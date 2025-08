Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych

Nie każdy dożywa tak pięknego wieku. Ale ci, którym się to udaje, są w naszym kraju traktowani w szczególny sposób. Bez względu na to, czy mają emeryturę, rentę czy nigdy nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS — gdy kończą sto lat, przysługuje im coś wyjątkowego: honorowa emerytura. I choć brzmi to uroczyście, chodzi o bardzo konkretne pieniądze.