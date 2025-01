Niemal 10 proc. emerytów może odzyskać od fiskusa sporą kwotę lub zwiększyć swoje bieżące dochody na podstawie jednego oświadczenia [WZÓR]. Ulga dla seniorów 2024/2025

Seniorzy, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (który dla kobiet wynosi aktualnie 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat) nadal pozostają aktywni zawodowo – mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego swoich przychodów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie to, potocznie zwane jest ulgą dla pracujących seniorów i obowiązuje również w 2025 r. (w ramach rozliczenia roku 2024). Z ulgi można korzystać również w ramach bieżących rozliczeń – wystarczy złożenie pracodawcy stosownego oświadczenia, a przypadku działalności gospodarczej – jej samodzielne uwzględnianie.

Ze zwolnienia od podatku dochodowego mogą skorzystać seniorzy, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (który dla kobiet wynosi obecnie 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat) nadal pozostają aktywni zawodowo oraz mimo nabycia uprawnień do niżej wymienionych świadczeń, nie pobierają:

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,

emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,

uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego ani

świadczenia pieniężnego przysługującego członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Seniorzy, które spełniają wyżej wymienione warunki (co do osiągniecia wieku emerytalnego, pozostawania nadal aktywnym zawodowo i niepobierania świadczeń emerytalno-rentowych), mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od przychodów:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umowy zlecenia zawartej z:

podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającym w jego imieniu zarządcą albo administratorem – jeżeli wykonują te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością albo z przedsiębiorstwem w spadku,



z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez seniora pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

z zasiłku macierzyńskiego oraz

z działalności gospodarczych opodatkowanych według skali podatkowej, 19-proc. podatkiem liniowym, stawką 5-proc. (tzw. ulga IP Box) albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jest jednak jeszcze jeden warunek, który musi zostać spełniony, aby móc skorzystać z ww. zwolnienia – z tytułu uzyskiwanych przychodów, senior musi podlegać ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ze zwolnienia nie skorzysta się natomiast w stosunku do przychodów:

z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli np. z zasiłków chorobowych),

z umów o dzieło,

z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi

dla pracujących seniorów, tj. np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS) oraz

od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Zwolnienie od podatku dochodowego na powyższych zasadach ograniczone jest limitem kwotowym. Ze zwolnienia tego, można bowiem skorzystać tylko w zakresie kwoty przychodu, która nie przekracza w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Limit ten – dotyczy przy tym łącznie wszystkich przychodów w danym roku podatkowym, zwolnionych od podatku w ramach PIT-0. Seniorom – na takich samych zasadach jak pozostałym podatnikom – przysługuje jednak również prawo do kwoty wolnej od podatku, która w aktualnym stanie prawnym opiewa na 30 000 zł. Jeżeli zatem przekroczą limit przychodu określony dla ulgi dla pracujących seniorów – do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, pracujący seniorzy mogą jeszcze zastosować kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Ulga dla pracujących seniorów podlega ostatecznemu rozliczeniu w rocznym zeznaniu PIT. W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia – może jednak być stosowana przez pracodawcę lub odpowiednio zleceniodawcę już w ramach bieżących rozliczeń (tj. przy poborze zaliczek podatkowych z wynagrodzenia). W tym celu, konieczne jest jednak złożenie pracodawcy (lub odpowiednio – zleceniodawcy), przez seniora, stosownego oświadczenia, w którym znajdzie się informacja o tym, że spełnia on ustawowe warunki do zastosowania ulgi oraz klauzula o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie istnieje urzędowy wzór ww. oświadczenia, warto jednak skorzystać z przykładowego oświadczenia, opracowanego przez Ministerstwo Finansów (które zamieszczamy poniżej).

Ministerstwo Finansów, PIT-0 Ulga dla pracujących seniorów. Zasady obowiązujące w 2023 r., stan na 31.12.2023 r. Ministerstwo Finansów, PIT-0 Ulga dla pracujących seniorów. Zasady obowiązujące w 2023 r., stan na 31.12.2023 r.

Jeżeli natomiast jest się zobowiązanym do samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w związku z osiąganiem:

zagranicznych przychodów z pracy na etacie czy umowie zlecenia lub

przychodów z działalności gospodarczej,

wówczas – ulgę dla pracujących seniorów można stosować samodzielnie, wyłączając objęte nią przychody, z przychodów podlegających opodatkowaniu.

W przypadku rozpoczęcia pobierania emerytury, renty lub innego świadczenia, które zgodnie z ustawą – pozbawia prawa do ulgi – należy jednak pamiętać o konieczności niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracodawcy lub odpowiednio – zleceniodawcy bądź – zaprzestania samodzielnego stosowania ulgi przy obliczaniu zaliczki lub podatku.

W celu rozliczenia ulgi dla pracujących seniorów w zeznaniu rocznym PIT, w przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia – warto skorzystać z „Broszury Informacyjnej do zeznania PIT-37. Stan prawny na dzień 31 grudnia 2024 roku”, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów pod adresem: LINK. Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełnienia formularza PIT-37 z uwzględnieniem ww. ulgi, znajdują się na str. 20-21 ww. broszury.

Zaznania PIT-37 nie trzeba jednak w ogóle składać, jeżeli w roku 2024 uzyskało się wyłącznie przychody objęte w całości ulgą dla pracujących seniorów. Można to natomiast zrobić, jeśli np. chce się otrzymać „dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” lub należy doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciło się prawo. W takim przypadku – w części D formularza PIT-37 – należy podać informacje o tych przychodach.

Należy przy tym mieć na względzie, że zeznanie, które zawiera wyłącznie przychody w całości objęte ulgą dla pracujących seniorów – nie jest automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT.

Aktywni zawodowo seniorzy w wieku emerytalnym, to zaledwie 8,1% wszystkich osób pracujących

Zgodnie z danymi z najnowszego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL (które dotyczy roku 2023 r.) i które zostało przeprowadzone w ramach monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce przez organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji seniorów (do którego zobowiązuje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych) – w 2023 r., osoby aktywne zawodowo w wieku 60-89 lat stanowiły zaledwie 8,1% ogółu aktywnych zawodowo osób w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo seniorów przeważali przy tym mężczyźni, których odsetek (w 2023 r.), w analizowanej grupie wieku, wyniósł 66,7%.1

Grupa, która mogła skorzystać z omawianego zwolnienia od podatku w ramach rozliczenia PIT za 2023 r., w roku 2024 r. – stanowiła więc zaledwie 1443 tys. osób i to przy założeniu, że nikt z ww. grupy – pozostając aktywnym zawodowo – nie pobierał jednocześnie świadczeń emerytalno-rentowych, które pozbawiają prawa do ulgi.

1 Minister do spraw Polityki Senioralnej, Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2023 r., Warszawa 2024 r.

