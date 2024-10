Dodatek pielęgnacyjny: Komu przysługuje to dodatkowe świadczenie emerytalno-rentowe?

Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z wielu dodatkowych świadczeń, które przysługują emerytom i rencistom, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Przeznaczony jest dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają szczególnej opieki. Oto szczegółowe zasady jego przyznawania, dokumenty, które są niezbędne, a także sytuacje, w których świadczenie nie zostanie przyznane.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom (emerytom, rencistom), które spełniają jeden z poniższych warunków:

całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – osoby, które na skutek stanu zdrowia są całkowicie niezdolne zarówno do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, jak i do prowadzenia samodzielnego życia, mogą ubiegać się o ten dodatek; osoby, które ukończyły 75 lat – niezależnie od stanu zdrowia, prawo do dodatku pielęgnacyjnego przyznawane jest automatycznie po ukończeniu 75. roku życia.

Aby uzyskać dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej stan zdrowia. Proces ten wygląda następująco:

orzeczenie lekarza orzecznika ZUS – w celu potwierdzenia niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lekarz orzecznik ZUS (lub komisja lekarska ZUS) wydaje stosowne orzeczenie; zaświadczenie o stanie zdrowia – niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie (druk OL-9), które wypełnia lekarz prowadzący. Dokument ten musi być wystawiony nie później niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku o dodatek pielęgnacyjny. Druk OL-9 można pobrać ze strony internetowej ZUS.

W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany automatycznie, z urzędu, bez konieczności składania wniosku ani przedstawiania zaświadczenia o stanie zdrowia. W takim przypadku świadczenie zostaje wypłacane razem z emeryturą. Osoby w tej grupie nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny nie będzie przysługiwał w przypadku, gdy osoba przebywa w jednym z następujących typów placówek:

zakład opiekuńczo-leczniczy lub

lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,

i gdy pobyt ten trwa dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu. W takim przypadku dodatek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony.

Ważna informacja dotycząca zasiłku pielęgnacyjnego

Osoby, które posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, przyznawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie mogą jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. W sytuacji, gdy ZUS przyzna prawo do dodatku pielęgnacyjnego, należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający zasiłek pielęgnacyjny o zmianie sytuacji. Jest to istotne, ponieważ pobieranie obu świadczeń jednocześnie nie jest możliwe.

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego?

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest regularnie waloryzowana, co oznacza, że jego kwota wzrasta wraz z waloryzacją emerytur lub rent. Zmiana wysokości dodatku ma miejsce od miesiąca, w którym emerytura lub renta zostaje poddana waloryzacji. Aktualna wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest dostępna na stronie ZUS lub w placówkach ZUS. Obecnie, od 1 marca 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł.

Podstawa prawna dodatku pielęgnacyjnego

Podstawą prawną przyznawania dodatku pielęgnacyjnego są następujące przepisy:

ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251),

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), art. 16 ust. 6–8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323).

Dzięki tym regulacjom osoby starsze oraz te, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dodatku pielęgnacyjnego.