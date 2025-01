Zasiłek stały w 2025 r. Jakie kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej? Jakie kryteria dochodowe?

Wyjaśnijmy, że zasiłek stały to świadczenie pieniężne o charakterze obligatoryjnym (obowiązkowym), które przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Skierowane jest do osób pełnoletnich niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniającym kryterium dochodu.

Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.