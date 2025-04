W 2025 r. ZUS też zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to złożenie wniosku do 20 maja 2025 r.

Zbliża się ważny termin dla przedsiębiorców – 20 maja 2025 r. to ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 rok. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i płacisz składki na ubezpieczenie zdrowotne, musisz uwzględnić to rozliczenie w dokumentach za kwiecień.

Ważne Jeżeli w rozliczeniu okaże się, że zapłaciłeś więcej, niż powinieneś, możesz wystąpić o zwrot nadpłaty. ZUS automatycznie wygeneruje wniosek i udostępni go na Twoim profilu na PUE/eZUS. Wystarczy go wysłać najpóźniej do 2 czerwca 2025 r., a zwrot otrzymasz na konto do 1 sierpnia. Jeśli składka była niższa niż należna, trzeba dopłacić różnicę do 20 maja 2025 r.

Zatem jeśli prowadziłeś pozarolniczą działalność i w 2024 r. byłeś z tego tytułu objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, a Twoja działalność była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, masz obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. To rozliczenie pozwala ustalić kwotę Twojej składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów i dochodów z tego roku.

ZUS DRA – jeśli prowadzisz działalność jednoosobową

ZUS RCA – jeśli opłacasz składki za siebie oraz za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców). Musisz wypełnić blok „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Jest to blok XII w ZUS DRA lub III.F w ZUS RCA. Wykazujesz w tych rubrykach dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej - podstawa prawna

Podstawą prawną zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146). W przepisach ustawowych czytamy, że w przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 lub 2e, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e, ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e.

Zwrot kwoty następuje na podstawie wniosku przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po złożeniu rozliczenia rocznego przez płatnika składek. Wniosek składany jest wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na stronie internetowej ZUS dostępny jest kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pomoże Ci on wyliczyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli składasz dokumenty w wersji papierowej.

Wyślij wniosek do ZUS przez PUE/eZUS najpóźniej do 2 czerwca 2025 r.

Zwrot nadpłaty składki otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku, najpóźniej do 1 sierpnia 2025 r. Jeśli nie złożysz wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na Twoim koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

W przypadku wystąpienia zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota zwrotu będzie podlegała zaliczeniu na poczet tych zaległości.

Ważne Zwrot nadpłaconych składek dokonywany jest tylko i wyłącznie na rachunek bankowy ubezpieczonego, po dokonaniu potrącenia wszystkich zidentyfikowanych przez ZUS zaległości.

Odmowa dokonania zwrotu przez ZUS nadpłaty składek

Odmowa dokonania zwrotu nadpłaty składek wydawana jest w formie decyzji, od której przysługuje ubezpieczonemu odwołanie. Jeżeli ubezpieczony wprowadził ZUS w błąd co do zwrotu składek, ma 30 dni od uprawomocnienia się decyzji na dokonanie zwrotnego przelewu otrzymanych środków.

Skutki niedopełnienia złożenia wniosku o zwrot składek

W przypadku niedochowania terminu złożenia wniosku przy jednoczesnym braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota zwrotu będzie podlegała rozliczeniu na koncie płatnika składek. Różnica między złożeniem wniosku przez ubezpieczonego a akceptacją wniosku przygotowanego przez ZUS sprowadza się do terminu rozliczenia powstałej nadpłaty i formy jej rozliczenia. Kwota zwrotu wynikająca ze złożonego rozliczenia rocznego bez akceptacji automatycznego wniosku przygotowanego przez ZUS podlega rozliczeniu na koncie płatnika składek do końca roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania.