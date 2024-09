Żłobkowe 1500/1900 zł miesięcznie. Czy nowe świadczenie pokrywa koszty wyżywienia?

Nowe żłobkowe, czyli nowe świadczenie aktywnie w żłobku. "Rodzice, którzy posłali swoje dzieci od września do żłobka, powinni jeszcze w tym miesiącu na starych zasadach złożyć wniosek o dofinansowanie żłobkowe do ZUS. Od 1 października opiekun dziecka będzie już mógł wystąpić o nowe, wyższe świadczenie, czyli aktywnie w żłobku" – przypomina ZUS.

Od 1 października rusza nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który zakłada trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Jednym z nich jest świadczenie aktywnie w żłobku, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS.

REKLAMA

Stare żłobkowe odchodzi, a wchodzi nowe świadczenie aktywnie w żłobku

REKLAMA

"Stare żłobkowe pokrywa czesne maksymalnie do 400 zł miesięcznie. Nowe aktywnie w żłobku to dopłata do 1500 zł, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia" – przypomniał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"Jeżeli rodzic we wrześniu posłał dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, to powinien do końca tego miesiąca złożyć wniosek do ZUS o dofinansowanie żłobkowe na starych zasadach. Skorzysta wtedy z dopłaty do 400 zł do czesnego za wrzesień. Żłobek otrzyma te środki w październiku" – podkreślił rzecznik.

Od 1 października opiekun dziecka będzie mógł już wystąpić o nowe, wyższe świadczenie, czyli aktywnie w żłobku

"Najlepiej, by ten wniosek trafił do ZUS jeszcze w październiku. Wtedy Zakład zamieni stare świadczenie na nowe i już pod koniec listopada wypłaci żłobkowi nowe świadczenie za październik w kwocie do 1500 zł lub 1900 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności z dodatkowymi wskazaniami" – wskazał Żebrowski.

Zaznaczył, że czasu na złożenie wniosku o aktywnie w żłobku jest zgodnie z przepisami więcej. Jeśli zgłoszenie wpłynie do ZUS do końca grudnia, to wypłata będzie przysługiwała za okres od startu programu, czyli od października.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS zachęca do jak najszybszego złożenia wniosku

Wniosek o aktywnie w żłobku będzie elektroniczny. Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć go od 1 października na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (eZUS), w aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia i przez bankowość elektroniczną.

Program Aktywny Rodzic to trzy nowe świadczenia. Oprócz aktywnie w żłobku wprowadza też: aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu. W danym miesiącu na jedno dziecko można pobierać tylko jedno ze świadczeń: aktywnie w żłobku, aktywni rodzice w pracy, aktywnie w domu, dofinansowanie żłobkowe lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.