesie – kto działa z wyprzedzeniem, ten wygrywa.