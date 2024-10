Dziewczyny same winne, że gry komputerowe są głównie męskie. Pora to zmienić i jest na to sposób

Choć pasjonaci gier komputerowych pod względem płci dzielą się niemal idealnie po połowie, to jednak wśród twórców gier komputerowych mężczyzn jest cztery razy więcej niż kobiet. Zresztą cała branża high-tech jest mało sfeminizowana. A perspektywy dla chętnych są ogromne.

Mimo, że od ponad dekady coraz więcej kobiet trafia do branży high-tech, to jednak wciąż jest ich bardzo mało - od kilkunastu do ok. 25% w zależności od badanego odcinka kariery.

Między innymi dlatego CD PROJEKT S.A. oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy już po raz czwarty uruchomiły kolejną edycję programu stypendialno-mentoringowego dla dziewczyn ze szkół średnich zainteresowanych branżą gier wideo. Rekrutacja online do programu rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do 31 października 2024 roku.

Dziewczyny w grze! – kto może wziąć udział w programie

Dziewczyny w grze! IV edycja programu stypendialno-mentoringowego, który tworzy społeczność młodych kobiet w branży gamedev.

Dziewczyny w grze! to odpowiedź na zapotrzebowanie branży gamedev na zdolne kobiety.

Według najnowszych badań IQS opublikowanych w raporcie Game Story w Polsce jest 17 milionów graczy, z czego aż 47% z nich, czyli 8 milionów, stanowią kobiety! Prawie 2,3 mln kobiet deklaruje, że gra codziennie na konsoli lub komputerze, a 22% graczek mówi, że gaming jest ich pasją.

Jednak wśród osób pracujących w gamedevie kobiety stanowią jedynie 20%. Fundacja Edukacyjna Perspektywy od lat bada sytuację kobiet w technologiach, zarówno w Polsce, jak i na świecie. By uzyskać jak najszerszy obraz branży, monitoruje też udział kobiet w edukacji inżynierskiej, a potem także ich kariery naukowe i zawodowe w firmach technologicznych.

Program skierowany jest do uczennic szkół średnich każdego typu, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatek z mniejszych miejscowości. Program składa się z rocznego cyklu szkoleń oraz indywidualnej opieki mentorskiej ze strony ekspertów z CD PROJEKT RED. W ramach projektu uczestniczki.

Dziewczyny w grze! – co daje ukończenie kursu

Poprzednie trzy edycje programu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zgłosiło się ponad 3500 utalentowanych kandydatek z całego kraju.

Dziewczyny, które ukończyły program dołączają do grona Alumni — społeczności ponad 40 absolwentek. CD PROJEKT RED organizuje dla nich dodatkowe inicjatywy takie jak dedykowane warsztaty na Women in Tech Summit.

Wiele z nich wybrało studia związane z dalszym rozwojem w gamedev lub podjęło pracę w branży.

– Po trzech latach od inauguracji programu z dumą obserwujemy, jak powiększa się społeczność młodych kobiet zainteresowanych branżą gamedev. To wspaniałe widzieć, jak uczestniczki i absolwentki naszego programu poznają się, tworzą sieć wsparcia, a nawet przyjaźnie! – akomentuje Agnieszka Szamałek-Michalska, Culture, Diversity and Inclusion Director w CD PROJEKT RED.

– 100% naszych absolwentek deklaruje chęć pracy w branży gamedev, dlatego wierzę, że ich drogi spotkają się na ścieżce zawodowej, a kontakty, które nawiązują na tym etapie, pomogą im zrealizować niesamowite projekty – dodaje.

– Dziewczyny w grze! udowadniają, jak wielki potencjał artystyczny i technologiczny drzemie w młodym pokoleniu kobiet – mówi dr Bianka Siwińska, szefowa Perspektywy Women in Tech.

– Na naszych oczach dojrzewają prawdziwe talenty, kiełkują wspaniałe pomysły i rodzą się innowacyjne projekty. Wystarczy odrobina wsparcia, inspirującego mentoringu i przede wszystkim zaszczepienia wiary w siebie, by dziewczyny zaczęły rozwijać skrzydła i przekraczać granice, które narzuciła im szkoła czy środowisko. Wspaniale jest obserwować, jak odważnie wchodzą do gry o swoją zawodową przyszłość – rekomenduje Bianka Siwińska.

Branża gamingowa potrzebuje pracowników

Trzy edycje udowodniły także, że relacja mentorska ma pozytywny wpływ na tych, którzy dzielą się swoimi umiejętnościami. Mentorki i mentorzy z CD PROJEKT RED mają szansę przekazać swoje doświadczenie i wiedzę młodym kobietom.

W opiniach na temat projektu eksperci i ekspertki dzielili się spostrzeżeniami o tym, że mentoring pozwolił im nie tylko rozwijać swoje umiejętności zawodowe, ale również zwiększył ich satysfakcję z pracy oraz poczucie wpływu na rozwój branży gamedev. Ponad 95% z nich zadeklarowało chęć ponownego udziału w programie.

Uczestniczki poprzednich edycji pokazały cały wachlarz talentów oraz niesamowity rozwój podczas trwania programu.

– Program jest jak wiedźmińska wyprawa na szlak — pełen inspiracji, niezapomnianych wrażeń i wyzwań, które uczą wytrwałości i odwagi. Niewątpliwie pomógł mi otworzyć się na nowe możliwości i znaleźć odpowiedzi na pytania, które nurtowały mnie od dzieciństwa. Ten rok był dla mnie „Jaskółką”, która umocniła moje umiejętności i dała mi to, co w życiu najważniejsze — wiarę w siebie! – wspomina Anna Dyrcz, absolwentka drugiej edycji programu Dziewczyny w grze!, twórczyni projektu Girls Mean STEM.

Więcej informacji o programie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie: www.dziewczynywgrze.pl.