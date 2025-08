Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Orzeczenie o niepełnosprawności to oficjalny dokument, który potwierdza ograniczenia zdrowotne wpływające na codzienne funkcjonowanie. Jego posiadanie daje prawo do wielu form wsparcia – zarówno finansowego, jak i społecznego. W 2025 roku zasady orzekania nie zmieniają się znacząco, ale warto wiedzieć, kiedy można się o nie ubiegać i jakie choroby najczęściej kwalifikują do otrzymania orzeczenia.