Kamizelka kuloodporna i hełm dla każdego obywatela. Już wkrótce będzie można uzupełnić swój plecak ewakuacyjny. Trwają prace w sejmie

Brzoska: reguła 1 in 2 out. Deregulacja [SprawdzaMY]

Rafał Brzoska proponuje stałą regułę tworzenia nowego prawa: 1 in 2 out. Chodzi o to, że każdy nowy akt prawny ma powodować wyeliminowanie 2 innych. Ma to na celu pozbycie się najstarszych, nieobowiązujących lub nieprzystających od obecnych czasów przepisów. To byłby największy skok jakościowy w historii polskiej legislacji od 1989 roku.