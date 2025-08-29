REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Mam 60 lat i 10 lat pracy. Czy dostanę emeryturę z ZUS? Jaka to będzie kwota?

Mam 60 lat i 10 lat pracy. Czy dostanę emeryturę z ZUS? Jaka to będzie kwota?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 sierpnia 2025, 12:20
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, pieniądze, gotówka
Mam 60 lat i 10 lat pracy. Czy dostanę emeryturę z ZUS? Jaka to będzie kwota?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aby otrzymać minimalną emeryturę, nie wystarczy tylko osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny. Decydujący wpływ na wysokość świadczenia ma również długość okresu składkowego. Jakie świadczenie z ZUS przysługuje 60-letniej osobie, której staż pracy wynosi 10 lat? Oto szczegóły.

Mam 60 lat i 10 lat pracy. Czy dostanę emeryturę z ZUS? Jaka to będzie kwota?

W Polsce coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której ludzie decydują się na wcześniejszą emeryturę. Warto jednak podkreślić, że wysokość świadczenia emerytalnego zależy przede wszystkim od długości okresu pracy, a nie tylko od wieku.

REKLAMA

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać minimalną emeryturę?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1780,96 zł brutto, wymagane jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy. Kobiety muszą wykazać co najmniej 20-letni okres ubezpieczenia, a mężczyźni 25-letni. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów, np. 60-letnia kobieta z 10-letnim stażem pracy, mogą liczyć na świadczenie emerytalne, jednak znacznie niższe.

Co wpływa na wysokość emerytury? Oto najważniejsze czynniki

Wysokość Twojej przyszłej emerytury zależy od wielu czynników. Najważniejsze to:

  • Ile odprowadziłeś składek: Im więcej pieniędzy wpłacałeś przez lata pracy, tym wyższa będzie Twoja emerytura.
  • Jak długo pracowałeś przed 1999 rokiem: Ten okres pracy również wpływa na wysokość świadczenia.
  • Ile udało Ci się zaoszczędzić na indywidualnym koncie: Dodatkowe środki, które zgromadziłeś, zwiększą Twoją emeryturę.
  • Jak długo jeszcze będziesz żyć: Statystyki dotyczące długości życia pomagają obliczyć, na jak długo wystarczy Ci emerytura.

REKLAMA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość emerytur jest co roku waloryzowana w marcu, a wartość składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych jest aktualizowana w czerwcu. Te coroczne waloryzacje mają na celu dostosowanie świadczeń emerytalnych do zmian w kosztach życia, zapewniając seniorom stabilność finansową.

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem minimalnego świadczenia. Wysokość emerytury jest w głównej mierze zależna od długości okresu aktywności zawodowej. To właśnie staż pracy stanowi podstawowy parametr przy ustalaniu wysokości miesięcznych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby, których okres składkowy nie osiągnie wymaganego poziomu, mogą liczyć się z otrzymaniem znacznie niższej emerytury niż gwarantowana minimalna. Planowana waloryzacja emerytur w 2025 roku o 5,82 proc. spowoduje, że minimalna emerytura brutto wyniesie 1884,61 zł, co po odliczeniu składek da kwotę netto około 1715 zł.

Czy dostanę emeryturę z ZUS, jeżeli mam 60 lat i 10 lat stażu pracy?

Tak, można otrzymać emeryturę, jeżeli się ma 60 lat i 10 lat stażu pracy. Jednak pod pewnymi warunkami. Osoby, które zakończyły aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego, lecz posiadają jedynie dekadę doświadczenia zawodowego, nie spełniają ustawowych warunków niezbędnych do otrzymania minimalnej emerytury. Prawo polskie wiąże prawo do minimalnego świadczenia emerytalnego z osiągnięciem określonego, znacznie dłuższego okresu składkowego: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Tak krótki staż pracy przekłada się na istotne obniżenie wysokości emerytury, która w takich przypadkach stanowi zaledwie ułamek minimalnej emerytury gwarantowanej. Osoby, które przez całe swoje życie zawodowe zarabiały najniższą krajową, po dziesięcioletnim okresie pracy mogą oczekiwać miesięcznej emerytury w wysokości około 250-300 złotych brutto.

Mam 60 lat i 10 lat stażu pracy - jaką emeryturę dostanę? - podsumowanie

W Polsce, mając 60 lat i 10 lat pracy, można otrzymać emeryturę, jednak nie będzie to minimalna emerytura gwarantowana przez prawo. Minimalny wymóg stażu pracy do uzyskania minimalnej emerytury wynosi obecnie 20 lat pracy dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Przy 10 latach pracy emerytura będzie zależała od zgromadzonego kapitału na koncie ZUS, a jej wysokość będzie znacznie niższa niż minimum, często oscylując w granicach około 250-300 zł brutto miesięcznie. Aby otrzymać pełne prawo do minimalnej emerytury, konieczne jest spełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, więc wiek w tym wypadku jest spełniony, ale krótki staż pracy ogranicza wysokość świadczenia. Podsumowując: tak, dostanie się emeryturę w wieku 60 lat i z 10 latami pracy, ale świadczenie będzie bardzo niskie, znacznie poniżej minimalnej emerytury wymagającej dłuższego okresu pracy.

Powiązane
Wystarczy jeden dzień pracy, aby dostać emeryturę. ZUS ma na to nietypowe rozwiązanie. Jakie?
Wystarczy jeden dzień pracy, aby dostać emeryturę. ZUS ma na to nietypowe rozwiązanie. Jakie?
KRUS wypłaca rodzicom dodatkowy zasiłek. Trzeba jednak złożyć wniosek, aby otrzymywać 1000 zł przez dłuższy okres
KRUS wypłaca rodzicom dodatkowy zasiłek. Trzeba jednak złożyć wniosek, aby otrzymywać 1000 zł przez dłuższy okres
ZUS wypłaca 1400 zł przez 3 lata. To mało znane świadczenie, o które nikt nie wnioskuje. A szkoda
ZUS wypłaca 1400 zł przez 3 lata. To mało znane świadczenie, o które nikt nie wnioskuje. A szkoda
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sądy kwestionują WIBOR w umowach kredytowych i pożyczkowych. Kluczowe orzeczenia o braku transparentności klauzul zmiennego oprocentowania
29 sie 2025

Pojawiły się nowe rozstrzygnięcia sądów powszechnych, w których to sędziowie, nie czekając na zbliżające się rozstrzygnięcie TSUE, zakwestionowali odesłanie do wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych i pożyczkowych. Orzeczenia te, wydane w sprawach konsumenckich oraz między przedsiębiorcami, wskazują na istotne naruszenia obowiązków informacyjnych banków i pożyczkodawców, skutkujące uznaniem klauzul oprocentowania za nieważne lub abuzywne. Te omawiane niżej orzeczenia rzucają nowe światło na problem stosowania wskaźnika WIBOR w umowach finansowych, wskazując na konieczność zapewnienia pełnej transparentności przez instytucje finansowe w toku zawierania umowy kredytu bądź pożyczki.

Masz problemy ze wzrokiem lub słuchem? Sprawdź, czy przysługuje Ci orzeczenie i dodatkowe świadczenia w 2025 roku
29 sie 2025

Problemy ze wzrokiem lub słuchem to nie tylko wyzwanie w codziennym życiu, ale też podstawy do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. W 2025 r. przepisy zostały uproszczone, wystarczy trwałe ograniczenie funkcji zmysłów, aby otrzymać wsparcie finansowe, ulgi podatkowe, a nawet bezterminowe orzeczenie. Sprawdź, jakie objawy i choroby mogą dać Ci prawo do świadczeń i dowiedz się, jak wygląda cała procedura krok po kroku.
Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich tzw. Lex Kamilek
29 sie 2025

Ustawa przewidywała, że szkoły nie muszą wymagać od opiekunów dzieci m.in. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), a jedynie oświadczenia. Negatywną opinię dotyczącą projektu przedstawiła Prezydentowi m.in. Rzeczniczka Praw Dziecka.
Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn 2025 – rząd szykuje rewolucję: łatwiejsze zasady dziedziczenia, przywracanie terminów i koniec z pułapkami podatkowymi
29 sie 2025

Rząd planuje istotne zmiany w podatku od spadków i darowizn. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji, który ma wprowadzić większą przejrzystość, uproszczenie procedur oraz ochronę spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych. Najważniejsze rozwiązania to możliwość przywrócenia terminu na zgłoszenie spadku oraz doprecyzowanie momentu powstania obowiązku podatkowego, co ma zakończyć wieloletnie wątpliwości i pułapki prawne.

REKLAMA

Wrzesień 2025. Kalendarz do druku [PDF]
29 sie 2025

Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od sierpnia
29 sie 2025

Od 14 sierpnia 2025 r. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności mogą, w uzasadnionych przypadkach, wydać orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej, bez obowiązku osobistego badania chorego. To ważna zmiana, która znacząco ułatwi życie osobom z niepełnosprawnościami, ich opiekunom oraz rodzinom. Zmiana dotyczy zarówno nowych wniosków, jak i przedłużania istniejących orzeczeń.
Przepisy nie przewidują jednoznacznych zasad umożliwiających bliskim dostęp do dokumentacji osobistej zmarłych
29 sie 2025

Przepisy nie przewidują jasnych i jednoznacznych zasad dostępu do dokumentów osobistych zmarłych przez ich bliskich. Powoduje to problemy osób, które chcą poznać przeszłość swoich najbliższych. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do MSWiA o podjęcie prac legislacyjnych ws. jednoznacznych przesłanek takiego dostępu do historycznych dokumentów ewidencji ludności osób zmarłych - czytamy w komunikacie biura RPO.
W Sejmie: Przepadły pieniądze dla osób niepełnosprawnych. Rząd zapomniał zapisać art. 136 ustawy emerytalnej
29 sie 2025

Posłanka Iwona Hartwich próbowała załatwić sprawę dodatku dopełniającego, który przepadł w efekcie śmierci osoby niepełnosprawnej. Osoba ta nabyła prawo do dodatku w styczniu 2025 r. Ponieważ dodatek wypłacano (z wyrównaniem od stycznia) dopiero w maju 2025 r. pieniądze przepadły (np. za styczeń i luty, kiedy osoba niepełnosprawna zmarła w marcu).

REKLAMA

Webinar: Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach + certyfikat gwarantowany
29 sie 2025

Praktyczny webinar „Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach” poprowadzą Renata Bugiel i Justyna Burska – prawniczki, ekspertki prawa pracy, partnerki w kancelarii GKR Legal. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować i efektywnie przeprowadzić w firmie wdrożenie przepisów Dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń oraz poznają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat i dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.
Czy firmy wolą pozyskiwać nowych klientów czy utrzymywać relacje ze starymi?
29 sie 2025

Trzy czwarte firm w Europie planuje zwiększyć wydatki na narzędzia lojalnościowe, jak karty podarunkowe. W Polsce tylko 4% firm B2B stawia na budowanie relacji w marketingu, co – zdaniem ekspertów – jest niewykorzystanym potencjałem, zwłaszcza przy rosnących kosztach pozyskania klientów.

REKLAMA