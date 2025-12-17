Nowy podatek klimatyczny ETS2 znacząco uszczupli portfele Polaków. Nawet 500 zł straty!

Polscy bankowi analitycy szacują potencjalny wzrost cen w kraju w wyniku wprowadzenia nowej opłaty na poziomie Unii Europejskiej, która uderzy po kieszeni wszystkich konsumentów. Chodzi o podatek klimatyczny ETS2. Oto szczegóły.

Opóźnienie wprowadzenia podatku klimatycznego ETS2

Prawdopodobnie nastąpi roczne opóźnienie we wprowadzeniu podatku klimatycznego obejmującego transport drogowy i budownictwo, znanego jako system ETS2. Zgodnie z nowymi, wciąż negocjowanymi ustaleniami, miałby on wejść w życie w 2028 roku zamiast pierwotnie planowanego 2027 roku. Pomimo opóźnienia, skutki systemu będą odczuwalne dla zwykłych obywateli.

Wpływ ETS2 na inflację i ceny towarów

Według szacunków analityków PKO BP, wprowadzenie ETS2 w 2027 roku mogłoby podnieść inflację w Polsce maksymalnie o około 1,5 punktu procentowego, prowadząc do znaczącego wzrostu cen niektórych towarów. Ekonomiści, opierając się na założeniach kursu euro na poziomie 4,26 zł, pełnego przeniesienia kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny konsumentów oraz niezmienionej struktury koszyka inflacyjnego względem roku 2025, wyliczyli przewidywane wzrosty cen. Jako że nowy podatek ma być naliczany za emisję CO2, największy wpływ odczują surowce, które emitują go najwięcej. Przewiduje się, że cena węgla może wzrosnąć o 300 do 550 zł za tonę, gazu ziemnego o 25 do 55 zł/MWh, benzyny o 0,30 do 0,60 zł/l, oleju napędowego o 0,35 do 0,70 zł/l, a LPG o 0,20 do 0,40 zł/l w stosunku do obecnych poziomów cen.

Wprowadzenie ETS2 w Polsce. Szacowania obciążone niepewnością

W analizie zaznaczono jednak, że te szacunki są obarczone dużą niepewnością, a faktyczny wpływ może być niższy. Nastąpiłoby to, gdyby cena uprawnień emisyjnych ukształtowała się poniżej maksymalnego poziomu, dodatkowy koszt nie został w pełni przeniesiony na konsumentów, przełożenie na ceny rozłożyło się w czasie lub wprowadzono regulacje ograniczające wzrost cen dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Z tego powodu ekonomiści szacują, że bezpośredni wpływ wprowadzenia ETS2 na inflację CPI w Polsce będzie istotnie niższy od maksymalnego i wyniesie około 0,6 punktu procentowego. Odłożenie wejścia w życie systemu również pozytywnie wpłynęłoby na poziom cen.

Polscy politycy pokładają nadzieję, że roczne przesunięcie daty wejścia w życie ETS2 umożliwi przeforsowanie w Unii Europejskiej zmian, które jeszcze bardziej zminimalizują jego negatywne oddziaływanie na ceny w Polsce. Krzysztof Hetman, europoseł PSL, zwrócił uwagę, że daje to Polsce prawie dwa i pół roku na rewizję tego systemu, co może przynieść znaczne zmiany. Ostateczny kształt systemu ETS2 jest również istotny dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Analitycy uważają, że w nadchodzących kwartałach wdrożenie EU ETS2 będzie stanowić czynnik ryzyka dla inflacji CPI w oczach RPP, ale zakładają, że nie wpłynie ono znacząco na ścieżkę stóp procentowych. Rada dotychczas nie określiła, jak zareagowałaby na wzrost inflacji wywołany tym systemem. Warto przypomnieć, że na ostatnim posiedzeniu RPP obniżyła stopy o ćwierć punktu procentowego, co skutkuje podstawową stopą procentową Narodowego Banku Polskiego na poziomie 4 procent.

ETS2 - najczęściej zadawane pytania