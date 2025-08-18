REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?

Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 sierpnia 2025, 11:23
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Nowe pieniądze dla osób z niepełnosprawnościami – świadczenie wspierające do 4141 zł miesięcznie od ZUS
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od stycznia 2024 r. w Polsce obowiązuje ważne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami – świadczenie wspierające. To finansowa pomoc, która w 2025 roku może sięgać nawet 4141 zł miesięcznie. Wsparcie zależy od punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia. Wyjaśniamy, kto może otrzymać świadczenie, jakie są kwoty, gdzie i jak złożyć wniosek oraz co zmieni się w kolejnych latach.

rozwiń >

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Prawo do świadczenia przysługuje:

REKLAMA

  • osobom pełnoletnim (od 18. roku życia),
  • posiadającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na minimum 70 punktów,
  • mieszkającym na terytorium Polski.

Punkty oceniają zdolność do samodzielnego życia i potrzebę pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Skala obejmuje od 70 do 100 punktów, im więcej, tym wyższe świadczenie.

Świadczenie wspierające to odpowiedź na oczekiwania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wypracowaliśmy te regulacje wspólnie, w rzeczowym dialogu.
– powiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do przyjęcia przez Sejm ustawy wprowadzającej świadczenie wspierające.

Jak uzyskać decyzję o potrzebie wsparcia?

Decyzję wydaje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (wojewoda). Wniosek można złożyć:

  • bezpośrednio w wojewódzkim zespole,
  • przez powiatowy zespół ds. orzekania,
  • online – za pomocą portalu Emp@tia.

Wniosek może złożyć sama osoba z niepełnosprawnością, jej opiekun prawny, a nawet ośrodek pomocy społecznej, za zgodą zainteresowanego.

Ważne: nie ma potrzeby zmiany dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności. Procedura dotyczy wyłącznie oceny poziomu wsparcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Nie każda osoba z niepełnosprawnością może od razu skorzystać ze świadczenia wspierającego. Ustawodawca zdecydował, że nowe rozwiązanie będzie wprowadzane etapami, w zależności od liczby punktów przyznanych w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Etapy wprowadzania świadczenia:

  • Od 1 stycznia 2024 r. – prawo do świadczenia uzyskały osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, czyli 87–100 pkt. To grupa najbardziej wymagająca pomocy, dlatego została objęta wsparciem w pierwszej kolejności.
  • Od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie obejmuje osoby z wynikiem 78–86 pkt. To osoby, które również potrzebują dużej pomocy w codziennym życiu, ale ich sytuacja jest nieco lżejsza niż w grupie pierwszej.
  • Od 1 stycznia 2026 r. – ostatni etap. Wsparcie uzyskają osoby z wynikiem 70–77 pkt. Tym samym świadczenie stanie się dostępne dla wszystkich uprawnionych.

Ważny wyjątek

Istnieje też specjalne rozwiązanie dla osób, na które w 2024 roku był już pobierany inny rodzaj wsparcia przez opiekuna, np.:

  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek dla opiekuna.

W takim przypadku, jeśli osoba z niepełnosprawnością otrzymała co najmniej 70 pkt w decyzji o potrzebie wsparcia, może dostać świadczenie wspierające od razu, bez czekania na kolejne etapy.

Co to oznacza w praktyce?

  • Jeżeli ktoś ma np. 92 pkt i złożył wniosek w 2024 r. – już wtedy mógł otrzymać pieniądze.
  • Jeżeli ktoś ma 82 pkt – musi poczekać do 2025 r., aby jego wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
  • Jeżeli ktoś ma 72 pkt – dopiero od 2026 r. nabędzie prawo do świadczenia.
  • Jednak jeśli na tę osobę już w 2024 r. opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne, wystarczy uzyskać minimum 70 pkt, aby prawo do świadczenia przysługiwało od razu, niezależnie od harmonogramu.

Na jak długo przyznawane jest świadczenie wspierające?

Świadczenie nie jest przyznawane na zawsze. Obowiązuje tak długo, jak ważna jest decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia.

  • Zaczyna obowiązywać od miesiąca, w którym złożono wniosek.
  • Kończy się wraz z upływem terminu ważności decyzji o potrzebie wsparcia (np. po 2 latach, jeśli na taki okres została wydana decyzja).

Wyrównanie wsteczne

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie w ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji, ma prawo do wyrównania. Oznacza to, że świadczenie będzie liczone od miesiąca, w którym złożono wniosek o decyzję, a nie od momentu złożenia wniosku o świadczenie.

Przykład:

  • Wniosek o decyzję złożono w maju 2025 r.
  • Decyzja została wydana w lipcu 2025 r.
  • Wniosek o świadczenie złożono w sierpniu 2025 r. (czyli w ciągu 3 miesięcy).
  • Prawo do świadczenia ustala się od maja 2025 r., czyli z wyrównaniem.

Czy świadczenie zależy od dochodu?

Nie. To jedno z najważniejszych założeń świadczenia wspierającego.

  • Dochód osoby z niepełnosprawnością ani jej rodziny nie ma znaczenia.
  • Świadczenie można pobierać równolegle z rentą, emeryturą czy innymi formami pomocy.
  • Można też normalnie pracować – świadczenie nie ogranicza aktywności zawodowej.

W praktyce oznacza to, że wsparcie finansowe jest stabilne i nie trzeba obawiać się jego utraty przy podjęciu zatrudnienia czy otrzymywaniu innych świadczeń.

Komu świadczenie nie przysługuje?

Choć świadczenie jest szeroko dostępne, są pewne wyjątki. Nie dostanie go osoba, która:

  • została umieszczona w instytucji całodobowej opieki, np. domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, placówce dla osób przewlekle chorych, więzieniu czy poprawczaku,
  • pobiera już za granicą świadczenie o podobnym charakterze,
  • przebywa w Polsce nielegalnie lub nie spełnia warunków legalnego pobytu.

Jak wypłacane jest świadczenie?

Wypłata odbywa się wyłącznie bezgotówkowo, co ma zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość całego systemu.

  • Środki trafiają na konto bankowe wskazane we wniosku.
  • Nie ma możliwości wypłaty w gotówce ani przekazu pocztowego.

Dzięki temu osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun ma stały, pewny dostęp do pieniędzy, a ZUS ogranicza ryzyko opóźnień i pomyłek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy świadczenie wspierające można łączyć z rentą socjalną?
Tak, świadczenie nie wyklucza renty, emerytury ani innych form wsparcia.

Jak długo czeka się na decyzję o poziomie wsparcia?
Czas oczekiwania zależy od wojewódzkich zespołów. Z reguły decyzja wydawana jest w ciągu kilku tygodni.

Czy świadczenie mogą pobierać osoby pracujące?
Tak, nie ma ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej.

Czy cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenie wspierające?
Tak, obywatele UE, EOG, Szwajcarii oraz państw trzecich, pod warunkiem legalnego pobytu i prawa do pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Powiązane
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2025: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po nowych przepisach
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia
18 sie 2025

Dożyć setnych urodzin to wyjątkowy moment, a państwo nagradza go w szczególny sposób. W 2025 roku każdy stulatek w Polsce otrzymuje od ZUS ponad 6,5 tys. zł miesięcznie – dodatkowo, niezależnie od emerytury czy renty. Z tego honorowego świadczenia korzysta już ponad 3,8 tys. seniorów.
Hossa na giełdzie w 2025 r. Dlaczego Polacy nie korzystają z tego okresu? Najwięcej zarabiają zagraniczni inwestorzy
18 sie 2025

Na warszawskiej giełdzie trwa hossa. Dlaczego Polacy nie korzystają z tego okresu? Najwięcej zarabiają u nas zagraniczni inwestorzy. Co musi się w Polsce zmienić, aby ludzie zaczęli inwestować na giełdzie?
Od 1 lipca 2026 r. w wielu miastach i gminach nie wybudujesz już domu – „Działki z infrastrukturą pozostaną jedynie polem”. Chodzi o jeden wskaźnik, który na dobre zablokuje tysiące inwestycji
18 sie 2025

„Jako gmina możemy i chcemy się rozwijać, ale państwo polskie stara się nam to uniemożliwić” – skarży się Tomasz Kucharski, burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, w której jeden z ustawowych wskaźników wprowadzonych w ramach „głośnej” reformy planowania przestrzennego – od 1 lipca 2026 r. uniemożliwi realizację nowych inwestycji mieszkaniowych. Olsztyn, to jednak nie jedyna gmina, która będzie borykać się z takim problem, bo ustawowy wskaźnik jest bardzo restrykcyjny i może prowadzić do takich absurdów, że nieruchomości z infrastrukturą i dostępem do drogi publicznej – będą mogły pozostać wyłącznie polami i nie będzie szans na wybudowanie na nich domu.
UE przedłuża przepisy dot. magazynowania gazu do 2027 r. Obowiązek zapełnienia magazynów przed zimą
18 sie 2025

Unia Europejska przedłuża przepisy dotyczące magazynowania gazu do 2027 roku. Państwa członkowskie mają obowiązek zapełnienia magazynów gaz przed zimą. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu.

REKLAMA

Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
18 sie 2025

W 2025 roku weszła w życie lista 208 chorób, które automatycznie dają prawo do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. To duża zmiana dla osób przewlekle chorych i ich rodzin. Nie trzeba już co kilka lat przechodzić stresujących komisji. Sprawdź pełną tabelę, aby upewnić się, czy Twoja choroba znajduje się wśród tych, które gwarantują orzeczenie na stałe.
Separacja czy rozwód? Jakie skutki niesie formalne rozstanie małżonków?
18 sie 2025

Kryzysy zdarzają się nawet w najlepszym małżeństwie i każdy może potrzebować przerwy i czasu na przemyślenie, czy wyobraża sobie dalszą relację i jest gotowy/a podjąć starania na potrzeby odbudowania bliskości. W takiej sytuacji, część małżeństw decyduje się na separację, czy to faktyczną, czy prawną.
Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce, będzie rozmawiał ze studentami
18 sie 2025

W nowym roku akademickim studenci polskich uczelni będą mieli okazję do spotkania z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Szczegółowy harmonogram ma być ogłoszony wkrótce.
KGP: 123 264 interwencji, 619 wypadków drogowych, 56 ofiar śmiertelnych. [Podsumowanie tygodnia]
18 sie 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 123 264 interwencji. Byli wzywani do 619 wypadków drogowych.

REKLAMA

Roszczenie pracodawcy w związku z bezpodstawnym rozwiązaniem umowy o pracę
18 sie 2025

Nagłe porzucenie pracy przez zatrudnionego to coraz częstsze zjawisko, zwłaszcza w branżach o dużej rotacji pracowników. Choć dla pracownika może to być szybka droga do lepszego wynagrodzenia, dla pracodawcy oznacza chaos, straty i ryzyko wstrzymania działalności. Prawo przewiduje konsekwencje dla osób, które bezpodstawnie zrywają umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS
18 sie 2025

Już niebawem znowu zabrzmi pierwszy dzwonek, a to oznacza, że w sklepach ruszyło kompletowanie szkolnej wyprawki. Ceny uczniowskiego wyposażenia są wyższe niż rok temu. Według szacunków, koszt dla jednego dziecka to 1200 złotych. Wsparciem dla domowego budżetu jest rządowy program Dobry Start, który oferuje 300 złotych na każde uczące się dziecko. O pieniądze można się było ubiegać już od początku lipca. Rodzice tłumnie ruszyli do ZUS.

REKLAMA