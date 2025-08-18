Dodatek osłonowy w 2025 roku. Czy dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo? Czy będzie dodatek osłonowy w tym roku? Co z dodatkiem osłonowym dla samotnej matki?

Dodatek osłonowy jest jednorazowym wsparciem finansowym, które ma na celu złagodzenie kosztów ogrzewania, energii i żywności dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to ma pomóc gospodarstwom domowym, które najbardziej odczuwają wzrost cen energii i żywności. Czy dodatek osłonowy będzie wypłacany w 2025 roku? Oto szczegóły.

Obecnie brakuje oficjalnych informacji na temat ewentualnej kontynuacji wypłaty dodatku osłonowego w 2025 roku . Ostatnia edycja tego świadczenia obowiązywała w pierwszej połowie 2024 roku, od 1 stycznia do 30 czerwca. Program ten zapewniał jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, uzależnione od kryteriów dochodowych oraz liczby osób w rodzinie. Pierwotnie dodatek osłonowy wprowadzono w celu wsparcia obywateli w obliczu skutków pandemii. Dodatek osłonowy miał na celu wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych w pokryciu kosztów energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy nie jest przyznawany każdego roku. Został wprowadzony na początku 2022 roku, ale nie obowiązywał w 2023 roku. Powrócił w zmienionej formie w 2024 roku. Warto zauważyć, że terminy składania rozliczeń przez gminy do wojewody dotyczące wypłaconych dodatków były różne w poszczególnych latach funkcjonowania programu.

Wysokość dodatku osłonowego różniła się w poszczególnych edycjach. W 2022 roku kwoty wynosiły od 400 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) do 1150 zł (dla gospodarstwa 6+ osób). W 2024 roku stawki były niższe, w przedziale od 228,80 zł (jednoosobowe) do 657,80 zł (6+ osób). W 2024 roku przewidziano również wyższe kwoty (od 286,00 zł do 822,25 zł) dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania było paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zarejestrowane w CEEB. Prawo do dodatku uzależnione było od spełnienia określonych kryteriów dochodowych.

W ostatniej edycji (2024 rok) wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należało złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata przyznanych świadczeń odbyła się jednorazowo, do 30 czerwca 2024 roku. Ponieważ obecnie nie ma informacji o planach na 2025 rok, składanie wniosków o dodatek osłonowy jest bezzasadne. Zaleca się śledzenie komunikatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz oficjalnych stron rządowych w poszukiwaniu aktualnych informacji o ewentualnych przyszłych programach wsparcia. Wniosek można było złożyć także online, za pośrednictwem platformy ePUAP, postępując zgodnie z instrukcją podpisywania dokumentu PDF profilem zaufanym.

W 2024 roku dodatek osłonowy za okres od stycznia do czerwca został wypłacony jednorazowo. Obecnie nie ma informacji o jego ewentualnym przedłużeniu na kolejne okresy.

Dodatek osłonowy dla samotnej matki w Polsce w 2025 roku to specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego, który przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, pod warunkiem, że nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców (np. z powodu śmierci, nieznania ojca, oddalenia powództwa alimentacyjnego). Wysokość dodatku wynosi: 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, to dodatek jest podwyższany (otrzymuje się dodatkowo 80 zł na dziecko, maksymalnie 160 zł na wszystkie dzieci).

Aby otrzymać ten dodatek, należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny (to ten sam wniosek, który dotyczy również dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka). Formularze dostępne są w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej lub można je złożyć elektronicznie przez platformę empatia.