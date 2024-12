Karpiowe to zwyczajowe określenie dla świadczeń wypłacanych urzędnikom samorządowym w całej Polsce przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku karpiowe mieści się w widełkach 700-1000 zł, a średnio na urzędnika wypadnie 600 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych znany jest praktycznie wszystkim zatrudnionym w większych firmach. W mniejszych pracodawcy tworzyć go nie muszą, a pracownicy mogą liczyć na tak zwane świadczenie urlopowe, które jednak dla firmy nie jest obligatoryjne.

Świadczenie dla pracowników z okazji Bożego Narodzenia: ile i w jakiej formie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za to funkcjonuje także w budżetówce. I to właśnie z niego od lat przed świętami Bożego Narodzenia pracownicy otrzymują karpiowe.

Wysokość tego świadczenia zależy od lokalnych decyzji, podobnie jak i sama decyzja o jego wypłacie. Jak sprawdził Serwis Samorządowy PAP, wypłaty karpiowego nie przewidziano na przykład w urzędach miejskich w Koninie i Lublinie. Na drugim biegunie jest Poznań, gdzie najniżej sytuowani pracownicy dodtali w tym roku z tytułu karpiowego po 950 zł.

Według ustaleń Serwisu, średnio karpiowe w tym roku mieści się w widełkach 500-700 zł.

Karpiowe 2024: jaka jest jego wysokość, kto dostanie gotówkę, a kto bon lub paczkę

Konieczność wypłaty bądź nie karpiowego zależy od ustaleń konkretnego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w danej jednostce samorządowej.

Dlatego np. w Koninie nie wypłaca się karpiowego ponieważ regulamin nie przewiduje tego rodzaju świadczeń. Co nie zmienia faktu, że pracownicy otrzymują dofinansowanie do swojego wypoczynku czy wypoczynku dzieci, a osoby potrzebujące pomoc w formie bezzwrotnych zapomóg finansowych czy np. pożyczek mieszkaniowych.

Pracownicy mogą liczyć w 2024 r. na premie od pracodawców, upominki lub bony podarunkowe, ale nie wszyscy

Wypłacając karpiowe firmy samorządowe pozostają w ogólnym trendzie dotyczącym wszystkich pracodawców w Polsce - prywatnych i publicznych.

Z badania Plany Pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z GfK wynika, że świąteczne premie wypłaci pracownikom niemal co druga firma 3 Polsce – 46 procent. Jednak oznacza to spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu do roku poprzedniego.

W większości przypadków wysokość premii będzie uzależniona od stanowiska i działu, w którym pracuje dany pracownik. To zróżnicowanie może być wynikiem chęci docenienia najbardziej zaangażowanych osób, ale również ograniczonych możliwości finansowych przedsiębiorstw.

Kolejnymi po premiach najczęściej wybieranymi benefitami są świąteczne upominki oraz bony podarunkowe.

W tym roku 35 proc. firm zdecyduje się na wręczenie pracownikom prezentów przeznaczonych dla nich i ich rodzin, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku (32 proc.). Bony podarunkowe przyzna 31 procent pracodawców, a ich wartość w większości firm będzie uzależniona od stanowiska – taki model wskazało 59 procent respondentów.

Bony towarowe są szczególnie popularne wśród większych firm, które dysponują bardziej elastycznymi budżetami.

88 procent pracodawców, którzy oferują ten rodzaj wsparcia, przekazuje bony całej załodze, co wskazuje na dążenie do równego traktowania pracowników i budowania pozytywnej kultury w miejscu pracy.