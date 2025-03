Comiesięczny przelew na kilka tysięcy złotych i to jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Kto może liczyć na takie „zusowskie” uposażenie? Dzieje się tak w przypadku tak zwanego świadczenia kompensacyjnego. Kto może się o nie ubiegać i jakie trzeba spełnić warunki.

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne

Świadczenia kompensacyjne, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych, przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Ile trzeba mieć lat, żeby o takie uposażenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych móc się ubiegać? Wymagany wiek ulega zmianie w ciągu kolejnych lat. W 2024 roku dla kobiet ta granica wynosiła co najmniej 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat. Na okres 2025-2026 limity wynoszą odpowiednio 56 i 61 lat. W 2027 roku wzrosną do 57 i 62 lat, w 2029 roku do 58 i 63 lat, a w 2031 roku do 59 i 64 lat.

Świadczenie kompensacyjne. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

Do wniosku o świadczenie kompensacyjne trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej, także dokumenty, które potwierdzają okresy, między innymi pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej. Na tej liście muszą się też znaleźć dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed stycznia 1999 roku oraz informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ile dokładnie wynosi?

Najniższe nauczycielskie świadczenia kompensacyjnego, jest równe kwocie najniższej emerytury, która po marcowej waloryzacji wynosi 1878,91 zł brutto. W odróżnieniu od emerytur pomostowych kompensówki są świadczeniem wygasającym. Jaka była ich średnia w wybranych miesiącach ubiegłego roku? W styczniu 2024 roku było to 3557 zł, w czerwcu 3986 zł, w październiku 4329 zł, listopadzie - 4123 zł, w grudniu 4054 zł.

Jeśli ktoś po otrzymaniu świadczenia kompensacyjnego podejmie tak zwaną pracę nauczycielską, wypłata zostanie wstrzymana bez względu na to, jaki będzie to wymiar pracy lub jakie zarobki uzyska. W sytuacji podjęcia innego rodzaju zatrudnienia, ZUS zmniejszy wysokość świadczenia kompensacyjnego na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent.

