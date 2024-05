Firma nie wypłaci już chorobowego, a zasiłek chorobowy z ZUS nie powinien być niższy od pełnego wynagrodzenia za pracę

Na realizację czekają dwie obietnice wyborcze związane z wypłatą pieniędzy należnych pracownikom i ubezpieczonym chorobowo zleceniobiorcom za czas choroby. Pierwsza to przeniesienie z firm w całości na ZUS wypłaty świadczeń chorobowych, a drugi to wyrównanie do 100 proc. wynagrodzenia za pracę wysokości zasiłku chorobowego, który teraz w większości przypadków ogranicza się do 80 procent płacy.