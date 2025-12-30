Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku przyjęty przez rząd. Kiedy ustawa może wejść w życie?

Dnia 30 grudnia 2025 r. projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku został przyjęty przez rząd. Co zyskają osoby żyjące w nieformalnych związkach? Czy będzie możliwa adopcja dzieci? Kiedy ustawa może wejść w życie?

Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu wraz z projektem ustawy wprowadzającej, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Umowa o wspólnym pożyciu umożliwi m.in. wybór wspólności majątkowej, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania.

Co zyskają osoby żyjące w nieformalnych związkach?

- Osoby żyjące w związkach nieformalnych zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków w sferze majątkowej, rodzinnej oraz osobistej, dzięki zawarciu umowy cywilnoprawnej przed notariuszem. Chodzi o najważniejsze kwestie dotyczące codziennego życia - wspólne rozliczanie PIT, zwolnienie z podatku od spadku i darowizn, dostęp do informacji i dokumentacji medycznej, prawo do mieszkania, dziedziczenie testamentowe oraz uprawnienia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, renty rodzinnej, prawa do pochówku czy zasiłku opiekuńczego - czytamy w komunikacie.

Umowa o wspólnym pożyciu u notariusza

Osoby, które ukończyły 18 lat, bez względu na płeć, będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną o wspólnym pożyciu. Umowa zostanie następnie zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego. Dzięki temu uzyskany zostanie status osoby najbliższej w związku, podano.

Umowa o wspólnym pożyciu umożliwi:

wybór wspólności majątkowej, dzięki czemu osoby w związku zyskają możliwość wspólnego rozliczania się PIT (po pełnym roku podatkowym);

zwolnienie z podatku od spadków i darowizn;

uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania;

nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji i dokumentacji medycznych;

uzyskanie pełnomocnictwa do działania w imieniu drugiej osoby przed sądami i administracją publiczną;

uprawnienia dotyczące m.in. ubezpieczenia zdrowotnego, renty rodzinnej, prawa do pochówku oraz zasiłku opiekuńczego;

ustanowienie obowiązku alimentacyjnego w przypadku rozwiązania umowy;

dziedziczenie testamentowe, wymieniono w komunikacie.

Umowa o wspólnym pożyciu a adopcja dzieci

W ramach umowy o wspólnym pożyciu nie będzie możliwa wspólna adopcja dzieci. Nie będzie też możliwe przysposobienie dziecka drugiej strony.

Rozwiązanie umowy o wspólnym pożyciu

Umowa o wspólnym pożyciu będzie mogła zostać rozwiązana bez postępowania sądowego, na podstawie oświadczeń złożonych przed notariuszem, wskazano również.

Wejście w życie

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.