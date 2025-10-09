REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » O 33,48 mld zł więcej na świadczenia dla emerytów i rencistów w 2026 r. – podwyżki i zupełnie nowe świadczenia dla seniorów [znamy szczegóły budżetu państwa na rok 2026]

O 33,48 mld zł więcej na świadczenia dla emerytów i rencistów w 2026 r. – podwyżki i zupełnie nowe świadczenia dla seniorów [znamy szczegóły budżetu państwa na rok 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2025, 10:38
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
emeryci, świadczenie, budżet, sejm, senior
O 33,48 mld zł więcej na świadczenia dla emerytów i rencistów w 2026 r. – podwyżki i zupełnie nowe świadczenia dla seniorów [znamy szczegóły budżetu państwa na rok 2026]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 9 października 2025 r. w Sejmie odbywa się I czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2026 r. (druk sejmowy nr 1749). Wiemy już, ile środków rząd zamierza przeznaczyć na świadczenia dla emerytów i rencistów w nadchodzącym roku, na jakie podwyżki mogą liczyć i jakie nowe świadczenia będą wypłacane seniorom.

O 33,48 mld zł więcej w 2026 r. na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli – m.in. na świadczenia dla emerytów i rencistów [projekt budżetu państwa na rok 2026]

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 (druk sejmowy nr 1749) koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: FUS), z którego wypłacane są emerytury i renty, oszacowano na kwotę przeszło 505 mld zł (505.008.460 tys. zł), co oznacza wzrost o 33,48 mld (33.482.987 tys. zł), tj. o 7,1%, w stosunku do planu na rok 2025 (który opiewał na 471.525.473 tys. zł).

REKLAMA

REKLAMA

Podstawową pozycję kosztów FUS, w kwocie przeszło 488 mld zł (tj. 96,8% ogółu kosztów), stanowią wypłaty świadczeń takich jak:

  • emerytury,
  • renty,
  • dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, a także
  • zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe itd.

W stosunku do ustawy budżetowej na rok 2025, łączna kwota przeznaczona na wypłaty ww. świadczeń, wzrośnie o ponad 32 mld zł, tj. o 7,1%, co jest w głównej mierze rezultatem prognozowanej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wypłaty przez cały 2026 rok tzw. renty wdowiej (implementacja przedmiotowego świadczenia nastąpiła z dniem 1 lipca 2025 r.), wzrostu podstawy wymiaru pozostałych świadczeń pieniężnych finansowanych z FUS wynikającego z prognozowanego wzrostu wynagrodzeń, a także podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł.

Waloryzacja i podwyżki świadczeń, renta wdowia, wzrost kwoty zasiłku pogrzebowego a także 13 i 14 emerytury – tego mogą spodziewać się seniorzy w 2026 r.

W projekcie budżetu państwa na 2026 r. zabezpieczono finansowanie:

REKLAMA

  • skutków waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie miała miejsce 1 marca 2026 r. (w tym waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy oraz od 1 stycznia 2026 r. – waloryzacji uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku) – na ten cel przewidziano 22 mld zł;
  • całorocznych kosztów (ok. 7 mld zł) wypłaty tzw. renty wdowiej, której funkcjonowanie przewiduje ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ww. ustawa dała możliwość pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2025 r., a wypłata świadczeń na ich podstawie ma miejsce od 1 lipca 2025 r. Jedno ze świadczeń jest wypłacane w całości, a drugie w wysokości 15% (od 1 stycznia 2027 r. natomiast – wysokość wypłaty drugiego ze świadczeń wzrośnie do poziomu 25%);

Więcej na temat renty wdowiej i związanych z nią postulatów, można przeczytać w poniższym artykule:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
  • podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego do wysokości 7000 zł, co oznacza jej wzrost o 75% w stosunku do dotychczasowej wysokości 4000 zł (kwota ta będzie ponadto podlegała waloryzacji od dnia 1 marca, jeżeli odpowiedni wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 105). Łączny koszt podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego w 2026 r. to 1,2 mld zł. Zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego ma miejsce na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Świadczenie w zwiększonej kwocie, będzie przysługiwało z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu osób, których śmierć nastąpi od dnia wejścia w życie ustawy, czyli nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r. Pierwsza waloryzacja zasiłku – o ile wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 105 – zostanie natomiast przeprowadzona już w marcu 2026 r.

Więcej na temat wzrostu kwoty zasiłku pogrzebowego, można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Ponadto, w projekcie budżetu państwa na 2026 r., zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację działań z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności na:

  • sfinansowanie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 13 emerytury) oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14 emerytury), które ukierunkowane jest na dalszą poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w szczególności najuboższych świadczeniobiorców – na ten cel przewidziano łącznie ok. 31,8 mld zł.

W uzasadnieniu projektu budżetu zastrzeżono jednocześnie, że w 2026 r. nie przewiduje się wykorzystania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych. Miernik demograficzny został natomiast oszacowany na 2026 r. na 0,75%, co oznacza – stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Miernik ten, prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na jakim etapie jest obecnie rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026?

9 października 2025 r., w Sejmie odbywa się I czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026. Uzasadnienie projektu przedstawia Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański.

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2026 (druk sejmowy nr 1749)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 z późn. zm.)
Powiązane
To już przesądzone: Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, zakupy w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, koniec z zakazem handlu w kolejne 20 niedziel w roku?
To już przesądzone: Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, zakupy w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, koniec z zakazem handlu w kolejne 20 niedziel w roku?
Zapadły przełomowe wyroki NSA i WSA: Opłaty pobierane przez cmentarze nielegalne – teraz tysiące Polaków może dochodzić od zarządców cmentarzy niesłusznie pobranych kwot
Zapadły przełomowe wyroki NSA i WSA: Opłaty pobierane przez cmentarze nielegalne – teraz tysiące Polaków może dochodzić od zarządców cmentarzy niesłusznie pobranych kwot
Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Pieniądze przepadną, jeżeli nie złożą wniosku o świadczenie do 15 grudnia 2025 r. [USTAWA WESZŁA W ŻYCIE]
Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Pieniądze przepadną, jeżeli nie złożą wniosku o świadczenie do 15 grudnia 2025 r. [USTAWA WESZŁA W ŻYCIE]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwolnienie lekarskie a adres pobytu: ten błąd może kosztować Cię zasiłek chorobowy!
09 paź 2025

Na zwolnieniu lekarskim liczy się nie tylko diagnoza, ale też adres, pod którym przebywasz. Jeśli podczas choroby nie zgłosisz faktycznego miejsca pobytu, możesz mieć problem z ZUS-em i utracić prawo do zasiłku. Sprawdź, jakie obowiązki ma chory i o czym pamiętać, by nie narazić się na kłopoty.
Budżet państwa zapłaci składki za nianię (np. za babcię). Dla emerytki to szansa na wyższą emeryturę. Trzeba tylko podpisać tę umowę
09 paź 2025

Znalezienie odpowiedzialnej osoby, która z troską zajmie się dzieckiem, to dla wielu rodziców ogromne wyzwanie. Nianią może być zarówno młoda osoba wchodząca na rynek pracy, jak i babcia, która chce dorobić do emerytury. ZUS informuje, że zatrudnienie opiekunki (także np. babci) na podstawie umowy uaktywniającej to rozwiązanie proste, bezpieczne i korzystne finansowo dla obu stron.
Tyle dla emerytów, tyle dla rodziców. Sejm bierze się za budżet na 2026 rok
09 paź 2025

Sejm rozpoczął prace nad budżetem państwa na 2026 rok, który przewiduje zarówno rekordowe wydatki na obronę i ochronę zdrowia, jak i konkretne wsparcie dla emerytów, rencistów oraz rodziców. Projekt ustawy kładzie nacisk na stabilność finansów państwa, rozwój infrastruktury, inwestycje strategiczne i politykę prorodzinną, a jednocześnie przewiduje kontynuację popularnych programów społecznych, takich jak 13. i 14. emerytura czy „Rodzina 800+”.
Szokująca wiadomość z ZUS: Emerytury niższe nawet o 500 zł! Jak to możliwe?
09 paź 2025

Nawet milion przyszłych emerytów może otrzymać niższe świadczenia, sięgające o 400-500 zł mniej. Główną przyczyną jest brak wyliczonego kapitału początkowego. Kapitał ten stanowi bazę dla obliczeń przyszłej emerytury dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 roku, i jest niezbędny do prawidłowego ustalenia wysokości ich świadczenia. Oto szczegóły.

REKLAMA

Co z 4 milionami osób z niepełnosprawnościami? Budżet 2026 nie daje złudzeń
09 paź 2025

Budżet 2026 to miliardy na armię i zdrowie, ale co z osobami z niepełnosprawnościami? Część świadczeń rośnie, ale wiele pozostaje zamrożonych. Reforma asystencji ruszy dopiero za rok, a zasiłek pielęgnacyjny nadal wynosi 215 zł. Czy państwo naprawdę pamięta o tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia?
Depresja kosztuje polską gospodarkę miliardy, a niemal 80% pracowników niezbyt dobrze ocenia swój dobrostan. 10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
09 paź 2025

W dniu 10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Okazuje się, że blisko połowa zatrudnionych w Polsce – aż 45% – wykazuje objawy wypalenia zawodowego, a 78% ocenia swój dobrostan psychiczny jako niski lub umiarkowany. Co więcej, można powiedzieć, że depresja kosztuje polską gospodarkę miliardy. Czas zainwestować w zdrowie, a w tym w zdrowie w miejscu pracy, bo to właśnie zwolnienia lekarskie generują ogromne koszty.
Polski sąd pyta TSUE o WIBOR w umowach kredytu sprzed 2018 roku. Czy to będzie „orzecznicza bomba”?
09 paź 2025

Zapamiętajmy datę 25 września 2025 roku, gdyż może ona być jedynym z kamieni milowych spraw dotyczących kredytów ze zmienną stopą procentową opartą na WIBOR. Tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoznający sprawę o sygn. akt XXVIII C 22943/22, postanowił zadać Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne, które mogą okazać się przełomowe dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy przed 1 stycznia 2018 roku.
O 33,48 mld zł więcej na świadczenia dla emerytów i rencistów w 2026 r. – podwyżki i zupełnie nowe świadczenia dla seniorów [znamy szczegóły budżetu państwa na rok 2026]
09 paź 2025

W dniu 9 października 2025 r. w Sejmie odbywa się I czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2026 r. (druk sejmowy nr 1749). Wiemy już, ile środków rząd zamierza przeznaczyć na świadczenia dla emerytów i rencistów w nadchodzącym roku, na jakie podwyżki mogą liczyć i jakie nowe świadczenia będą wypłacane seniorom.

REKLAMA

Czy to koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis? Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
09 paź 2025

Wszystko zaczęło się od alkotubek, a teraz całkiem możliwe, że już w 2026 r. będzie koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis. Nie wiadomo natomiast co ze sprzedażą alkoholu na stacjach benzynowych. Wciąż trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - propozycji jest dużo, stanowiska są zróżnicowane a resort zdrowia próbuje wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie dla konsumentów ale i przedsiębiorców.
Przyspieszona amortyzacja w gminach o wysokim bezrobociu [Projekt]
09 paź 2025

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku PIT i CIT, który ma ułatwić stosowanie przyspieszonej amortyzacji w gminach o wysokim bezrobociu – poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

REKLAMA