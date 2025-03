Dają ponad 650 złotych specjalnego dodatku z ZUS. Mało kto wie o tej możliwości

Ponad 650 złotych, tyle wynosi teraz specjalny dodatek dla tych, których dotknęła śmierć obojga rodziców. Jego wysokość jest stała, ale podlega corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną. Od marca ta kwota poszła w górę.

Od marca wzrósł dodatek specjalny, o którym niewiele osób wie. Należy się tym, których dotknęła śmierć obojga rodziców i pobierają po nich rentę rodzinną. Dodatek jest również przyznawany w sytuacji, kiedy ktoś pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, natomiast ojciec jest nieznany.

Przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatek dla sieroty zupełnej może zatem zwiększyć kwotę renty rodzinnej. Jest wypłacany bez względu na wiek, więc mogą je otrzymać również niepełnoletni. Co ważne nie ma znaczenia ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Niezależnie od tego, czy małżeństwo miało dwoje, czy pięcioro dzieci, jeśli umrą, każdemu z nich dodatek się należy.

Prawo do jego otrzymywania kończy się wówczas, kiedy wygaśnie prawo do renty rodzinnej. Dodatek można dostawać do 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki.

Wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia jest stała, jednak podlega ono corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną. Po ostatniej marcowej podwyżce, wartość dodatku wzrosła do 654, 48 zł. Pieniądze w takiej kwocie będą wypłacane każdego miesiąca aż do końca lutego przyszłego roku. W marcu 2026 roku czeka nas bowiem kolejna waloryzacja świadczeń.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć do ZUS wniosek Trzeba to zrobić na formularzu ERRD, dostępnym w placówkach Zakładu oraz na stronie internetowej. Konieczn jest dołączenie takich dokumentów jak akt zgonu obojga rodziców lub aktu urodzenia potwierdzającego brak danych ojca oraz zgon matki.

Wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS osobiście albo za pośrednictwem poczty, pełnomocnika lub urzędu konsularnego. Decyzja o przyznaniu dodatku jest wydawana w ciągu trzydziestu dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do jej podjęcia. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie odrzucony, istnieje możliwość odwołanie się od decyzji. Należy to zrobić na piśmie w ciągu trzydziestu dni. Dokument trzeba przesłać do ZUS lub bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który sprawę rozpatrzy sprawę. Co ważne, w uzasadnieniu odwołania warto przedstawić wszelkie dowody potwierdzające prawo do świadczenia.