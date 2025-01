Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić

Stany Zjednoczone wyszły z WHO. Dlaczego? Co dalej? dr J.Gryglewicz: to dobry moment na reformę Światowej Organizacji Zdrowia

W dniu 20 stycznia 2025 r. nowy Prezydent USA Donald Trump (zaraz po swoim zaprzysiężeniu) podpisał szereg rozporządzeń wykonawczych, w tym m.in. dotyczące wystąpienia Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wycofanie się USA z WHO, to paradoksalnie dobry moment na to, by usprawnić tę organizację i zapewnić jej uzasadnienie dla dalszego funkcjonowania - ocenił w rozmowie z PAP ekspert ochrony zdrowia dr Jerzy Gryglewicz.