Rewolucja w kodeksie pracy. 19 marca wchodzi nowe prawo. Pracodawca nie może odmówić

Trzeba było na to czekać kilkunastu lat. Rodzice wcześniaków wreszcie zyskają prawo urlopu macierzyńskiego, który pozwoli im na dłuższą opiekę nad przedwcześnie urodzonymi dziećmi i tymi, które urodziły się w terminie, ale wymagały dłuższej hospitalizacji. Nowe przepisy regulowane kodeksem pracy wchodzą w życie już 19 marca. przeżywali

To było bolesne i niesprawiedliwe. Kiedy inni rodzice już po kilku dniach zabierali do domu swoje dzieci, oni spędzali dni i tygodnie w szpitalu. Teraz, po kilkunastu latach, rodzice wcześniaków i dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały dłuższej hospitalizacji, doczekali się zmian regulowanych przepisami prawa. 19 marca wchodzi w życie nowy przepis w Kodeksie Pracy, który pozwala im na skorzystanie z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. W ten sposób zyskują dodatkowe dni na opiekę nad maluchami. Zależnie od sytuacji, blisko dwa albo nieco ponad trzy miesiące.

Uzupełniający urlop macierzyński. Kto dostanie 8 a kto15 tygodni?

W przypadku dzieci urodzonych przed końcem 28. tygodnia ciąży lub takich, które w dniu przyjścia na świat ważyły mniej niż tysiąc gramów, rodzice zyskują dodatkowy tydzień opieki, za każde siedem dni pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15 tygodni.

Rodzice dzieci urodzonych przed końcem 36. tygodnia ciąży lub urodzonych o czasie, ale wymagających hospitalizacji, także zyskują dodatkowy tydzień opieki, za każde siedem dni pobytu dziecka w szpitalu, ale maksymalnie do ośmiu tygodni. W przypadku ciąży mnogiej, przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, uwzględniona zostanie waga noworodka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego. Urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym i adopcyjnym.

Kiedy prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego nie przysługuje

Żeby pracownik mógł mieć prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego dziecko musi być hospitalizowane w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie przynajmniej przez dwa kolejne dni. Jeżeli hospitalizacja nastąpi 29 dnia od porodu, a dziecko wyszło ze szpitala po trzech dniach od porodu, pracownik nie będzie miał prawa do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia lub 15 tygodnia po porodzie będą się sumowały, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia. Regulacja ta uwzględnia przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami dziecka.

Ile wyniesie zasiłek dla rodziców wcześniaków. Kiedy złożyć wniosek

Żeby ubiegać się o uzupełniający urlop macierzyński, trzeba odpowiednio wcześniej złożyć wniosek i przekazać go pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego. Z kolei rodzice, którzy zostali uprawnieni do urlopu macierzyńskiego lub takiego, który odbywałby się na takich samych warunkach, muszą złożyć wniosek do ostatniego dnia korzystania z urlopu.

Miesięczny zasiłek dla rodziców wcześniaków będzie wynosił 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Uzupełniający urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo. Nie będzie można go podzielić na części.