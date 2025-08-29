Aby otrzymać minimalną emeryturę, nie wystarczy tylko osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny. Decydujący wpływ na wysokość świadczenia ma również długość okresu składkowego. Jakie świadczenie z ZUS przysługuje 60-letniej osobie, której staż pracy wynosi 10 lat? Oto szczegóły.

Mam 60 lat i 10 lat pracy. Czy dostanę emeryturę z ZUS? Jaka to będzie kwota?

W Polsce coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której ludzie decydują się na wcześniejszą emeryturę. Warto jednak podkreślić, że wysokość świadczenia emerytalnego zależy przede wszystkim od długości okresu pracy, a nie tylko od wieku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać minimalną emeryturę?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1780,96 zł brutto, wymagane jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy. Kobiety muszą wykazać co najmniej 20-letni okres ubezpieczenia, a mężczyźni 25-letni. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów, np. 60-letnia kobieta z 10-letnim stażem pracy, mogą liczyć na świadczenie emerytalne, jednak znacznie niższe.

Co wpływa na wysokość emerytury? Oto najważniejsze czynniki

Wysokość Twojej przyszłej emerytury zależy od wielu czynników. Najważniejsze to:

Im więcej pieniędzy wpłacałeś przez lata pracy, tym wyższa będzie Twoja emerytura. Jak długo pracowałeś przed 1999 rokiem: Ten okres pracy również wpływa na wysokość świadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość emerytur jest co roku waloryzowana w marcu, a wartość składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych jest aktualizowana w czerwcu. Te coroczne waloryzacje mają na celu dostosowanie świadczeń emerytalnych do zmian w kosztach życia, zapewniając seniorom stabilność finansową.

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem minimalnego świadczenia. Wysokość emerytury jest w głównej mierze zależna od długości okresu aktywności zawodowej. To właśnie staż pracy stanowi podstawowy parametr przy ustalaniu wysokości miesięcznych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS.

Osoby, których okres składkowy nie osiągnie wymaganego poziomu, mogą liczyć się z otrzymaniem znacznie niższej emerytury niż gwarantowana minimalna. Planowana waloryzacja emerytur w 2025 roku o 5,82 proc. spowoduje, że minimalna emerytura brutto wyniesie 1884,61 zł, co po odliczeniu składek da kwotę netto około 1715 zł.

Czy dostanę emeryturę z ZUS, jeżeli mam 60 lat i 10 lat stażu pracy?

Tak, można otrzymać emeryturę, jeżeli się ma 60 lat i 10 lat stażu pracy. Jednak pod pewnymi warunkami. Osoby, które zakończyły aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego, lecz posiadają jedynie dekadę doświadczenia zawodowego, nie spełniają ustawowych warunków niezbędnych do otrzymania minimalnej emerytury. Prawo polskie wiąże prawo do minimalnego świadczenia emerytalnego z osiągnięciem określonego, znacznie dłuższego okresu składkowego: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Tak krótki staż pracy przekłada się na istotne obniżenie wysokości emerytury, która w takich przypadkach stanowi zaledwie ułamek minimalnej emerytury gwarantowanej. Osoby, które przez całe swoje życie zawodowe zarabiały najniższą krajową, po dziesięcioletnim okresie pracy mogą oczekiwać miesięcznej emerytury w wysokości około 250-300 złotych brutto.

Mam 60 lat i 10 lat stażu pracy - jaką emeryturę dostanę? - podsumowanie