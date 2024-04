Zainwestować część składki emerytalnej w OFE czy zostawić na subkoncie w ZUS? Jakie wyniki osiągnęły fundusze i na co wskazują prognozy

Otwarte okienko transferowe OFE-subkonto w ZUS zwiększa zainteresowanie wynikami inwestycyjnymi Otwartych Funduszy Emerytalnych. Lokowanie części składki emerytalnej w OFE wiąże się z większym ryzykiem, ale daje też możliwości znacznie efektywniejszego pomnażania wartości zgromadzonego kapitału niż dające pełną gwarancję bezpieczeństwa, ale tylko waloryzowane raz w roku subkonto w ZUS.

Jakie więc wyniki ekonomiczne mają Otwarte Fundusze Emerytalne, zwłaszcza w dłuższej perspektywie?

REKLAMA

OFE: średni zysk roczny 8,28%

REKLAMA

W ciągu ostatniej dekady OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 8,28% rocznie, uzyskując wyniki lepsze od m.in. subkonta ZUS, inflacji, bankowych depozytów oraz wybranych form funduszy i indeksów rynkowych. OFE są również najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji – wynika z raportu Analiz Online.

Badaniu poddany został okres od lutego 2014 r., czyli od chwili przeniesienia części dłużnej portfela do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do końca grudnia 2023 r. Z uwagi na charakter gromadzenia oszczędności w OFE, tj. na zasadzie regularnych, comiesięcznych wpłat, przy prezentacji wyników skupiono się na analizie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Metoda ta bierze pod uwagę wpływ wpłat i ewentualnych wypłat kapitału w analizowanym horyzoncie inwestycji. Takie podejście pozwala ocenić efektywność uzyskiwanych stóp zwrotu z uwzględnieniem regularności przekazywanych składek.

Z analizy wynika, że dziesięć lat po swojej reformie, OFE prezentują się jako atrakcyjna forma budowania kapitału emerytalnego na tle innych form oszczędzania. Od lutego 2014 roku OFE pomnażały kapitał w tempie wynoszącym 8,28% (IRR), tym samym ustanowiły najlepszy wynik ze wszystkich innych badanych grup funduszy, wybranych indeksów rynkowych oraz pozostałych wskaźników wykorzystanych w badaniu. OFE są obecnie także najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji.

Wyniki OFE Materiały prasowe

– Przygotowana przez nas analiza wskazuje, że długoterminowe inwestowanie na rynku kapitałowym przynosi wymierne korzyści. OFE w zestawieniu z innymi formami oszczędzania poradziły sobie bardzo dobrze, co oznacza, że swoim członkom przyniosły korzystne stopy zwrotu – tłumaczy Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konkurenci OFE zyskują z inwestycji mniej?

Badanie wykazało, że zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych 18 150 zł wyniósł 8 013 zł. Przy innych formach oszczędzania wyniki kształtują się skromniej – dla funduszy akcji polskich korzyść to 5 675 zł, dla funduszy akcji polskich MiŚ – 7 724 zł, zaś funduszy akcji globalnych – 5 271 zł.

Wskaźniki giełdowe, jak również wartości odnośnie inflacji, depozytów i subkonta ZUS okazały się niższe.

Zysk z OFE2 Materiały prasowe

Oczekiwane wyniki z inwestowania: prognozy

REKLAMA

Raport zawiera także prognozę dalszego przyrostu kapitału w wybranych formach oszczędzania dla okresów 5, 10 i 15 lat przy założeniu dalszego inwestowania zgromadzonego kapitału, powtórzenia osiągniętego wyniku wewnętrznej stopy zwrotu oraz braku dalszych wpłat.

Celem tych wyliczeń jest zilustrowanie m.in. tego, jak dużą rolę w pomnażaniu kapitału na jesień życia odgrywa efektywność kosztowa i inwestycyjna danej formy oszczędzania.

Im dłuższy czas prognozy, tym głębsze są różnice w wartości zebranego kapitału pomiędzy różnymi formami oszczędzania. Okazuje się, że z pozoru niewielkie różnice w stopach zwrotu w długim okresie dają znaczące zmiany w wartościach zgromadzonych środków.

OFE symulacja Materiały prasowe

Co trzeba wiedzieć o zapisaniu się do OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne, które zajmują się gromadzeniem i inwestowaniem pieniędzy swoich członków, razem z subkontem w ZUS tworzą II filar publicznego systemu emerytalnego. Wg danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec lutego br. wartość aktywów OFE przekracza 217 mld złotych. Do funduszy emerytalnych należy ponad 14,5 mln członków, a średnia wartość rachunku to 14 997 zł.

Rachunek w OFE, a zatem i zgromadzone na nim środki, posiadają wszyscy, którzy przystąpili do OFE w okresie od 1999 roku i przekazali tam składki (z wyjątkiem obecnych emerytów). Nie wszystkie te osoby na bieżąco zasilają swój rachunek w OFE. Aktualnie do OFE składkują osoby, które w czasie tzw. okienka transferowego w 2014 i 2016 roku zadeklarowały chęć dalszego odprowadzenia składek do funduszy, tzn. złożyły w ZUS odpowiednie oświadczenie.

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi obecnie 19,52% podstawy wymiaru, tj. najczęściej pensji brutto. 12,22% trafia na konto ubezpieczonego w ZUS, a 4,38% trafia na subkonto ubezpieczonego w ZUS. Ubezpieczony może zdecydować czy pozostałe 2,92% trafi na subkonto w ZUS, czy na jego rachunek w OFE.

Dobrowolna przynależność do OFE i okienko transferowe

Obecnie składkowanie do OFE jest dobrowolne. Chcący zasilać swój rachunek w OFE mają dwie możliwości. Osoby podejmujące pierwszą pracę lub rozpoczynające działalność gospodarczą w ciągu 4 miesięcy mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do OFE. Niezależnie od tego wszyscy, którzy chcieliby odprowadzać składki do OFE, mogą w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca br. złożyć w ZUS deklarację o przekazywaniu części składki do OFE. Osoby, które w 2014 i 2016 roku złożyły taką deklarację, nie muszą jej ponawiać.

– Obecne okno transferowe to dobra okazja do tego, by zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, sprawdzić, do jakiego OFE należymy, ile mamy tam środków, czy nasze dane osobowe są aktualne, kogo wskazaliśmy jako osobę uposażoną. Warto również rozważyć składkowanie do OFE, ponieważ w ten sposób możemy zdywersyfikować ryzyko, a przy okazji wesprzeć polską gospodarkę i skorzystać z możliwości jakie daje rynek kapitałowy – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

W ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE są sukcesywnie przenoszone do ZUS, a po pełnym transferze służą do wyliczenia i wypłaty świadczenia emerytalnego.