Płatności dla rolników 2025. Te dokumenty i informacje trzeba złożyć do 31 lipca do ARiMR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 28 lipca 2025 r., że rolnicy ubiegający się o płatność dobrostanową, płatność ekologiczną lub o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zobowiązani są do 31 lipca 2025 r. do złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) następujących dokumentów i informacji:

Ekoschemat: Dobrostan zwierząt

W tym przypadku rolnicy mają następujące obowiązki, które muszą wykonać do 31 lipca br:



I. Zgłoszenie do komputerowej bazy danych



a) typu użytkowego bydła – w przypadku realizacji wariantów: Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym zgłoszenie do komputerowej bazy danych typu użytkowego bydła odpowiednio:

- mlecznego albo

- mięsnego albo

- kombinowanego o kierunku użytkowania mlecznym albo mięsnym;



b) przeznaczenia do opasu – w przypadku realizacji wariantu Dobrostan opasów poprzez zgłoszenie do komputerowej bazy danych kierunku użytkowania bydła odpowiednio:

- mlecznego do opasu albo

- mięsnego do opasu albo

- do opasu.



W przypadku bydła, które zostanie objęte wymogami danego wariantu w trakcie realizacji wariantu (np. przybycie do gospodarstwa, osiągnięcie określonego wieku) – rolnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia typu użytkowego bydła lub kierunku jego użytkowania przed upływem 7 dni od dnia objęcia bydła wymogami wariantu.

II. Sporządzenie (przy udziale doradcy rolniczego) i złożenie w ARiMR planu poprawy dobrostanu zwierząt albo oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt – w przypadku realizacji:

- wariantów: Dobrostan loch, Dobrostan tuczników, Dobrostan owiec, Dobrostan kur niosek, Dobrostan kurcząt brojlerów, Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa, Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym, Dobrostan kóz,

- praktyk: zwiększona co najmniej o 20% albo o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach/budynkach z zakresie wariantów Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym, Dobrostan opasów.

Obowiązek sporządzenia i złożenia w ARiMR planu poprawy dobrostanu zwierząt albo oświadczenia o braku zmian w planie nie dotyczy:



a) rolników ekologicznych, którzy realizują:

- praktykę polegającą na zwiększeniu co najmniej o 20% powierzchni bytowej w ramach wariantów: Dobrostan loch, Dobrostan tuczników, Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach/budynkach, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym, Dobrostan opasów,

- warianty: Dobrostan owiec, Dobrostan kur niosek, Dobrostan kurcząt brojlerów, Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa, Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym, Dobrostan kóz;



b) rolników uczestniczących w systemie QAFP – Kulinarne mięso wieprzowe, którzy realizują praktykę polegającą na zwiększeniu co najmniej o 20% powierzchni bytowej w ramach wariantów: Dobrostan loch lub Dobrostan tuczników.

Ważne Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt składa rolnik, który w 2025 r. realizuje ten sam wariant/praktykę, za który/którą otrzymał płatność dobrostanową za 2024 r. i korzysta z planu poprawy dobrostanu zwierząt sporządzonego w latach 2023-2024 lub w latach 2020-2022 (dotyczy praktyk polegających na zwiększeniu powierzchni bytowej co najmniej o 20 % w ramach wariantów: Dobrostan loch, Dobrostan tuczników, Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym i Dobrostan owiec)

III. Złożenie w ARiMR zdjęcia geotagowanego dokumentującego stosowanie ściółki. Opcjonalnie rolnik może złożyć w terminie 15-21 marca 2026 r. oświadczenie o zapewnieniu zwierzętom utrzymywania na ściółce – w przypadku realizacji praktyki polegającej na utrzymywaniu zwierząt na ściółce w ramach wariantów: Dobrostan loch, Dobrostan tuczników, Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub Dobrostan opasów.

IV. Beneficjent zobowiązany jest do posiadania do 31 lipca 2025 r. certyfikatu potwierdzającego , że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami danego systemu QAFP lub QMP.



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia dobrostanowego [chodzi o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 797 z późn. zm).], w ramach której planowane jest wydłużenie terminu na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego, że wytwarzane przez rolnika produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami danego systemu QAFP lub QMP.

Zgodnie z procedowaną nowelizacją rozporządzenia od kampanii 2025 r. dotychczasowy termin 31 lipca zostanie przedłużony do 30 września.

Rolnictwo ekologiczne

W przypadku zobowiązań ekologicznych podjętych w 2025 r. rolnicy mają następujące obowiązki, które które muszą wykonać do 31 lipca br:

I. Sporządzenie planu działalności ekologicznej (przy udziale doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne).

II. Złożenie w ARiMR kopii wybranych stron sporządzonego planu działalności ekologicznej.

III. Złożenie w ARiMR oświadczenia o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy, dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki –jeżeli podjęte zobowiązanie obejmuje podstawowe uprawy sadownicze, uprawy jagodowe lub ekstensywne uprawy sadownicze (tj. w ramach Pakietu 4. Podstawowe uprawy sadownicze lub Pakietu 5. Uprawy jagodowe lub Pakietu 6. Ekstensywne uprawy sadownicze lub Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi).

W przypadku zobowiązań ekologicznych podjętych w 2023 lub w 2024 r. rolnicy mają następujące obowiązki, które które muszą wykonać do 31 lipca br:

I. Złożenie w ARiMR kopii wybranych stron sporządzonego planu działalności ekologicznej – jeżeli rolnik w 2025 r.:

a) podjął realizację nowego zobowiązania ekologicznego;

b) zastąpił zobowiązanie w ramach Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi innym rodzajem zobowiązania z powodu zwiększenia powierzchni objętej zobowiązaniami ekologicznymi powierzchni do poziomu ponad 10 ha użytków rolnych w gospodarstwie;

c) rozpocznie realizację Pakietu 4. Podstawowe uprawy sadownicze lub Pakietu 6. Ekstensywne uprawy sadownicze na całej powierzchni dotychczas realizowanego zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych (tj. uprawy rolnicze, uprawy warzywne, uprawy zielarskie, uprawy jagodowe lub uprawy paszowe na gruntach ornych) lub na jego części;

d) rozpocznie realizację zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych na całej powierzchni dotychczas realizowanego zobowiązania obejmującego Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze lub Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze lub na jego części;

e) rozpocznie realizację zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych lub zobowiązania obejmującego Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze lub Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze na całej powierzchni dotychczas realizowanego zobowiązania obejmującego trwałe użytki zielone lub na jego części.

II. Złożenie w ARiMR oświadczenia o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy, dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki – jeżeli rolnik w 2025 r.:

a) rozpocznie realizację Pakietu 4. Podstawowe uprawy sadownicze lub Pakietu 6. Ekstensywne uprawy sadownicze na całej powierzchni dotychczas realizowanego zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych (tj. uprawy rolnicze, uprawy warzywne, uprawy zielarskie, uprawy jagodowe lub uprawy paszowe na gruntach ornych) lub na jego części;

b) rozpocznie realizację zobowiązania obejmującego Pakiet. 5 Uprawy jagodowe na całej powierzchni dotychczas realizowanego zobowiązania obejmującego Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze lub Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze lub na jego części;

c) rozpocznie realizację zobowiązania obejmującego Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze lub Pakiet. 5. Uprawy jagodowe lub Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze na całej powierzchni dotychczas realizowanego zobowiązania obejmującego trwałe użytki zielone lub na jego części;

d) realizujący zobowiązanie obejmujące Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze lub Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze dokonał zmiany uprawianej dotychczas rośliny na inną roślinę (innego gatunku lub nową tego samego gatunku) w ramach tego samego pakietu lub na roślinę w ramach innego pakietu lub dokonał zmiany miejsca ich uprawy;

e) realizujący zobowiązanie obejmujące Pakiet 5. Uprawy jagodowe:

- dokonał zmiany uprawianej dotychczas rośliny na inną roślinę (innego gatunku lub nową tego samego gatunku) w ramach tego pakietu;

- rozpoczął uprawę roślin w ramach tego pakietu na gruncie, na którym w roku poprzednim było realizowane zobowiązanie obejmującego uprawy na gruntach ornych (tj. uprawy rolnicze, uprawy warzywne, uprawy zielarskie lub uprawy paszowe na gruntach ornych), a które nie obejmowało upraw jagodowych;

f) realizujący zobowiązanie w ramach Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi:

– rozpocznie, na całej powierzchni na której dotychczas były uprawiane rośliny w ramach upraw rolniczych, upraw warzywnych, upraw zielarskich, upraw jagodowych lub upraw paszowych na gruntach ornych lub na części tej powierzchni, uprawę roślin w ramach podstawowych upraw sadowniczych lub ekstensywnych upraw sadowniczych;

– rozpocznie, na całej powierzchni na której dotychczas były uprawiane rośliny w ramach podstawowych upraw sadowniczych lub ekstensywnych upraw sadowniczych lub na części tej powierzchni, uprawę roślin w ramach upraw jagodowych;

– rozpocznie, na całej powierzchni dotychczas realizowanego zobowiązania obejmującego trwałe użytki zielone lub na jego części, uprawę roślin w ramach podstawowych upraw sadowniczych, upraw jagodowych lub ekstensywnych upraw sadowniczych;

– obejmującymi uprawę roślin w ramach podstawowych upraw sadowniczych lub ekstensywnych upraw sadowniczych dokonał zmiany rośliny na inną roślinę (innego gatunku lub nową tego samego gatunku) w ramach tych upraw lub dokonał zmiany miejsca ich uprawy;

– obejmującymi uprawę roślin w ramach upraw jagodowych:

dokonał zmiany rośliny na inną roślinę (innego gatunku lub nową tego samego gatunku) w ramach tych upraw;

rozpoczął uprawę takich roślin na gruncie, na którym w roku poprzednim były uprawiane rośliny w ramach upraw na gruntach ornych (tj. uprawy rolnicze, uprawy warzywne, uprawy zielarskie lub uprawy paszowe na gruntach ornych), a które nie obejmowały upraw jagodowych.

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne

W przypadku zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych podjętych w 2024 r. rolnicy mają następujące obowiązki, które muszą wykonać do 31 lipca br:

I. Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej (przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, a w przypadku Interwencji 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 i Interwencji 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 również eksperta przyrodniczego) – nie dotyczy Interwencji 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

II. Złożenie w ARiMR:



a) kopii wybranych stron planu działalności rolnośrodowiskowej – m.in. stron na których:

- są zawarte informacje m.in. dane beneficjenta, doradcy rolnośrodowiskowego, eksperta przyrodniczego, wykaz działek rolnych/działek przyrodniczych i realizowanych na nich interwencji i/lub wariantów, lata realizacji zobowiązań (dotyczy również beneficjentów, którzy podjęli zobowiązania w ubiegłych latach i dokonali zmian w planie działalności rolnośrodowiskowej np. dodanie nowego zobowiązania w 2025 roku),

- jest zawarte oświadczenie eksperta przyrodniczego (Interwencja 1. lub 2.) lub doradcy rolnośrodowiskowego (Interwencja 3.),

- są zawarte doprecyzowane wymogi zobowiązania (Interwencje 1.–3.);



b) kopii pisemnych potwierdzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska – jeśli takie pisemne potwierdzenia są wymagane w ramach danego zobowiązania – dotyczy Interwencji 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 i 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000;

c) dokumentu potwierdzającego zakup materiału siewnego – kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych – dokument składany (i) w roku, w którym została rozpoczęta uprawa rośliny danej odmiany oraz (ii) w czwartym roku uprawy danej odmiany (nie dotyczy bylin)) – dotyczy wariantu 5.1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin oraz 7.2. Ogródki bioróżnorodności;

d) kopii protokołu przekazania materiału siewnego przez bank genów – jeżeli w ramach wariantu 7.2. Ogródki bioróżnorodności jest prowadzona uprawa roślin z materiału siewnego udostępnionego przez bank genów – dokument składany w roku, w którym została rozpoczęta w ramach zobowiązania uprawa takich roślin.

Więcej informacji na temat ww. interwencji oraz dokumentów jakie rolnik lub zarządca jest zobowiązany złożyć w trakcie ich realizacji są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładkach dotyczących poszczególnych interwencji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschemat-dobrostan-zwierzat

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne2

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/interwencje-rolno-srodowiskowo-klimatyczne