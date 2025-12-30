REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Wypoczynek » Kalendarz 2026 sprzyja urlopom. Nawet 46 dni wolnego przy 16 dniach urlopu

Kalendarz 2026 sprzyja urlopom. Nawet 46 dni wolnego przy 16 dniach urlopu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 grudnia 2025, 15:55
dzień wolny praca urlop
Kalendarz 2026 sprzyja urlopom. Nawet 46 dni wolnego przy 16 dniach urlopu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Układ świąt w 2026 roku oraz nowe regulacje dotyczące Wigilii sprawiają, że przy rozsądnym planowaniu można znacząco wydłużyć wypoczynek bez wykorzystywania dużej liczby dni urlopowych. Eksperci zwracają uwagę, że to dobry rok zarówno dla pracowników myślących o work-life balance, jak i dla pracodawców planujących absencje w zespołach.

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 będzie korzystny dla osób planujących wypoczynek z wyprzedzeniem

Układ dni ustawowo wolnych od pracy, kilka świąt przypadających w środku tygodnia oraz nowe regulacje dotyczące Wigilii sprawiają, że 2026 rok będzie korzystny dla osób planujących wypoczynek z wyprzedzeniem. Przy rozsądnym planowaniu będzie można znacząco wydłużyć czas wolny bez sięgania głęboko do puli urlopowej, co jest dobrą wiadomością zarówno dla pracowników, jak i dla firm, które coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie regeneracji oraz work-life balance.

Podstawą planowania pozostaje wymiar urlopu wypoczynkowego wynikający z Kodeksu pracy. W 2026 roku nie zmieniają się ogólne zasady jego naliczania: 20 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, zaś 26 dni urlopu pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. W ramach tego limitu pracownik może skorzystać także z 4 dni urlopu na żądanie. Istotne jest również to, że niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i powinien zostać wykorzystany najpóźniej do 30 września.

„Z perspektywy planowania warto patrzeć na urlop nie tylko w skali jednego roku kalendarzowego, ale szerzej, uwzględniając także urlop zaległy i długoterminowe plany wypoczynkowe” – wskazuje Joanna Łuksza, Kierownik Biura Obsługi Klienta w IFIRMA.PL

REKLAMA

Mamy sporo dni wolne od pracy w 2026 roku – gdzie kryje się potencjał?

O tym, czy dany rok sprzyja urlopom, decyduje przede wszystkim to, w jakie dni tygodnia przypadają święta. W 2026 roku wiele z nich tworzy naturalne „okienka”, które można łatwo wydłużyć, dokładając pojedyncze dni urlopu. Oto dni powszednie ustawowo wolne od pracy w 2026 roku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
  • 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie

„Dodatkowo w 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – co oznacza obowiązek wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. To często pomijany element, który w praktyce daje dodatkowy dzień wolny do wykorzystania najczęściej w tym samym miesiącu, którego dotyczyło święto” – zwraca uwagę Joanna Łuksza.

Tradycyjnie największą korzyść przynosi połączenie urlopu wypoczynkowego z dniami ustawowo wolnymi. W 2026 roku takich możliwości jest kilka, a każda z nich pozwala na relatywnie długi odpoczynek przy niewielkiej liczbie dni urlopu:

  • 2 i 5 stycznia – 2 dni urlopu dają 6 dni wolnego (1-6.01.2026)
  • 7-10 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (4-12.04.2026)
  • 27-30 kwietnia – 4 dni urlopu dają 9 dni wolnego (25.04-03.05.2026)
  • 5 czerwca – 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego (4-7.06.2026)
  • 13 sierpnia – 1 dzień urlopu oraz 14 siepnia – 1 dzień odebrany za święto daje 4 dni wolnego (13-16.08.2026)
  • 12-13 listopada – 2 dni urlopu dają 5 dni wolnego (11-15.11.2026)
  • 21-22 grudnia – 2 dni urlopu oraz 23 grudnia - 1 dzień odebrany za święto dają 9 dni wolnego (19-27.12.2026)

Łącznie, przy wykorzystaniu 16 dni urlopu, można w ciągu roku uzyskać aż 46 dni faktycznego wypoczynku. Takie podejście do planowania urlopu sprawdzi się szczególnie u osób, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na długą, kilkutygodniową nieobecność w pracy, ale zależy im na regularnym odpoczynku. Dla pracodawców to z kolei szansa na lepsze rozłożenie nieobecności w zespołach oraz mniejsze ryzyko kumulacji urlopów w jednym okresie” – podsumowuje Joanna Łuksza.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W 2026 r. łatwiej będzie uzyskać zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
30 gru 2025

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający m.in. wprowadzenie możliwości przesyłania przez płatników składek i biura rachunkowe wniosków o zasiłek opiekuńczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej – poinformowała kancelaria premiera.
Nowe podatki w 2026 roku. Eksperci WEI wskazują na kumulację projektów
30 gru 2025

Rok 2026 przyniesie istotne zmiany w obciążeniach fiskalnych dla polskich konsumentów i przedsiębiorców. Zmiany wynikają zarówno z inicjatyw krajowych, jak i konieczności dostosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych. Eksperci Warsaw Enterprise Institute wskazują na kumulację projektów podatkowych dotyczących gospodarki odpadami, akcyzy oraz polityki klimatycznej.
Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku przyjęty przez rząd. Kiedy ustawa może wejść w życie?
30 gru 2025

Dnia 30 grudnia 2025 r. projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku został przyjęty przez rząd. Co zyskają osoby żyjące w nieformalnych związkach? Czy będzie możliwa adopcja dzieci? Kiedy ustawa może wejść w życie?
Przed 1 lutego 2026 r. z tymi kontrahentami trzeba uzgodnić sposób udostępniania faktur wystawianych w KSeF. Co wynika z art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT?
30 gru 2025

Dostawcy (usługodawcy) mają niecały miesiąc na uzgodnienie z ponad dwoma milionami podmiotów sposobu „udostępnienia” czegoś, co raz jest a raz nie jest fakturą oraz uregulowanie skutków cywilnoprawnych doręczenia tego dokumentu – pisze profesor Witold Modzelewski. Jak to zrobić i czy to w ogóle możliwe?

REKLAMA

PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
30 gru 2025

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

5 pytań prezesa do dyrektora HR na początku 2026 r.
30 gru 2025

Jakie 5 strategicznych pytań każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR na początku 2026 roku? Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga planowania, elastyczności i odpowiedniej komunikacji na linii prezes - dyrektor HR. Odpowiednia rozmowa i umiejętnie postawione pytanie sprawdzają faktyczną gotowość organizacji na nadchodzące zmiany.
Podatek z odprawy emerytalnej: Seniorzy mogą odzyskać pieniądze, skarbówka to potwierdza
30 gru 2025

Seniorzy, którzy przeszli już na emeryturę i otrzymali odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogą liczyć na zwrot podatku. Skarbówka potwierdza, że w określonych warunkach te świadczenia podlegają zwolnieniu z PIT w ramach tzw. ulgi dla seniora. Kluczowy jest moment otrzymania wynagrodzenia oraz spełnienie warunku „nieotrzymywania emerytury”.
Koniec z antydatowaniem faktur. KSeF może opóźnić zwrot VAT, bo decyduje data w systemie, nie na fakturze
30 gru 2025

Krajowy System e-Faktur formalnie nie reformuje zasad rozliczania VAT, ale w praktyce może znacząco wpłynąć na moment jego odliczenia. O wszystkim decyduje data wprowadzenia faktury do KSeF, a nie data jej wystawienia czy otrzymania w tradycyjnej formie. To oznacza, że nawet niewielkie opóźnienie po stronie sprzedawcy może przesunąć prawo do odliczenia VAT o kolejny miesiąc lub kwartał.

REKLAMA

Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników
30 gru 2025

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.
Podwyżki dla pracowników Lidla w 2026 r. i nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu?
30 gru 2025

Lidl zapowiada podwyżki dla pracowników w 2026 r. Sieć sklepów planuje tworzyć również nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu jako pracownik sklepu, pracownik w centrum dystrybucyjnym i menedżer sklepu?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA