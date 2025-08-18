REKLAMA

Dodatek osłonowy w 2025 roku. Czy dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo? Czy będzie dodatek osłonowy w tym roku? Co z dodatkiem osłonowym dla samotnej matki?

18 sierpnia 2025, 14:35
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Dodatek osłonowy w 2025 roku. Czy dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo? Czy będzie dodatek osłonowy w tym roku? Co z dodatkiem osłonowym dla samotnej matki?
Dodatek osłonowy jest jednorazowym wsparciem finansowym, które ma na celu złagodzenie kosztów ogrzewania, energii i żywności dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to ma pomóc gospodarstwom domowym, które najbardziej odczuwają wzrost cen energii i żywności. Czy dodatek osłonowy będzie wypłacany w 2025 roku? Oto szczegóły.

Dodatek osłonowy w 2025 roku. Czy dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo? Czy będzie dodatek osłonowy w tym roku? Co z dodatkiem osłonowym dla samotnej matki?

Obecnie brakuje oficjalnych informacji na temat ewentualnej kontynuacji wypłaty dodatku osłonowego w 2025 roku. Ostatnia edycja tego świadczenia obowiązywała w pierwszej połowie 2024 roku, od 1 stycznia do 30 czerwca. Program ten zapewniał jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, uzależnione od kryteriów dochodowych oraz liczby osób w rodzinie. Pierwotnie dodatek osłonowy wprowadzono w celu wsparcia obywateli w obliczu skutków pandemii. Dodatek osłonowy miał na celu wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych w pokryciu kosztów energii, gazu i żywności.

Czy dodatek osłonowy jest świadczeniem wypłacanym co roku?

Dodatek osłonowy nie jest przyznawany każdego roku. Został wprowadzony na początku 2022 roku, ale nie obowiązywał w 2023 roku. Powrócił w zmienionej formie w 2024 roku. Warto zauważyć, że terminy składania rozliczeń przez gminy do wojewody dotyczące wypłaconych dodatków były różne w poszczególnych latach funkcjonowania programu.

Ile wynosił dodatek osłonowy i jakie były zasady jego przyznawania w poprzednich latach?

Wysokość dodatku osłonowego różniła się w poszczególnych edycjach. W 2022 roku kwoty wynosiły od 400 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) do 1150 zł (dla gospodarstwa 6+ osób). W 2024 roku stawki były niższe, w przedziale od 228,80 zł (jednoosobowe) do 657,80 zł (6+ osób). W 2024 roku przewidziano również wyższe kwoty (od 286,00 zł do 822,25 zł) dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania było paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zarejestrowane w CEEB. Prawo do dodatku uzależnione było od spełnienia określonych kryteriów dochodowych.

Gdzie i do kiedy można było składać wniosek o dodatek osłonowy?

W ostatniej edycji (2024 rok) wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należało złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata przyznanych świadczeń odbyła się jednorazowo, do 30 czerwca 2024 roku. Ponieważ obecnie nie ma informacji o planach na 2025 rok, składanie wniosków o dodatek osłonowy jest bezzasadne. Zaleca się śledzenie komunikatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz oficjalnych stron rządowych w poszukiwaniu aktualnych informacji o ewentualnych przyszłych programach wsparcia. Wniosek można było złożyć także online, za pośrednictwem platformy ePUAP, postępując zgodnie z instrukcją podpisywania dokumentu PDF profilem zaufanym.

Czy dodatek osłonowy był wypłacany jednorazowo?

W 2024 roku dodatek osłonowy za okres od stycznia do czerwca został wypłacony jednorazowo. Obecnie nie ma informacji o jego ewentualnym przedłużeniu na kolejne okresy.

Dodatek osłonowy dla samotnej matki 2025

Dodatek osłonowy dla samotnej matki w Polsce w 2025 roku to specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego, który przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, pod warunkiem, że nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców (np. z powodu śmierci, nieznania ojca, oddalenia powództwa alimentacyjnego). Wysokość dodatku wynosi: 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, to dodatek jest podwyższany (otrzymuje się dodatkowo 80 zł na dziecko, maksymalnie 160 zł na wszystkie dzieci).

Aby otrzymać ten dodatek, należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny (to ten sam wniosek, który dotyczy również dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka). Formularze dostępne są w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej lub można je złożyć elektronicznie przez platformę empatia.

Dodatek osłonowy, o który czasem pytają osoby samotnie wychowujące dzieci, jest natomiast świadczeniem mającym na celu pomoc w pokryciu kosztów energii, gazu i żywności dla gospodarstw o niskich dochodach i nie jest to samo wsparcie co dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Źródło: INFOR
Badania techniczne 2025 – nowa stawka od września. Ile zapłacą kierowcy?
18 sie 2025

Od wrzesnia 2025 roku kierowcy w Polsce zapłacą więcej za obowiązkowe badania techniczne pojazdów. Stawka za samochód osobowy wzrośnie z 98 zł do 149 zł. To pierwsza podwyżka od ponad 20 lat. Wyjaśniamy, dlaczego wprowadzono zmianę i jakie reformy planuje jeszcze Ministerstwo Infrastruktury.
Pewność taryfowa w handlu międzynarodowym – rola wiążących informacji taryfowych (WIT)
18 sie 2025

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) to instytucja, która może zadecydować o przewidywalności kosztów importu i eksportu towarów w Unii Europejskiej. Choć jej zakres jest ściśle ograniczony, dla przedsiębiorcy oznacza gwarancję, że określony towar zostanie zaklasyfikowany według wskazanej pozycji taryfowej, a wysokość należności celnych będzie znana z wyprzedzeniem. W praktyce WIT to połączenie prawnej pewności i praktycznego ułatwienia w codziennym handlu transgranicznym.
Dodatek osłonowy w 2025 roku. Czy dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo? Czy będzie dodatek osłonowy w tym roku? Co z dodatkiem osłonowym dla samotnej matki?
18 sie 2025

Dodatek osłonowy jest jednorazowym wsparciem finansowym, które ma na celu złagodzenie kosztów ogrzewania, energii i żywności dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to ma pomóc gospodarstwom domowym, które najbardziej odczuwają wzrost cen energii i żywności. Czy dodatek osłonowy będzie wypłacany w 2025 roku? Oto szczegóły.

Alarm w ZUS: Ponad 625 tys. firm i przedsiębiorców zalegających ze składkami! Zadłużenie rośnie w zawrotnym tempie
18 sie 2025

Na koniec czerwca 2025 roku ponad 625 tys. aktywnych płatników miało długi wobec ZUS, a ich łączna wartość sięgnęła 21 mld zł – o niemal 8% więcej niż rok temu. Eksperci ostrzegają: choć drobne zaległości są normalne, rosnące średnie zadłużenie może zwiastować poważniejsze problemy finansowe dla firm i systemu ubezpieczeń społecznych.

149 zł zamiast 98 zł za badanie techniczne pojazdu. Stawki nie były zmieniane od 20 lat. Jest projekt rozporządzenia
18 sie 2025

Stawki za badanie techniczne pojazdu pójdą w górę. Zamiast 98 zł zapłacimy 149 zł. Co więcej, kwota ta będzie okresowo waloryzowana. Obecna nie wzrosła od 20 lat. Jest projekt rozporządzenia.
Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG – obowiązki agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Jak uniknąć kar?
18 sie 2025

W dobie rosnącej mobilności pracowników oraz dynamicznego rozwoju rynku pracy tymczasowej w Niemczech, kluczowe znaczenie ma znajomość i przestrzeganie przepisów regulujących legalne delegowanie pracowników do Niemiec. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wobec niemieckich instytucji państwowych – przede wszystkim Urzędu Celnego (Zollamt).
Wymogi te wynikają z przepisów niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), a w szczególności z jej § 16 i § 17. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów z Euro-lohn wyjaśniamy, na czym polegają obowiązki wynikające z tych przepisów, kogo dotyczą i jakie konsekwencje grożą za ich niedopełnienie.
Między niedopatrzeniem a przemytem. Dlaczego firmy spedycyjne nie wypełniają swoich obowiązków?
18 sie 2025

W dobie sankcji, wojny za granicą i zaostrzonego nadzoru eksportu, firmy spedycyjne nie mogą działać automatycznie. Brak weryfikacji dokumentów, analizy zleceń czy ryzyk sankcyjnych może prowadzić do współodpowiedzialności prawnej, utraty licencji i długofalowych strat reputacyjnych.
26 podstawowych praw dla osób z niepełnosprawnościami (OzN). Wreszcie wydano zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski. Co to daje OzN?
18 sie 2025

Wreszcie! Udostępniono tłumaczenia rekomendacji wobec Polski, wydanych w 2018 r. przez Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami z wdrażania przez nasz kraj Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dla środowiska OzN jak i dla społeczeństw niezwykle istotne jest, aby móc zapoznać się z tłumaczeniami uwag Komitetu ONZ na język polski, Polski Język Migowy oraz ich opracowania w tekście łatwym do czytania i rozumienia oraz w formatach dostępnych. I tak, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowano Uwagi końcowe (Zalecenia) Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski.

Ministerstwo Finansów przedłuża termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków – jest już nowy projekt rozporządzenia!
18 sie 2025

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, który wydłuża termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków o 2 lata – do końca 2027 r. Zmiana jest korzystna dla podatników i ma na celu zapewnienie, że podatek zostanie zapłacony dopiero wtedy, gdy faktycznie dojdzie do zbycia majątku lub jego utraty.
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
18 sie 2025

Od stycznia 2024 r. w Polsce obowiązuje ważne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami – świadczenie wspierające. To finansowa pomoc, która w 2025 roku może sięgać nawet 4141 zł miesięcznie. Wsparcie zależy od punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia. Wyjaśniamy, kto może otrzymać świadczenie, jakie są kwoty, gdzie i jak złożyć wniosek oraz co zmieni się w kolejnych latach.

